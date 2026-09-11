AFP
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Cesc Fabregas mengeluarkan peringatan 'lima menit' saat Como yang bersejarah menghancurkan RB Leipzig pada debut Liga Champions
Debut Eropa bersejarah dipastikan
Como menandai penampilan perdana mereka di Liga Champions dengan kemenangan telak 4-1 atas tim Jerman Leipzig di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada Kamis malam. Gol-gol dari Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao, dan Maximo Perrone melengkapi penampilan dominan yang membuat tuan rumah menguasai peluang-peluang besar dan memenangi duel expected goals (xG) dengan skor 2,30 berbanding 1,42. Hasil ini menjadikan tim Fabregas sebagai klub Italia keempat yang memenangkan laga debut mereka di European Cup/Liga Champions, mengikuti jejak Juventus, AC Milan, dan Udinese.
- Getty Images Sport
Manajer menuntut fokus kembali secara instan
Sambil mengakui besarnya momen bersejarah itu bagi klub dan kota, Fabregas langsung memperingatkan skuadnya agar tidak terlena dan meminta mereka segera mengalihkan fokus kembali ke tugas domestik.
Berbicara kepada Sky Sport Italia, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Saya senang, tetapi itu hanya akan bertahan lima menit, karena setelah itu kami harus bersiap menghadapi Parma pada Senin, dan kami membutuhkan energi yang sama seperti malam ini. Jelas, saya paham ini adalah malam bersejarah bagi kota dan klub, ini adalah hadiah yang pantas kami dapatkan atas kerja luar biasa yang kami lakukan musim lalu."
Menegaskan kembali bahwa konsistensi di kompetisi domestik tetap menjadi tujuan utamanya, mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu menambahkan: "Tetapi Serie A tetap menjadi target yang paling penting. Bagaimanapun, itulah yang memungkinkan Anda kembali ke Liga Champions. Kami adalah tim muda, kami terdorong oleh energi Liga Champions, tetapi saya akan sangat marah jika setelah itu kami tidak memberikan segalanya di Serie A. Kami harus rendah hati dan mampu tampil setiap tiga hari, ini akan menjadi musim yang sangat berat, dan kami harus mempertahankan mentalitas yang tepat."
Buku rekor ditulis ulang di Sinigaglia
Empat gol itu membuat Como menjadi klub Italia kedua yang mencetak empat gol atau lebih pada debut mereka di European Cup/Liga Champions, menyamai kemenangan telak 5-0 Sampdoria atas Rosenborg pada September 1991. Malam bersejarah itu juga melahirkan catatan individu penting, dengan Douvikas menjadi pemain Yunani pertama yang mencetak gol pada debut Liga Championsnya sejak September 2005. Selain itu, Baturina menjadi pemain Kroasia kedua setelah Mislav Orsic yang mencatatkan gol dan assist dalam beberapa pertandingan di kompetisi tersebut.
- Getty Images Sport
Parma menguji kedalaman skuad
Como harus mempertahankan ketajaman fisik dan mental mereka saat mereka bersiap menjamu Parma dalam pertandingan keempat Serie A musim ini di Sinigaglia pada Senin, 14 September. Tim asuhan Fabregas memasuki laga ini dengan performa domestik yang apik, berada di peringkat keempat klasemen setelah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan liga pembuka mereka, berkat dua kemenangan dan satu hasil imbang. Menghadapi jadwal berat dengan bermain setiap tiga hari akan menjadi ujian nyata bagi kedalaman skuad sepanjang bulan-bulan musim gugur.
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