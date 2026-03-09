Goal.com
Cedera Alisson: Mimpi Buruk bagi Liverpool karena Kiper Utama Mereka Absen dalam Laga Babak 16 Besar Liga Champions melawan Galatasaray

Ambisi Liverpool di Liga Champions terguncang oleh kabar bahwa Alisson akan absen pada leg pertama laga babak 16 besar melawan Galatasaray. Kiper asal Brasil, yang masih dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di dunia, absen dalam skuad 21 pemain yang dibawa The Reds untuk perjalanan menantang ke Istanbul.

  • Bencana di lapangan latihan bagi The Reds

    Alisson ikut berlatih pada Senin, tetapi merasa tidak nyaman di akhir sesi dan oleh karena itu tidak akan diturunkan. Waktu yang tidak tepat ini sangat menyulitkan Slot, yang berusaha membawa raksasa Merseyside menuju kejayaan Eropa di musim keduanya. Kiper Brasil tersebut telah tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan menjadi penjaga gawang dalam kemenangan 3-1 atas Wolves di Piala FA pada Jumat malam. Slot juga akan kehilangan Federico Chiesa, yang absen dalam sesi latihan Senin, sehingga mengurangi opsi serangan yang tersedia untuk pertandingan leg pertama.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Mamardashvili siap untuk sorotan.

    Dalam absennya Alisson, Giorgi Mamardashvili diprediksi akan menjadi kiper utama dalam pertandingan terbesar dalam kariernya bersama Liverpool hingga saat ini. Kiper internasional Georgia, yang didatangkan dengan biaya £25 juta dari Valencia, telah tampil dalam 11 pertandingan selama Alisson absen karena cedera musim ini. Salah satu penampilannya terjadi melawan lawan pada Selasa ini selama fase liga kompetisi. Mamardashvili diturunkan ke lapangan di Istanbul pada awal musim ini, menggantikan Alisson pada babak kedua dalam kekalahan tipis 1-0.

  • Keunggulan kandang Galatasaray

    Sementara Liverpool menghadapi masalah cedera, Galatasaray memasuki laga ini dengan penuh keyakinan setelah meraih kemenangan dramatis di babak playoff melawan Juventus. Namun, raksasa Turki ini harus menjalani leg kedua di Anfield tanpa dukungan suporter mereka setelah Badan Banding UEFA mengonfirmasi larangan tiket bagi para pendukung mereka akibat perilaku tidak pantas di Italia. Untuk leg pertama di Istanbul, however, atmosfer akan tetap semarak seperti biasa saat tim asuhan Okan Buruk berusaha mengulang kemenangan 1-0 mereka atas The Reds dari babak sebelumnya.

  • Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kedalaman skuad Slot diuji

    Skuad resmi beranggotakan 21 pemain menonjolkan perpaduan antara bintang berpengalaman dan talenta muda yang sedang naik daun, meskipun ketidakhadiran cadangan senior untuk Mamardashvili menjadi kekhawatiran. Freddie Woodman akan naik pangkat dari pilihan ketiga untuk duduk di bangku cadangan sebagai cadangan Mamardashvili, dengan pemain muda seperti Rio Ngumoha dan Trey Nyoni juga termasuk dalam rombongan yang akan bertanding. The Reds masih terguncang akibat ketidakstabilan domestik baru-baru ini, termasuk kekalahan dari Wolves di Premier League, dan kehilangan Alisson semakin menambah tekanan pada formasi taktis Slot.

