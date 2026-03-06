Al-Nassr diguncang oleh kabar bahwa keluhan fisik Ronaldo baru-baru ini lebih parah dari yang diperkirakan sebelumnya. Setelah keluar dengan pincang dari pertandingan kompetitif terakhirnya karena nyeri paha, evaluasi medis selanjutnya mengungkapkan robekan yang signifikan di bagian belakang paha kanannya. Akibatnya, penyerang senior ini tidak dapat ikut serta dalam pertandingan-pertandingan Al-Nassr dalam waktu dekat, termasuk laga melawan Neom. Untuk mempercepat pemulihannya, Ronaldo menggunakan jet pribadinya untuk terbang ke ibu kota Spanyol pekan ini, mencari bantuan dari tim medis pribadinya yang telah lama menangani kesehatannya. Langkah ini diambil di tengah ketegangan regional yang meningkat, namun klub memprioritaskan akses pemain ke perawatan medis berkualitas tinggi yang familiar baginya untuk memastikan kembalinya yang sukses.