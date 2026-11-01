Masa depan Achraf Hakimi mulai memicu spekulasi di Prancis, bersamaan dengan upaya Real Madrid mencari solusi untuk posisi bek kanan, hal yang bisa menjadikannya salah satu berkas paling menarik di bursa transfer pada periode mendatang.
Perdebatan terus berlanjut di sisi kanan Real Madrid, di tengah mengandalkan Fede Valverde di luar posisi aslinya, akibat keraguan yang menyelimuti level permainan Trent Alexander-Arnold dan pendatang baru Denzel Dumfries.
Kabar yang datang dari Prancis memperkuat spekulasi tersebut, di mana Achraf Hakimi menolak tawaran untuk memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain hingga setelah tahun 2029.