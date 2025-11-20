Getty Images
Pulih Dari Cedera, Adrien Rabiot Targetkan Gol Menit Akhir Dramatis Yang Menangkan Laga Derby AC Milan Kontra Inter
Rabiot siap kembali ke lini tengah Milan
Rabiot telah absen selama hampir sebulan setelah mengalami robekan otot soleus di betis kirinya saat bertugas internasional dengan Prancis. Milan kesulitan dalam ketidakhadirannya, hanya meraih dua kemenangan dan tiga kali seri di Serie A, menyoroti betapa pentingnya gelandang Prancis itu telah menjadi sejak bergabung dengan klub dari Marseille pada hari terakhir.
Pemain berusia 30 tahun itu kini telah menyelesaikan sesi latihan penuh dengan skuad dan bersiap untuk kembali dalam derby Milan melawan Inter pada hari Minggu. Kehadirannya menjanjikan untuk membawa ketenangan, keterampilan teknis, dan stabilitas defensif yang telah dirindukan selama masa pemulihannya.
Rabiot berbicara tentang kembalinya untuk derby Milan
Mantan gelandang Juventus itu merefleksikan pemulihannya dan menyatakan kegembiraannya untuk kembali ke lapangan, berbicara kepada DAZN, dia berkata: “Saya baik-baik saja, saya telah berlatih di gym dan di luar beberapa minggu terakhir ini. Saya hanya merindukan lapangan! Saya merasa hebat baik secara fisik maupun mental. Tidak ada atlet yang suka cedera, saya menyesal tidak bisa membantu tim selama periode ini. Saya membutuhkan sedikit lebih lama untuk pulih, karena jika menyangkut betis, Anda harus berhati-hati. Lebih baik tidak mengambil risiko absen selama tiga atau empat minggu lagi."
Rabiot juga berbagi pemikirannya tentang derby Milan yang akan datang dan suasana sekitar salah satu pertandingan paling intens di Italia: "Ini adalah pertandingan yang menarik. Saya belum pernah melihatnya di stadion, tetapi saya tidak sabar untuk berada di sana karena saya sangat menikmati jenis pertandingan seperti ini. Anda tidak benar-benar merasakan atmosfer di TV, tetapi akan menyenangkan bisa mengatakan bahwa saya bermain dalam derby seperti ini. Akan sangat bagus jika menang di menit terakhir dengan gol dari Anda! Ini akan sulit; kami berdua tim yang kuat. Detailnya akan ditentukan.
Dia menambahkan: "[Mike] Maignan memberi tahu saya tentang pentingnya pertandingan ini, betapa pentingnya kemenangan bagi sejarah klub dan bagi para penggemar. Semua ini memompa saya, saya tidak sabar untuk bermain, terutama karena saya belum bermain dalam sebulan dan saya sangat ingin kembali ke lapangan."
Peran Rabiot dalam perburuan Scudetto Milan
Rabiot telah menjadi sosok kunci di lini tengah Rossoneri sejak kedatangannya, menggabungkan kualitas teknis dengan disiplin taktis untuk menghubungkan pertahanan dan serangan. Permainan box-to-box-nya memastikan tim tetap seimbang sambil bergerak maju dengan percaya diri, sesuatu yang Milan rindukan saat dia absen. Ketenangannya dalam menguasai bola dan kemampuannya mengontrol tempo pertandingan menambah keunggulan penting, terutama dalam pertandingan bertekanan tinggi seperti derby.
Dalam perlombaan Scudetto, Rabiot tetap fokus dan berpijak pada realitas meskipun ada hype awal: "Jalan masih panjang. Ada banyak pertandingan antara November dan Desember, termasuk Piala Super, yang merupakan salah satu tujuan kami. Kami akan memiliki gambaran kasar seberapa jauh kami bisa melangkah pada bulan Februari. Dengan mentalitas saya, saya mencoba mendorong semua rekan setim saya untuk memberikan yang terbaik; kami adalah kelompok yang baik. Hal penting adalah tetap dekat dengan posisi pertama, tetapi jalan masih panjang. Ada banyak pertandingan antara November dan Desember, termasuk Piala Super, yang merupakan salah satu tujuan kami. Kami akan memiliki gambaran kasar seberapa jauh kami bisa melangkah pada bulan Februari."
Rabiot siap membuat dampak dalam derbi Milan
Semua mata kini tertuju pada derby Milan hari Minggu, di mana Rabiot diharapkan untuk kembali setelah absen selama sebulan. Kehadirannya dapat menjadi penentu dalam salah satu pertandingan paling intens di Italia, dengan kedua tim berlomba untuk mendapatkan hak membanggakan kota dan poin penting Serie A.
Di luar derby, penampilan Rabiot selama beberapa minggu mendatang akan berperan penting dalam menentukan momentum Milan dalam perlombaan Scudetto. Gelandang Prancis ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan, mendorong tim maju, dan membantu mengamankan kemenangan dalam pertandingan domestik dan Eropa. Kebugaran dan bentuk permainannya akan sangat penting dalam membentuk musim Milan saat mereka menavigasi jadwal yang menantang.
