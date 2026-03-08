Cesc Fabregas mendukung 'bintang' Como untuk masuk ke skuad Prancis untuk Piala Dunia

Fabregas tidak ragu-ragu saat membahas potensi pemain andalannya, menyarankan bahwa panggilan dari Didier Deschamps seharusnya sudah di depan mata.

"Sejak dia datang, Butez bekerja seperti binatang. Dia selalu ingin belajar lebih banyak, dan dia tahu segalanya bergantung pada seberapa besar keinginanmu. Dia adalah pemimpin tidak hanya karena kualitasnya, tetapi juga di ruang ganti. Saya pikir dia siap untuk naik level untuk tugas internasional bersama Prancis," kata manajer kepada DAZN.

"Kadang-kadang kita meremehkan pilihan tertentu. Kita menghabiskan banyak uang untuk pemain muda, tetapi kita membeli pemain yang hampir tidak dikenal seperti Butez, yang bagi saya adalah seorang juara. Saya pikir saya memiliki salah satu pelatih kiper terbaik di Spanyol, dan dia belum pernah melihat pemain dengan mentalitas seperti Butez. Dia bekerja keras setiap hari dan telah menjadi pemimpin di ruang ganti. Saya pikir dia layak menjadi pemain tim nasional."

Mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu lebih lanjut menekankan bahwa Butez mewakili nilai tinggi yang ditemukan Como di pasar, dengan mengatakan: "Como berinvestasi pada pemain muda dan beberapa di antaranya, meskipun tidak mahal, adalah kelas dunia."