Manchester United Akhirnya Temukan Pengganti Casemiro, Bakal Bidik Bintang Villarreal

Nilai jual Gueye melonjak drastis setelah tampil heroik di ajang Piala Afrika 2025. Ia menjadi pahlawan Senegal dengan mencetak gol penentu kemenangan pada babak tambahan final melawan Maroko di Rabat. Momen tersebut mengukuhkan statusnya sebagai ikon baru di negaranya sekaligus membuktikan kemampuannya tampil di bawah tekanan tinggi.

Selain bersinar di level internasional, Gueye juga tampil menonjol bersama Villarreal di kompetisi domestik di bawah asuhan Marcelino. Musim ini ia mencatatkan tiga gol dan satu assist dari lini tengah, namun kontribusi terbesarnya terlihat dari jangkauan bertahan dan dominasi fisiknya. Sejak didatangkan secara gratis dari Marseille pada 2024, ia berkembang menjadi gelandang yang semakin komplet.

Marcelino sendiri tak menutupi kekagumannya, dengan berkata dalam sebuah konferensi pers: “Dia pemain penting. Ketidakhadirannya sangat terasa saat Piala Afrika. Dampaknya, permainannya, kualitasnya… Saya akan sangat terkejut jika dia pergi pada bursa transfer ini. Tapi itu keputusan pemain dan klub, bukan pelatih."