Manchester United Akhirnya Temukan Pengganti Casemiro, Bakal Bidik Bintang Villarreal

Menurut klaim Foot Mercato, nama yang berada di puncak daftar incaran Manchester United adalah gelandang timnas Senegal Pape Gueye. Pemain berusia 27 tahun itu mengalami perkembangan pesat sejak bergabung dengan Villarreal dan menjelma menjadi salah satu gelandang tengah paling konsisten di Eropa.
Performa impresifnya tidak luput dari perhatian. Man United disebut memantau secara intens situasi mantan pemain Marseille tersebut, karena dinilai mampu menghadirkan kombinasi kekuatan, agresivitas, serta kemampuan teknis yang dibutuhkan di lini tengah. Menjelang musim krusial 2026/27, Setan Merah ingin membangun fondasi baru yang lebih solid dan kompetitif.
Nilai jual Gueye melonjak drastis setelah tampil heroik di ajang Piala Afrika 2025. Ia menjadi pahlawan Senegal dengan mencetak gol penentu kemenangan pada babak tambahan final melawan Maroko di Rabat. Momen tersebut mengukuhkan statusnya sebagai ikon baru di negaranya sekaligus membuktikan kemampuannya tampil di bawah tekanan tinggi.
Selain bersinar di level internasional, Gueye juga tampil menonjol bersama Villarreal di kompetisi domestik di bawah asuhan Marcelino. Musim ini ia mencatatkan tiga gol dan satu assist dari lini tengah, namun kontribusi terbesarnya terlihat dari jangkauan bertahan dan dominasi fisiknya. Sejak didatangkan secara gratis dari Marseille pada 2024, ia berkembang menjadi gelandang yang semakin komplet.
Marcelino sendiri tak menutupi kekagumannya, dengan berkata dalam sebuah konferensi pers: “Dia pemain penting. Ketidakhadirannya sangat terasa saat Piala Afrika. Dampaknya, permainannya, kualitasnya… Saya akan sangat terkejut jika dia pergi pada bursa transfer ini. Tapi itu keputusan pemain dan klub, bukan pelatih."
Setelah sempat mempertimbangkan Lucien Agoume dari Sevilla, fokus MU kini sepenuhnya beralih ke Gueye. Manajemen Setan Merah melihatnya sebagai sosok ideal pengganti Casemiro, dengan kemampuan merebut bola dan kecerdasan posisi yang serupa.
Dengan kekuatan finansial yang dimiliki, Man United diperkirakan siap mengajukan tawaran besar begitu bursa transfer musim panas dibuka. Di sisi lain, Villarreal bukan klub asing dengan skenario penjualan pemain bintang demi keuntungan signifikan. Mereka memiliki reputasi menjual pemain saat valuasi terpenuhi, melihat rekam jejak The Yellow Submarine melepas nama-nama seperti Alex Baena, Pau Torres, Nicolas Jackson, hingga Samuel Chukwueze dalam beberapa musim terakhir. Meski demikian, Villarreal diyakini akan mematok harga tinggi untuk Gueye yang masih terikat kontrak hingga 2028.
Proses negosiasi diprediksi tidak akan mudah, namun kedatangan Gueye bisa menjadi simbol era baru di lini tengah Manchester United. Kombinasi kecerdasan sepakbola, kekuatan fisik, dan kualitas teknisnya menjadikannya prioritas utama tim rekrutmen di Old Trafford.
Menjelang Piala Dunia 2026, Gueye tentu ingin menjaga performa terbaiknya, karena penampilan gemilang di turnamen tersebut berpotensi semakin meningkatkan nilai transfernya. Untuk saat ini, fokusnya masih bersama Villarreal dalam upaya finis di empat besar La Liga. Sementara itu, The Red Devils masih akan tetap mengandalkan Casemiro hingga sisa musim ini, dan akan kembali beraksi dengan menghadapi Crystal Palace besok Minggu (1/3).