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Celah Mourinho dan indikasi Parisien: Pintu Real Madrid tak akan tertutup bagi Hakimi

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Paris Saint-Germain
A. Hakimi
K. Mbappe
J. Mourinho
Spanyol
Prancis
Maroko
Portugal

Persahabatan Mbappe dalam gambar

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SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

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Masa depan Achraf Hakimi mulai memicu spekulasi di Prancis, bersamaan dengan upaya Real Madrid mencari solusi untuk posisi bek kanan, hal yang bisa menjadikannya salah satu berkas paling menarik di bursa transfer pada periode mendatang.

Perdebatan terus berlanjut di sisi kanan Real Madrid, di tengah mengandalkan Fede Valverde di luar posisi aslinya, akibat keraguan yang menyelimuti level permainan Trent Alexander-Arnold dan pendatang baru Denzel Dumfries.

Kabar yang datang dari Prancis memperkuat spekulasi tersebut, di mana Achraf Hakimi menolak tawaran untuk memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain hingga setelah tahun 2029.

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  • Kerinduan pada Madrid: Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban!

    Jurnalis dan komentator olahraga asal Italia, Pierpaolo Matrone, mengungkapkan kepada situs Defensa Central bahwa "lingkaran terdekat Hakimi telah meredam antusiasme Paris Saint-Germain terkait perpanjangan kontrak, karena mereka menilai masih ada cukup waktu untuk menangani masalah ini, terlebih perpanjangan kontrak terakhir sang pemain baru terjadi dua tahun lalu".

    Ia menambahkan: "Sikap hati-hati ini mau tidak mau menyisakan sejumlah pertanyaan tanpa jawaban soal masa depan. Real Madrid memantau situasi dari kejauhan. Hakimi, yang meniti karier di klub Spanyol tersebut, tak pernah menyembunyikan keinginannya untuk kembali mengenakan jersey putih suatu hari nanti".

    Matrone mengangkat kemungkinan bahwa Achraf tengah menunda perpanjangan kontraknya dengan Paris Saint-Germain, sembari menanti kemungkinan hubungan dari Real Madrid.

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  • Siapa yang Mengisi Celah Mourinho?

    Situs tersebut mengisyaratkan adanya hubungan persahabatan yang kuat antara Achraf Hakimi "27 tahun" dan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, seraya menyebutkan bahwa "besar kemungkinan penyerang asal Prancis itu akan senang mendapat kesempatan untuk kembali bermain di samping Hakimi di Real Madrid, setelah tahun-tahun yang mempertemukan keduanya di Paris Saint-Germain".

    Meski demikian, klub Prancis itu tampaknya tidak bersedia melepas kepergian salah satu bintang terbaiknya dari Parc des Princes.

    Saat ini Achraf dinilai, dengan selisih yang jelas, sebagai bek kanan terbaik di dunia. Ia sebelumnya pernah meninggalkan Real Madrid karena keberadaan Dani Carvajal di posisinya, namun sisi kanan klub ibu kota Spanyol itu tetap menjadi salah satu celah terbesar mereka, dan saat ini menghadapi banyak tanda tanya.

    Trent Alexander-Arnold hingga kini belum meyakinkan, dan Denzel Dumfries tampaknya belum cukup berkualitas untuk mengisi posisi inti di tim Mourinho, sementara belum diketahui sampai kapan Valverde bisa terus bermain sebagai bek kanan, tanpa menimbulkan krisis serupa dengan yang sudah terjadi antara dirinya dan Xabi Alonso.

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  • Hubungan Real Madrid dan Paris

    Kemungkinan Real Madrid bergerak untuk merekrut Achraf Hakimi pada suatu saat tetap terbuka. Namun, hal lainnya adalah reaksi dari Paris Saint-Germain, meskipun hubungan antara kedua klub telah membaik pesat sejak Florentino Perez meninggalkan proyek Liga Super Eropa.

    Dan kali ini, mungkin saja Nasser Al-Khelaifi bersedia untuk masuk ke dalam negosiasi terkait pemain tersebut, dengan syarat memperoleh kompensasi finansial yang sesuai. Meski demikian, semua kemungkinan ini masih bersifat hipotetis, menurut situs yang sama.

    Ia menutup: "Beberapa bulan ke depan akan mengungkap apakah hal ini layak untuk ditindaklanjuti sebagai berkas yang serius, atau akan tetap menjadi sekadar rumor dan spekulasi".

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Pertandingan berikutnya
SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA