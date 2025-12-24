"Yang Ini Mau Main, Yang Itu Mau Main" - Cesc Fabregas Bongkar Masalah Besar Yang Dihadapi Xabi Alonso Di Real Madrid

Setelah awal impian sebagai manajer Real setelah penunjukannya pada bulan Mei, Alonso kini merasakan tekanan di ibu kota Spanyol. Segalanya tampak cerah ketika pria berusia 44 tahun itu - yang menggantikan Carlo Ancelotti di bangku Bernabeu - memandu raksasa Liga hingga meraih 13 kemenangan dari 14 pertandingan pertama mereka di semua kompetisi, dengan kemenangan penting atas Villareal dan rival sengit Barcelona di liga serta Marseille di Liga Champions.

Namun, setelah serangkaian hasil yang membuat Real hanya memenangkan lima dari 11 pertandingan terakhir mereka, ada spekulasi intens mengenai masa depan Alonso di klub. Setelah bermain imbang tiga kali berturut-turut di liga melawan Rayo Vallecano, Elche, dan Girona pada bulan November, Real dengan cepat disingkirkan dari puncak klasemen oleh Barcelona asuhan Hansi Flick.

Anak asuh Alonso juga berada di posisi ketujuh di klasemen Liga Champions setelah kalah dalam dua dari tiga pertandingan terakhir mereka melawan duo Premier League Liverpool dan Manchester City, sementara mereka menang tipis atas tim kecil Spanyol Talavera CF dengan skor 3-2 di babak 32 besar Copa del Rey pada 17 Desember.