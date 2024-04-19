Pengakuan Casemiro: Gara-Gara Ini, Saya Hampir Banget TOLAK Manchester United

(C)GettyImagesMuhammad Zaki dan Fred Garratt-StanleyPengakuan Casemiro: Gara-Gara Ini, Saya Hampir Banget TOLAK Manchester UnitedManchester UnitedCasemiroCarlo AncelottiReal MadridPremier LeagueLaLigaCasemiro menceritakan bagaimana Carlo Ancelotti hampir membuatnya batal bergabung ke Manchester United.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniCasemiro ke Man United pada 2022Reaksi Ancelotti membuatnya raguImpresif di musim debutnya, terseok-seok setelahnya