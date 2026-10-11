Buzzi
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Cesc Fabregas membuat pengakuan mengejutkan soal Inter Milan: “Tim yang paling menyakiti Gasperini!”
Fabregas ungkap inspirasi taktik di balik penampilan melawan Roma
Pelatih kepala Como, Cesc Fabregas, mengungkap pandangan taktis yang menarik setelah timnya bermain imbang 0-0 melawan Roma di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Meski menghadapi salah satu tim paling ofensif di Serie A yang dipimpin Gian Piero Gasperini, Fabregas memastikan Como tampil menyerang menghadapi Roma.
Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa ia menganalisis penampilan Inter Milan sebelumnya di bawah Simone Inzaghi untuk menyusun rencana permainannya.
“Menurut saya, tim yang paling menyulitkan Gasperini adalah Inter asuhan Simone Inzaghi,” kata Fabregas kepada DAZN Italia. “Dari situlah saya mulai mempelajari beberapa aspek dan mendapatkan sejumlah ide.”
- Italy Photo Press
Butuh keberanian untuk menghadapi sistem Gasperini
Fabregas memuji para pemainnya karena menjalankan strategi menekan yang berani. Ia menegaskan bahwa persiapan taktik tidak berarti apa-apa tanpa keberanian secara fisik. "Saat masih 11 lawan 11, saya rasa itu salah satu penampilan terbaik dalam karier saya saat menghadapi Roma," kata Fabregas.
"Butuh karakter yang kuat untuk menghadapi Roma. Jika Anda lebih dulu berfokus pada taktik tanpa keberanian memainkan bola, Anda tidak akan meraih poin."
"Terkadang sepakbola memang sulit dijelaskan. Tidak biasa melihat dua tim yang sama-sama bermain positif dan menyerang mengakhiri pertandingan dengan skor 0-0."
Keputusan pemilihan yang mengejutkan membuahkan hasil
Fabregas juga menjelaskan pilihannya yang mengejutkan dalam menyusun pemain inti, termasuk memasang Maxence Caqueret sebagai starter di lini tengah alih-alih Martin Baturina. Caqueret membalas kepercayaan pelatihnya dengan penampilan penuh kerja keras di lini tengah.
"Terkadang, pemain layak mendapatkan lebih banyak kesempatan. Jadi, terlepas dari penempatan taktisnya, dia pantas masuk susunan pemain inti," jelas Fabregas.
"Kami mengatur permainan untuk meredam tim lain. Caqueret tidak masuk daftar skuad kami untuk Liga Champions, tetapi dia berlatih dengan sangat baik, jadi saya merasa tepat untuk memainkannya."
- Buzzi
Como pertahankan momentum perkembangan di Serie A
Meski Como gagal meraih tiga poin penuh, Fabregas tetap senang dengan perkembangan taktik timnya. Keberhasilan menahan imbang tim sekaliber Roma menunjukkan bahwa Como berada di jalur yang positif.
Como kini fokus menjadikan penampilan ini sebagai pijakan untuk laga-laga Serie A mendatang.
Fabregas akan terus mengembangkan gagasan taktiknya seiring berjalannya kompetisi domestik.
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