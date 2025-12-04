AFP
Mau Juara, Krisis Cedera Lini Pertahanan Arsenal Kian Parah! Christian Mosquera Susul Gabriel & William Saliba Saat Taklukkan Brentford
Kemunduran cedera lagi untuk Arsenal
Arsenal membuat awal yang impian dalam kampanye 2025/26 seiring mereka hanya kalah satu pertandingan di Liga Premier setelah 14 putaran pertandingan, dan saat ini, mereka tampaknya menjadi favorit yang untuk memenangkan gelar. Namun, mereka mengalami nasib buruk terkait cedera, karena The Gunners harus menghadapi ketidakhadiran beberapa pemain tim utama sejak awal musim.
Sementara pemain kunci seperti Martin Odegaard dan Noni Madueke kembali ke starting line-up melawan The Bees, bek bintang Saliba dan Gabriel menyaksikan pertandingan dari tribun. Dalam ketidakhadiran dua bek tengah pilihan pertama, Arteta menurunkan Mosquera dan Piero Hincapie. Namun, klub London Utara mengalami pukulan cedera baru saat nama pertama terpaksa keluar lapangan pada saat jeda babak pertama.
Pembaruan Arteta tentang Saliba dan Gabriel
Menjelang pertandingan Liga Premier pada hari Rabu, Arteta telah memberikan pembaruan tentang Saliba dan Gabriel saat pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Dia (Saliba) mengalami sedikit masalah, jadi saya pikir ini akan menjadi masalah hari, jadi mari kita lihat apakah dia bisa ada di sana besok. Nah, soal pergelangan kaki itu benar-benar tindakan acak dan sangat sial yang membuatnya absen selama beberapa minggu. Dia mencoba di Anfield, dia tidak nyaman, dan dia harus menjauh dan ini juga, sangat aneh. Tapi semoga ini hanya masalah beberapa hari."
Tentang Gabriel, Arteta menambahkan: "Gabi yang besar juga sangat baik, tapi itu juga beberapa minggu."
- Getty Images Sport
Bagaimana kabar Trossard dan Havertz?
Leandro Trossard, yang terpincang-pincang keluar dari lapangan dalam kemenangan Liga Champions atas Bayern Munich pekan lalu, menjalani tes pada hari Jumat dan terdeteksi mengalami masalah betis ringan. Namun, Arteta mengharapkan pemain sayap Belgia tersebut tersedia kembali dalam beberapa hari.
Tentang kondisi Kai Havertz, yang belum bermain sejak pertandingan pembukaan melawan Manchester United, pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan: "Kami semua sangat ingin dia kembali. Maksud saya, dia adalah pemain yang secara pribadi sangat saya sukai karena apa yang dia bawa ke tim - karakternya, kepribadiannya. Saya melihat dia menderita, berada di luar lapangan. Hanya masalah beberapa minggu; mari kita lihat bagaimana perkembangannya dalam beberapa minggu ke depan. Dia sedang dalam kondisi baik, dia melakukan aktivitas di lapangan, tetapi saya pikir dia butuh waktu."
Rice terpaksa keluar lapangan menjelang akhir pertandingan melawan Brentford.
Mosquera bukan satu-satunya bintang Arsenal yang mengalami cedera, karena gelandang bintang Declan Rice juga terpaksa meninggalkan lapangan dengan rasa sakit setelah mengalami masalah pergelangan kaki. Rice digantikan oleh penyerang Viktor Gyokeres, yang juga baru saja pulih dari masalahnya sendiri.
Meski mengalami masalah kebugaran, The Gunners berhasil melewati pertandingan dengan terbang tinggi pada akhirnya saat mereka mengandalkan gol-gol dari Mikel Merino dan Bukayo Saka untuk mengumpulkan tiga poin penting dari pertandingan kandang. Kemenangan tersebut membantu mereka memulihkan keunggulan menjadi lima poin di puncak klasemen. Arsenal selanjutnya akan menghadapi Aston Villa dalam pertandingan tandang yang sulit di Liga Premier pada hari Sabtu.
Iklan