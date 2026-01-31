Cedera Saat Pemanasan Laga Leeds Vs Arsenal, Mikel Arteta Beri Update Kondisi Bukayo Saka

Arteta telah memberikan wawasan tentang mengapa Saka harus keluar dari kemenangan hari Sabtu di Elland Road pada menit terakhir. The Gunners were dominant against Leeds, mendapatkan semua tiga poin dengan kemenangan impresif 4-0. Arsenal memimpin di babak pertama melalui sundulan Martin Zubimendi dan segera menggandakan keunggulan mereka ketika Karl Darlow menjatuhkan bola hasil tendangan sudut Madueke ke gawangnya sendiri.

Winger Inggris yang menggantikan Saka, siap memberikan dua assist dan memberikan Gunners kontrol kuat pada permainan saat istirahat. Tim Arteta terus mendorong lebih banyak gol dan Viktor Gyokeres serta Gabriel Jesus masing-masing mencetak satu gol.

Ini adalah kemenangan penting bagi The Gunners, yang memulihkan keunggulan tujuh poin mereka atas Manchester City dan Aston Villa. Sementara pesaing gelar mereka masih memiliki satu pertandingan sisa dan akan memainkan pertandingan mereka masing-masing pada hari Minggu, Arteta akan merasa lega telah mengakhiri rentetan tiga pertandingan Liga Premier tanpa kemenangan di stadion yang sulit.