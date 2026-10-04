Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Charlie Austin kecam Roberto De Zerbi yang 'temperamental' setelah awal bencana Tottenham di musim Premier League
Awal yang buruk bagi Tottenham
Tottenham menjalani awal yang menyedihkan dalam kampanye Premier League mereka, dengan hanya mengumpulkan dua poin dari kemungkinan 15 poin. Klub itu telah menghabiskan lebih dari £300 juta untuk transfer selama bursa musim panas, tetapi saat ini mereka terpuruk di dasar klasemen setelah rangkaian tanpa kemenangan yang buruk. Mereka baru-baru ini menelan kekalahan 3-2 di kandang dari Aston Villa, yang membuat para suporter sangat frustrasi.
Berbicara di Saturday Session milik talkSPORT, pengamat Ade Oladipo menyoroti sikap sang manajer: "Saya melihat sosok seperti De Zerbi dan saya melihat seorang manajer yang cukup labil, cukup marah. Jika semuanya tidak berjalan baik... saya tidak ingin mengatakan dia pergi karena dia lebih ingin dipecat, uang yang dia dapat jika dia dipecat cukup besar. Saya hanya tidak melihat bagaimana ini bisa berhasil, saya benar-benar tidak melihat bagaimana mereka membalikkan keadaan ini."
- AFP
Austin mempertanyakan kredensial De Zerbi
Menanggapi komentar tersebut, Austin juga sama skeptisnya terhadap manajer asal Italia itu dan rekam jejaknya. Ia mempertanyakan apa yang telah dicapai mantan bos Shakhtar Donetsk dan Brighton itu sehingga layak mendapat kepercayaan sebesar itu.
"Apa, dalam rekam jejak kepelatihannya, yang sudah dia lakukan sehingga membuat Anda berpikir dia akan membalikkan keadaan ini?" jawab Austin. "Fans Spurs, apakah kalian punya keyakinan kepadanya, karena apa yang telah dia tunjukkan di klub-klub lain bahwa dia bisa membalikkan keadaan Spurs, dan membawa mereka ke tempat yang menurut kalian seharusnya? Karena tidak ada bukti nyata."
Kurangnya komitmen pemain
Kritik itu tidak berhenti pada pencapaian De Zerbi di masa lalu, karena Austin juga menyoroti sikap skuad saat ini. Ia membandingkan para pemain Tottenham dengan rekan-rekan mereka di Newcastle United, merujuk pada kekalahan 2-0 pada matchweek kedua. Austin memuji tim asuhan Matthias Jaissle atas kesiapan dan semangat juangnya, sebelum mempertanyakan komitmen skuad di London utara.
"Coba beri tahu saya pemain di ruang ganti Spurs yang akan mati-matian untuk dia. Saya tidak melihat itu, dan saya pikir buktinya sudah terlihat setelah lima pertandingan ini," katanya.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Tottenham Hotspur?
Tottenham memiliki waktu tiga pekan untuk merenungkan kekurangan mereka yang mengkhawatirkan selama jeda internasional saat ini. Mereka akan kembali beraksi pada 10 Oktober dengan lawatan krusial untuk menghadapi Manchester United di Old Trafford. De Zerbi sangat membutuhkan hasil positif untuk meredakan tekanan yang terus meningkat dan mengangkat klub keluar dari zona degradasi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami