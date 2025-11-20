Getty Images Sport
Cederanya Rumit! Lamine Yamal Targetkan Kembali Di Laga Chelsea, Tapi Dokter Peringatkan Bintang Barcelona Ini Mesti Absen Beberapa Bulan
Yamal menargetkan kembali ke Chelsea di tengah kemunduran cedera yang 'rumit'
Menurut Mundo Deportivo, Barcelona telah menetapkan tujuan yang jelas agar Yamal pulih sepenuhnya dari pubalgia dan kembali tepat waktu untuk pertandingan Liga Champions melawan Chelsea. Penyerang sayap berusia 18 tahun itu telah mengatasi ketidaknyamanan pangkal paha yang signifikan selama berminggu-minggu, masalah yang digambarkan klub sebagai “menjengkelkan daripada serius,” tetapi membutuhkan penghentian total aktivitasnya. Kondisinya memaksanya untuk mundur dari kualifikasi Piala Dunia Spanyol melawan Georgia dan Turki, dan staf medis Barca khawatir cedera tersebut bisa memburuk jika tidak ditangani secara agresif.
Klub memulai rencana perawatan dua fase mulai 10 November, ketika Yamal menjalani terapi radiofrekuensi invasif. Dia diinstruksikan untuk beristirahat antara 48 dan 72 jam sebelum memulai jadwal rehabilitasi yang cermat dengan dua fisioterapis Barcelona. Program tersebut telah menunjukkan kemajuan yang terlihat, dan Yamal kembali berlatih kelompok parsial pada hari Rabu di Ciutat Esportiva Joan Gamper, langkah penting setelah berhari-hari bekerja secara individu.
Di dalam Barca, prioritasnya sederhana, membuat Yamal siap bertanding melawan Chelsea, pertandingan yang dapat menentukan jalur Liga Champions klub. Meskipun pertandingan liga hari Sabtu melawan Athletic Club belum dikesampingkan, keterlibatannya akan minimal. Garis waktu kembalinya tetap ketat, tetapi klub percaya tujuh hingga sepuluh hari realistis jika pemulihannya berlanjut tanpa kemunduran.
- AFP
Dokter memperingatkan kemungkinan absen selama beberapa bulan saat spesialis eksternal mengawasi perawatan.
Tim medis Barcelona telah menjelaskan kepada Yamal bahwa cedera ini sangat halus, dan penanganan yang salah dapat membuatnya absen selama berbulan-bulan. Rasa sakit kembali dengan tajam setelah penampilannya baru-baru ini melawan Celta Vigo, di mana ia mencetak gol dan memberikan assist tetapi menyelesaikan pertandingan dengan merasa tidak nyaman yang sudah familiar. Menurut laporan, remaja tersebut "khawatir tentang sejauh mana cederanya," yang mendorong Barca untuk mendatangkan spesialis Belgia terkenal untuk evaluasi tambahan.
Para dokter dilaporkan sejak itu telah menyetujui rencana rehabilitasi dan akan kembali ke Barca dalam beberapa hari untuk menilai lagi sang winger. Operasi tidak pernah dipertimbangkan sebagai pilihan, baik Yamal maupun pengiringnya tidak ingin menerimanya, tetapi kedua belah pihak setuju bahwa keahlian eksternal sangat penting untuk mengelola kondisi yang diketahui cenderung berkepanjangan ini.
Menyebut cedera ini sebagai “rumit,” dokter klub menekankan bahwa jalan pintas apapun dapat membahayakan sisa musimnya. Instruksi mereka kepada pemain tersebut sudah jelas untuk mengambil rehabilitasi dengan serius, menghindari media dan tekanan fisik yang tidak perlu, dan memungkinkan siklus perawatan untuk menstabilkan area pangkal paha. Yamal telah merespon dengan komitmen penuh, mengurangi penampilan publik dan fokus sepenuhnya pada pekerjaan pemulihan.
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan pemenang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!
Pengurangan paparan, perubahan pribadi & fokus yang diperbarui
Rasa sakit fisik bukan satu-satunya tantangan bagi sang sensasi. Laporan mengungkap bahwa cedera berada di puncak rentang emosional yang kompleks. Setelah El Clasico, remaja itu memilih untuk secara drastis mengurangi kehadiran di media. Video yang direncanakan berikutnya, menurut laporan dari lingkaran dalamnya, “akan hanya dirilis” jika dia bermain melawan Chelsea. Pergeseran ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk merapikan lingkungan dan mengurangi gangguan selama fase pemulihan yang krusial.
Sebuah bab pribadi yang memperkenalkan momen ketegangan dalam beberapa minggu terakhir, dilaporkan juga telah berakhir. Barcelona percaya bahwa fokus yang diperbarui ini akan memberinya manfaat, terutama mengingat ambisinya yang tak kenal lelah. Pemain sayap tersebut telah memasang zona fisioterapi dan sistem pemulihan air di rumah barunya, bertekad untuk menyempurnakan setiap detail dari rutinitas profesinya. Orang-orang di sekitarnya menegaskan bahwa dorongannya “untuk menjadi nomor satu” tetap tidak berubah.
Bahkan selama bulan-bulan menyakitkan sejak jeda internasional bulan September, Yamal terus memberikan momen-momen menentukan. Dia mencetak gol dalam kemenangan liga atas Elche dan Celta Vigo dan memiliki satu gol serta satu assist dalam hasil imbang Liga Champions melawan Club Brugge.
- Getty Images Sport
Taruhan UCL Barca dan mengapa Chelsea menjadi prioritas
Kegentingan Barcelona berasal dari posisi Liga Champions yang genting. Dengan hanya dua kemenangan dari empat pertandingan fase liga, kubu Catalan berada di posisi ke-11, di belakang klub seperti Tottenham dan Galatasaray, dan berjuang untuk mengamankan finis delapan besar yang diperlukan untuk mendapatkan tempat langsung di babak 16 besar. Pertandingan melawan Chelsea, oleh karena itu menjadi sangat penting, baik untuk poin maupun momentum.
Untuk Hansi Flick, kehadiran Yamal dapat menjadi penentu, terutama dengan tim yang masih menyesuaikan diri dengan suasana Camp Nou yang dibuka kembali setelah dua setengah tahun absen. Sementara penampilan singkat melawan Athletic Bilbao tetap mungkin, staf Flick telah menegaskan bahwa tidak ada risiko yang akan diambil jika ketidaknyamanan masih ada.
Barca ingin Yamal dalam kondisi terbaik untuk Chelsea, dan Yamal diharapkan terus bergantian antara kerja individu dan sesi kelompok terkontrol selama empat hari ke depan saat Barcelona memonitor responsnya terhadap peningkatan beban kerja.
Bagi Barcelona, minggu depan sangat penting dan mereka akan kembali ke Camp Nou melawan Athletic Club sebelum melakukan perjalanan ke London untuk pertandingan yang mungkin akan menentukan masa depan Eropa mereka.
Iklan