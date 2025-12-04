Mau Juara, Krisis Cedera Lini Pertahanan Arsenal Kian Parah! Christian Mosquera Susul Gabriel & William Saliba Saat Taklukkan Brentford

Arsenal membuat awal yang impian dalam kampanye 2025/26 seiring mereka hanya kalah satu pertandingan di Liga Premier setelah 14 putaran pertandingan, dan saat ini, mereka tampaknya menjadi favorit yang untuk memenangkan gelar. Namun, mereka mengalami nasib buruk terkait cedera, karena The Gunners harus menghadapi ketidakhadiran beberapa pemain tim utama sejak awal musim.

Sementara pemain kunci seperti Martin Odegaard dan Noni Madueke kembali ke starting line-up melawan The Bees, bek bintang Saliba dan Gabriel menyaksikan pertandingan dari tribun. Dalam ketidakhadiran dua bek tengah pilihan pertama, Arteta menurunkan Mosquera dan Piero Hincapie. Namun, klub London Utara mengalami pukulan cedera baru saat nama pertama terpaksa keluar lapangan pada saat jeda babak pertama.