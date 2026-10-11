Pelatih kepala Como, Cesc Fabregas, mengungkap pandangan taktis yang menarik setelah timnya bermain imbang 0-0 melawan Roma di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Meski menghadapi salah satu tim paling ofensif di Serie A yang dipimpin Gian Piero Gasperini, Fabregas memastikan Como tampil menyerang menghadapi Roma.

Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa ia menganalisis penampilan Inter Milan sebelumnya di bawah Simone Inzaghi untuk menyusun rencana permainannya.

“Menurut saya, tim yang paling menyulitkan Gasperini adalah Inter asuhan Simone Inzaghi,” kata Fabregas kepada DAZN Italia. “Dari situlah saya mulai mempelajari beberapa aspek dan mendapatkan sejumlah ide.”