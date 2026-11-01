Situs tersebut mengisyaratkan adanya hubungan persahabatan yang kuat antara Achraf Hakimi "27 tahun" dan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, seraya menyebutkan bahwa "besar kemungkinan penyerang asal Prancis itu akan senang mendapat kesempatan untuk kembali bermain di samping Hakimi di Real Madrid, setelah tahun-tahun yang mempertemukan keduanya di Paris Saint-Germain".

Meski demikian, klub Prancis itu tampaknya tidak bersedia melepas kepergian salah satu bintang terbaiknya dari Parc des Princes.

Saat ini Achraf dinilai, dengan selisih yang jelas, sebagai bek kanan terbaik di dunia. Ia sebelumnya pernah meninggalkan Real Madrid karena keberadaan Dani Carvajal di posisinya, namun sisi kanan klub ibu kota Spanyol itu tetap menjadi salah satu celah terbesar mereka, dan saat ini menghadapi banyak tanda tanya.

Trent Alexander-Arnold hingga kini belum meyakinkan, dan Denzel Dumfries tampaknya belum cukup berkualitas untuk mengisi posisi inti di tim Mourinho, sementara belum diketahui sampai kapan Valverde bisa terus bermain sebagai bek kanan, tanpa menimbulkan krisis serupa dengan yang sudah terjadi antara dirinya dan Xabi Alonso.

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