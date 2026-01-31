Getty Images Sport
Cedera Saat Pemanasan Laga Leeds Vs Arsenal, Mikel Arteta Beri Update Kondisi Bukayo Saka
Arsenal meraih tiga poin di Leeds
Arteta telah memberikan wawasan tentang mengapa Saka harus keluar dari kemenangan hari Sabtu di Elland Road pada menit terakhir. The Gunners were dominant against Leeds, mendapatkan semua tiga poin dengan kemenangan impresif 4-0. Arsenal memimpin di babak pertama melalui sundulan Martin Zubimendi dan segera menggandakan keunggulan mereka ketika Karl Darlow menjatuhkan bola hasil tendangan sudut Madueke ke gawangnya sendiri.
Winger Inggris yang menggantikan Saka, siap memberikan dua assist dan memberikan Gunners kontrol kuat pada permainan saat istirahat. Tim Arteta terus mendorong lebih banyak gol dan Viktor Gyokeres serta Gabriel Jesus masing-masing mencetak satu gol.
Ini adalah kemenangan penting bagi The Gunners, yang memulihkan keunggulan tujuh poin mereka atas Manchester City dan Aston Villa. Sementara pesaing gelar mereka masih memiliki satu pertandingan sisa dan akan memainkan pertandingan mereka masing-masing pada hari Minggu, Arteta akan merasa lega telah mengakhiri rentetan tiga pertandingan Liga Premier tanpa kemenangan di stadion yang sulit.
Arteta tidak yakin tentang Saka
Sementara kemenangan tegas akan disambut dengan tangan terbuka oleh Arteta, bos The Gunners akan frustrasi kehilangan Saka karena cedera. Pemain sayap tersebut sekali lagi menjadi penyerang andalan klub musim ini dan dengan pertandingan sulit yang terus berdatangan, Arteta akan sangat berharap agar pemainnya segera pulih.
Berbicara setelah pertandingan kepada BBC Match of the Day, Arteta mengatakan: “Menang 4-0 di sini sangat sulit, mari kita lihat kapan ini akan terjadi lagi. Kredit besar untuk para pemain.
“Tim menunjukkan dominasi, ketahanan, dan karakter yang nyata dan tentunya kualitas. Saya sangat menyukai sikap tim.”
Mengenai apakah Saka akan segera kembali beraksi, Arteta menjawab: “Kami belum tahu. Dia merasakan sedikit gangguan saat pemanasan.”
Bos Arsenal sangat senang dengan pengganti Saka dan menjelaskan bahwa Madueke “bereaksi sangat baik” setelah “dilemparkan ke sana saat Anda tidak menyangka.”
Madueke senang dengan dampaknya
Madueke menggemakan kata-kata manajernya dan senang dia bisa memberikan dampak dari awal, meskipun tidak mengharapkan untuk memulai pertandingan. Dia mengatakan kepada Sky Sports, via BBC Sport: “Kami profesional jadi kami siap. Senang bahwa kami mendapatkan kemenangan. Saya menghargai para pendukung, sangat berarti bahwa mereka datang jauh-jauh dari rumah. Kami mendengar mereka selama 90 menit penuh, mereka luar biasa hari ini.
"Kami telah berjuang di keempat lini sejak awal musim. Sudah seharusnya semua siap ketika dipanggil. Setiap beberapa hari Anda harus siap untuk tampil. Ini tentang tetap fokus dan berada di zonanya."
Persaingan gelar berlanjut
Arsenal dan Arteta akan menyaksikan pertandingan Manchester City dan Aston Villa dengan minat yang besar pada hari Minggu. The Gunners akan berharap mendapatkan bantuan dari rival mereka di London utara, Tottenham Hotspur, yang akan menyambut tim Pep Guardiola’s City ke ibukota. Pada pertemuan sebelumnya, Spurs menunjukkan performa terbaik mereka musim ini dan membawa semua poin dari City kembali ke London. Tim asuhan Thomas Frank sejak saat itu gagal mencapai level awal tersebut, dan pelatih asal Denmark tersebut tampaknya berada di ambang pemecatan.
Sementara itu, Villa akan menjamu Brentford pada pertandingan yang dimulai lebih awal pada hari Minggu. Unai Emery akan berusaha memperkecil jarak dengan mantan tempat kerjanya, tetapi tim asuhan Keith Andrews akan memberikan ujian berat bagi tim asal Spanyol tersebut. Setelah rangkaian kemenangan yang luar biasa membuat mereka melonjak ke klasemen Liga Premier dan masuk ke dalam persaingan memperebutkan gelar liga, Villa telah memenangkan dua dari lima pertandingan terakhir Liga Premier mereka saat mereka mengalami fase performa yang beragam.
Akhir pekan depan, Arsenal akan menyambut Sunderland ke Emirates saat mereka berusaha membangun performa kuat melawan Leeds. The Gunners bermain imbang 2-2 di Stadium of Light sebelumnya di musim ini.
