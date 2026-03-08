Goal.com
Cesc Fabregas mendukung 'bintang' Como untuk masuk ke skuad Prancis untuk Piala Dunia

Cesc Fabregas yakin bahwa kiper Como, Jean Butez, siap untuk melakukan debutnya bersama timnas Prancis setelah serangkaian penampilan impresif. Setelah kemenangan 2-1 yang sengit di kandang Cagliari, pelatih asal Spanyol itu memuji kipernya, menggambarkan etos kerjanya dengan kata-kata yang luar biasa saat Lariani terus melaju menuju kemungkinan tempat di Liga Champions.

  • Penyelamatan gemilang memastikan kemenangan di Sardinia

    Kemenangan di Sardinia didorong oleh gol dari Martin Baturina dan Lucas Da Cunha, namun Butez lah yang memastikan kemenangan dengan penyelamatan luar biasa menggunakan ujung jari untuk menggagalkan upaya Michel Adopo di menit-menit akhir pertandingan. Bagi Fabregas, kemunculan kiper ini merupakan bukti dari strategi perekrutan klub dan tekad tak kenal lelah sang pemain sejak bergabung di Stadio Giuseppe Sinigaglia.

  • Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Butez diunggulkan untuk Les Bleus

    Fabregas tidak ragu-ragu saat membahas potensi pemain andalannya, menyarankan bahwa panggilan dari Didier Deschamps seharusnya sudah di depan mata.

    "Sejak dia datang, Butez bekerja seperti binatang. Dia selalu ingin belajar lebih banyak, dan dia tahu segalanya bergantung pada seberapa besar keinginanmu. Dia adalah pemimpin tidak hanya karena kualitasnya, tetapi juga di ruang ganti. Saya pikir dia siap untuk naik level untuk tugas internasional bersama Prancis," kata manajer kepada DAZN.

    "Kadang-kadang kita meremehkan pilihan tertentu. Kita menghabiskan banyak uang untuk pemain muda, tetapi kita membeli pemain yang hampir tidak dikenal seperti Butez, yang bagi saya adalah seorang juara. Saya pikir saya memiliki salah satu pelatih kiper terbaik di Spanyol, dan dia belum pernah melihat pemain dengan mentalitas seperti Butez. Dia bekerja keras setiap hari dan telah menjadi pemimpin di ruang ganti. Saya pikir dia layak menjadi pemain tim nasional."

    Mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu lebih lanjut menekankan bahwa Butez mewakili nilai tinggi yang ditemukan Como di pasar, dengan mengatakan: "Como berinvestasi pada pemain muda dan beberapa di antaranya, meskipun tidak mahal, adalah kelas dunia."

  • Como menang meskipun kelelahan

    Kemenangan atas Cagliari memiliki arti yang lebih besar bagi Fabregas, yang mengakui bahwa timnya telah dipaksa hingga batas maksimal. Setelah menjalani pertandingan semifinal Coppa Italia yang melelahkan melawan Inter pada pertengahan pekan, beban fisik para pemain terlihat jelas sepanjang 90 menit saat mereka berjuang untuk setiap bola.

    "Saya suka cara para pemain bereaksi hari ini, karena penampilan ini membuktikan apa yang tim ini miliki, mereka memiliki mentalitas yang hebat yang terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan," tambah Fabregas. "Kami semua kelelahan hari ini, ada begitu banyak pertandingan berturut-turut, kami sangat lelah. Itulah mengapa ini adalah kemenangan yang paling memuaskan bagi saya musim ini. Ini benar-benar langkah besar bagi tim."

  • Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Mimpi Liga Champions masih hidup bagi Como

    Como kini berada di peringkat keempat bersama Roma, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi tim yang baru dua tahun lalu bermain di divisi kedua. Sementara para penggemar mulai bermimpi tentang petualangan di Eropa, Fabregas tetap realistis sambil mengakui kesulitan tugas yang menanti di lanskap Serie A yang semakin kompetitif.

    Dia menyimpulkan: "Kami belum sampai di sana. Kami berada di jalur yang benar, tetapi masih banyak pertandingan yang harus dilalui. Saya melihat kemajuan yang jelas dalam tim hari ini, ini adalah salah satu pertandingan tersulit musim ini, dan pujian untuk itu juga diberikan kepada Fabio Pisacane yang telah memberikan identitasnya kepada skuad Cagliari."

