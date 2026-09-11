Sambil mengakui besarnya momen bersejarah itu bagi klub dan kota, Fabregas langsung memperingatkan skuadnya agar tidak terlena dan meminta mereka segera mengalihkan fokus kembali ke tugas domestik.

Berbicara kepada Sky Sport Italia, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Saya senang, tetapi itu hanya akan bertahan lima menit, karena setelah itu kami harus bersiap menghadapi Parma pada Senin, dan kami membutuhkan energi yang sama seperti malam ini. Jelas, saya paham ini adalah malam bersejarah bagi kota dan klub, ini adalah hadiah yang pantas kami dapatkan atas kerja luar biasa yang kami lakukan musim lalu."

Menegaskan kembali bahwa konsistensi di kompetisi domestik tetap menjadi tujuan utamanya, mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu menambahkan: "Tetapi Serie A tetap menjadi target yang paling penting. Bagaimanapun, itulah yang memungkinkan Anda kembali ke Liga Champions. Kami adalah tim muda, kami terdorong oleh energi Liga Champions, tetapi saya akan sangat marah jika setelah itu kami tidak memberikan segalanya di Serie A. Kami harus rendah hati dan mampu tampil setiap tiga hari, ini akan menjadi musim yang sangat berat, dan kami harus mempertahankan mentalitas yang tepat."