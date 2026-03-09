Cedera Alisson: Mimpi Buruk bagi Liverpool karena Kiper Utama Mereka Absen dalam Laga Babak 16 Besar Liga Champions melawan Galatasaray

Alisson ikut berlatih pada Senin, tetapi merasa tidak nyaman di akhir sesi dan oleh karena itu tidak akan diturunkan. Waktu yang tidak tepat ini sangat menyulitkan Slot, yang berusaha membawa raksasa Merseyside menuju kejayaan Eropa di musim keduanya. Kiper Brasil tersebut telah tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan menjadi penjaga gawang dalam kemenangan 3-1 atas Wolves di Piala FA pada Jumat malam. Slot juga akan kehilangan Federico Chiesa, yang absen dalam sesi latihan Senin, sehingga mengurangi opsi serangan yang tersedia untuk pertandingan leg pertama.