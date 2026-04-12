CF Montreal memecat pelatih kepala Marco Donadel menyusul awal musim MLS yang buruk

Keputusan klub ini diambil di tengah awal musim yang buruk, termasuk kekalahan pada Sabtu lalu dari Philadelphia Union yang sebelumnya belum pernah menang. Dengan kekalahan tersebut, Montreal hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan pertama mereka, sehingga menempatkan mereka di posisi kedua dari bawah dalam klasemen MLS Wilayah Timur.

Donadel ditunjuk sebagai pelatih kepala tetap pada bulan Oktober setelah awalnya menjabat sebagai pelatih sementara pada Maret 2025. Dia menggantikan Laurent Courtois, yang dipecat dengan cara serupa pada awal musim 2025. Courtois keluar setelah hanya lima pertandingan, yang membuat klub memulai musim dengan rekor 0-4-1.

Sebelum menjabat sebagai pelatih kepala Montreal, Donadel bermain untuk klub tersebut dari 2015 hingga 2018 setelah menjalani karier yang cemerlang bersama klub Serie A, Fiorentina.