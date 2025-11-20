Pulih Dari Cedera, Adrien Rabiot Targetkan Gol Menit Akhir Dramatis Yang Menangkan Laga Derby AC Milan Kontra Inter

Mantan gelandang Juventus itu merefleksikan pemulihannya dan menyatakan kegembiraannya untuk kembali ke lapangan, berbicara kepada DAZN, dia berkata: “Saya baik-baik saja, saya telah berlatih di gym dan di luar beberapa minggu terakhir ini. Saya hanya merindukan lapangan! Saya merasa hebat baik secara fisik maupun mental. Tidak ada atlet yang suka cedera, saya menyesal tidak bisa membantu tim selama periode ini. Saya membutuhkan sedikit lebih lama untuk pulih, karena jika menyangkut betis, Anda harus berhati-hati. Lebih baik tidak mengambil risiko absen selama tiga atau empat minggu lagi."

Rabiot juga berbagi pemikirannya tentang derby Milan yang akan datang dan suasana sekitar salah satu pertandingan paling intens di Italia: "Ini adalah pertandingan yang menarik. Saya belum pernah melihatnya di stadion, tetapi saya tidak sabar untuk berada di sana karena saya sangat menikmati jenis pertandingan seperti ini. Anda tidak benar-benar merasakan atmosfer di TV, tetapi akan menyenangkan bisa mengatakan bahwa saya bermain dalam derby seperti ini. Akan sangat bagus jika menang di menit terakhir dengan gol dari Anda! Ini akan sulit; kami berdua tim yang kuat. Detailnya akan ditentukan.

Dia menambahkan: "[Mike] Maignan memberi tahu saya tentang pentingnya pertandingan ini, betapa pentingnya kemenangan bagi sejarah klub dan bagi para penggemar. Semua ini memompa saya, saya tidak sabar untuk bermain, terutama karena saya belum bermain dalam sebulan dan saya sangat ingin kembali ke lapangan."

