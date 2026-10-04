Tottenham menjalani awal yang menyedihkan dalam kampanye Premier League mereka, dengan hanya mengumpulkan dua poin dari kemungkinan 15 poin. Klub itu telah menghabiskan lebih dari £300 juta untuk transfer selama bursa musim panas, tetapi saat ini mereka terpuruk di dasar klasemen setelah rangkaian tanpa kemenangan yang buruk. Mereka baru-baru ini menelan kekalahan 3-2 di kandang dari Aston Villa, yang membuat para suporter sangat frustrasi.

Berbicara di Saturday Session milik talkSPORT, pengamat Ade Oladipo menyoroti sikap sang manajer: "Saya melihat sosok seperti De Zerbi dan saya melihat seorang manajer yang cukup labil, cukup marah. Jika semuanya tidak berjalan baik... saya tidak ingin mengatakan dia pergi karena dia lebih ingin dipecat, uang yang dia dapat jika dia dipecat cukup besar. Saya hanya tidak melihat bagaimana ini bisa berhasil, saya benar-benar tidak melihat bagaimana mereka membalikkan keadaan ini."