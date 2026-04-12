Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
CF Montreal memecat pelatih kepala Marco Donadel menyusul awal musim MLS yang buruk
Apa yang terjadi
Keputusan klub ini diambil di tengah awal musim yang buruk, termasuk kekalahan pada Sabtu lalu dari Philadelphia Union yang sebelumnya belum pernah menang. Dengan kekalahan tersebut, Montreal hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan pertama mereka, sehingga menempatkan mereka di posisi kedua dari bawah dalam klasemen MLS Wilayah Timur.
Donadel ditunjuk sebagai pelatih kepala tetap pada bulan Oktober setelah awalnya menjabat sebagai pelatih sementara pada Maret 2025. Dia menggantikan Laurent Courtois, yang dipecat dengan cara serupa pada awal musim 2025. Courtois keluar setelah hanya lima pertandingan, yang membuat klub memulai musim dengan rekor 0-4-1.
Sebelum menjabat sebagai pelatih kepala Montreal, Donadel bermain untuk klub tersebut dari 2015 hingga 2018 setelah menjalani karier yang cemerlang bersama klub Serie A, Fiorentina.
Apa yang dikatakan
"Direktur Pelaksana Bidang Rekrutmen dan Metodologi Olahraga CF Montréal, Luca Saputo, telah mengumumkan bahwa Marco Donadel telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai pelatih kepala mulai hari ini," kata klub dalam sebuah pernyataan. "Philippe Eullaffroy akan mengambil alih tanggung jawab sebagai pelatih kepala tim hingga pelatih kepala tetap ditunjuk." Asisten pelatih Jacopo Falanga dan Lorenzo Pinzauti juga tidak lagi bergabung dengan klub."
Sejarah ketidakstabilan
Dengan hengkangnya Donadel, klub kini akan mencari pelatih kepala ke-12 sejak didirikan pada tahun 2012. Dari 11 pelatih kepala tetap, tak satu pun yang pernah melatih tim tersebut dalam 100 pertandingan. Tak ada pelatih yang bertahan selama tiga musim. Klub ini telah lolos ke babak playoff dua kali dalam empat musim terakhir, termasuk penampilan di babak wild card musim lalu.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
CF Montreal kini akan mempersiapkan diri untuk dua laga kandang berturut-turut melawan tim-tim asal New York di MLS. Pertandingan pertama akan digelar melawan Red Bulls pada hari Sabtu, sebelum NYCFC bertandang pada 25 April.