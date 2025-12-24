Getty Images Sport
"Yang Ini Mau Main, Yang Itu Mau Main" - Cesc Fabregas Bongkar Masalah Besar Yang Dihadapi Xabi Alonso Di Real Madrid
Alonso telah berada di bawah tekanan setelah musim dingin yang menguji di Real
Setelah awal impian sebagai manajer Real setelah penunjukannya pada bulan Mei, Alonso kini merasakan tekanan di ibu kota Spanyol. Segalanya tampak cerah ketika pria berusia 44 tahun itu - yang menggantikan Carlo Ancelotti di bangku Bernabeu - memandu raksasa Liga hingga meraih 13 kemenangan dari 14 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi, dengan kemenangan penting atas Villareal dan rival sengit Barcelona di liga serta Marseille di Liga Champions.
Namun, setelah serangkaian hasil yang membuat Real hanya memenangkan lima dari 11 pertandingan terakhir mereka, ada spekulasi intens mengenai masa depan Alonso di klub. Setelah bermain imbang tiga kali berturut-turut di liga melawan Rayo Vallecano, Elche, dan Girona pada bulan November, Real dengan cepat disingkirkan dari puncak klasemen oleh Barcelona asuhan Hansi Flick.
Anak asuh Alonso juga berada di posisi ketujuh di klasemen Liga Champions setelah kalah dalam dua dari tiga pertandingan terakhir mereka melawan duo Premier League Liverpool dan Manchester City, sementara mereka menang tipis atas tim kecil Spanyol Talavera CF dengan skor 3-2 di babak 32 besar Copa del Rey pada 17 Desember.
Orang Spanyol dipercaya memiliki hubungan yang tegang dengan Vinicius Jr.
Sementara Alonso berhasil mendapatkan yang terbaik dari penyerang bintang Kylian Mbappe, mantan bos Bayer Leverkusen tersebut berulang kali harus membela hubungannya dengan Vinicius Junior, yang diyakini memiliki hubungan tegang dengannya.
Dalam bayang-bayang Mbappe yang menginspirasi dan mencetak 29 gol yang luar biasa dalam hanya 24 pertandingan musim ini, di sisi lain Vinicius mendapati dirinya keluar-masuk dari tim inti di bawah pimpinan Alonso.
Setelah diganti di babak kedua saat kemenangan 2-1 Real atas Barcelona di Clasico bulan Oktober, kamera dari penyiar DAZN menangkap pemain internasional Brasil tersebut mengatakan kepada Alonso: "Selalu saya! Saya meninggalkan tim! Lebih baik kalau saya pergi, saya pergi."
Vinicius kemudian meminta maaf kepada pendukung Real atas reaksinya yang marah saat diganti, meskipun dia tidak menyebutkan Alonso, yang kemudian bersikeras bahwa dia menjaga "hubungan yang sangat baik" dengan penyerang sayap tersebut.
Fabregas menunjukkan ruang ganti sebagai alasan Alonso merasakan tekanan.
Dan menurut mantan bintang Barcelona, Arsenal, dan Chelsea, Fabregas, Alonso kesulitan karena memiliki ruang ganti Real yang penuh bintang.
Dalam kutipan yang diangkat oleh publikasi Spanyol Marca, pemain berusia 38 tahun itu - yang bermain bersama Alonso ketika juara Piala Dunia 2010 bersama Spanyol serta Kejuaraan Eropa berturut-turut pada 2008 dan 2012 - mengatakan dalam sebuah dokumenter yang meninjau karier Alonso: "Mereka semua sangat bagus (pemain-pemain Real). Mereka semua pantas bermain. Mereka semua berpikir mereka harus bermain. Mereka semua harus membuat perbedaan. Mereka semua berharga 50 juta euro. Mereka semua bermain untuk tim nasional mereka. Mengatasi ini, pasti menjadi hal yang paling sulit dari semuanya."
Setuju dengan Fabregas, mantan penjaga gawang Liverpool Pepe Reina mengatakan dalam dokumenter yang sama: "Ini tidak mudah, terutama di ruang ganti seperti ini. Tapi Xabi tidak punya masalah untuk menatap kamu dan memberitahumu satu hal sebagaimana adanya."
Sementara itu, mantan pelatih kepala Real Rafa Benitez - yang menangani Alonso ketika dia bermain untuk Liverpool antara 2004 dan 2009 - menambahkan, "Saya percaya Xabi Alonso memiliki kemampuan untuk mengelola ruang ganti, tidak diragukan lagi."
Pertandingan berikutnya Real: rival sekota Atletico & Monaco di depan mata
Alonso akan berharap untuk mengurangi tekanan pada posisinya ketika Real kembali beraksi pada tahun 2026. Los Blancos menjadi tuan rumah bagi Real Betis asuhan Manuel Pellegrini di La Liga pada hari Minggu, 4 Januari sebelum mereka menghadapi rival sekota Atletico Madrid di semi-final Piala Super Spanyol empat hari kemudian.
Real kemudian akan menjamu Levante di liga pada 17 Januari sebelum mereka menyambut tim Ligue 1 Monaco ke Bernabeu tiga hari kemudian dalam pertandingan Liga Champions berikutnya.
