Cederanya Rumit! Lamine Yamal Targetkan Kembali Di Laga Chelsea, Tapi Dokter Peringatkan Bintang Barcelona Ini Mesti Absen Beberapa Bulan

Menurut Mundo Deportivo, Barcelona telah menetapkan tujuan yang jelas agar Yamal pulih sepenuhnya dari pubalgia dan kembali tepat waktu untuk pertandingan Liga Champions melawan Chelsea. Penyerang sayap berusia 18 tahun itu telah mengatasi ketidaknyamanan pangkal paha yang signifikan selama berminggu-minggu, masalah yang digambarkan klub sebagai “menjengkelkan daripada serius,” tetapi membutuhkan penghentian total aktivitasnya. Kondisinya memaksanya untuk mundur dari kualifikasi Piala Dunia Spanyol melawan Georgia dan Turki, dan staf medis Barca khawatir cedera tersebut bisa memburuk jika tidak ditangani secara agresif.

Klub memulai rencana perawatan dua fase mulai 10 November, ketika Yamal menjalani terapi radiofrekuensi invasif. Dia diinstruksikan untuk beristirahat antara 48 dan 72 jam sebelum memulai jadwal rehabilitasi yang cermat dengan dua fisioterapis Barcelona. Program tersebut telah menunjukkan kemajuan yang terlihat, dan Yamal kembali berlatih kelompok parsial pada hari Rabu di Ciutat Esportiva Joan Gamper, langkah penting setelah berhari-hari bekerja secara individu.

Di dalam Barca, prioritasnya sederhana, membuat Yamal siap bertanding melawan Chelsea, pertandingan yang dapat menentukan jalur Liga Champions klub. Meskipun pertandingan liga hari Sabtu melawan Athletic Club belum dikesampingkan, keterlibatannya akan minimal. Garis waktu kembalinya tetap ketat, tetapi klub percaya tujuh hingga sepuluh hari realistis jika pemulihannya berlanjut tanpa kemunduran.