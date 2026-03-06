Goal.com
Cedera Cristiano Ronaldo 'lebih parah dari yang diperkirakan' setelah bos Al-Nassr mengonfirmasi bahwa bintang tersebut akan menjalani perawatan di Madrid

Manajer Al-Nassr, Jorge Jesus, telah mengonfirmasi bahwa Cristiano Ronaldo akan absen dalam waktu yang cukup lama akibat cedera otot yang serius. Bintang Portugal tersebut telah berangkat ke Madrid untuk menjalani rehabilitasi khusus, sementara kekhawatiran semakin meningkat terkait ketersediaannya untuk klub dan tim nasional selama periode krusial musim ini.

  • Kekhawatiran semakin meningkat terkait kondisi kebugaran ikon Portugal.

    Al-Nassr diguncang oleh kabar bahwa keluhan fisik Ronaldo baru-baru ini lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya. Setelah keluar dengan pincang dari pertandingan kompetitif terakhirnya karena nyeri paha, evaluasi medis selanjutnya mengungkapkan robekan yang signifikan di bagian belakang paha kanannya. Akibatnya, penyerang senior ini tidak dapat ikut serta dalam pertandingan-pertandingan Al-Nassr dalam waktu dekat, termasuk laga melawan Neom. Untuk mempercepat pemulihannya, Ronaldo menggunakan jet pribadinya untuk terbang ke ibu kota Spanyol pekan ini, mencari bantuan dari tim medis pribadinya yang telah lama menangani kesehatannya. Langkah ini diambil di tengah ketegangan regional yang meningkat, namun klub memprioritaskan akses pemain ke perawatan medis berkualitas tinggi yang familiar baginya untuk memastikan kembalinya yang sukses.

  • FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP

    Jorge Jesus mengonfirmasi perjalanan medis ke Spanyol.

    Selama konferensi pers pra-pertandingan, pelatih kepala Al-Nassr, Jesus, terbuka mengenai keparahan situasi. Ia menekankan bahwa keputusan untuk mengirim kapten ke luar negeri didasarkan pada sifat khusus dari cedera otot yang ditemukan selama tes internal. "Pada pertandingan terakhir, dia keluar dengan keluhan otot," jelas Jesus kepada wartawan, seperti dikutip oleh A Bola. "Setelah menjalani tes, menjadi jelas bahwa cedera tersebut lebih serius dari yang diperkirakan, membutuhkan istirahat dan pemulihan. Cristiano bepergian ke Spanyol... cedera tersebut memerlukan perawatan di Madrid dengan ahli yang bekerja dengannya."

  • Implikasi internasional dan domestik

    Waktu terjadinya cedera ini sangat problematis bagi Al-Nassr dan tim nasional Portugal. Laporan awal menunjukkan masa pemulihan minimal empat minggu, yang membuat partisipasi Ronaldo dalam pertandingan persahabatan internasional mendatang berada dalam bahaya serius. Portugal dijadwalkan menghadapi Meksiko dan Amerika Serikat saat mereka mempercepat persiapan untuk Piala Dunia 2026, dan absennya kapten akan merampas kontinuitas taktis yang vital bagi Roberto Martinez. Di level domestik, kampanye Al-Nassr telah mengalami gangguan; pertandingan Liga Champions Asia ke-2 mereka melawan Al Wasl ditunda akibat ketidakstabilan regional, meninggalkan skuad dengan ritme yang terputus-putus tepat saat bintang mereka masuk ruang perawatan.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Perlombaan melawan waktu untuk klub dan negara

    Pemulihan Ronaldo di Madrid akan dipantau untuk memastikan ia dapat kembali beraksi pada fase krusial musim domestik Saudi. Al-Nassr harus berhati-hati agar tidak kehilangan poin dalam jadwal padat mereka untuk meraih trofi. Tim medis klub akan tetap berkomunikasi dengan spesialis Spanyol untuk melihat apakah pemain berusia 41 tahun ini dapat mengalahkan prognosis empat minggu.

