Fabregas telah mengukuhkan statusnya sebagai salah satu manajer muda paling menarik di Eropa setelah dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Serie A untuk musim 2025-26. Pria Spanyol itu menerima penghargaan individu tertinggi tersebut dalam 'Gran Gala del Calcio AIC', sebuah seremoni yang merayakan sosok-sosok terbaik di sepakbola Italia.

Penghargaan itu menjadi pengakuan resmi atas kerja taktis luar biasa yang diterapkan Fabregas di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Setelah mengakhiri karier bermainnya bersama Como di Serie B pada musim panas 2023, ia memainkan peran penting sebagai pelatih interim dalam membawa klub itu promosi sebelum resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala pada musim panas 2024. Sejak mengambil kendali penuh, ia telah mengubah Como dari tim yang secara tradisional berkutat dengan ekspektasi kasta bawah menjadi kekuatan nyata di level teratas sepakbola Italia.