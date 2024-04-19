Casemiro(C)GettyImages
Muhammad Zaki dan Fred Garratt-Stanley

Pengakuan Casemiro: Gara-Gara Ini, Saya Hampir Banget TOLAK Manchester United

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Casemiro menceritakan bagaimana Carlo Ancelotti hampir membuatnya batal bergabung ke Manchester United.

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  • Casemiro ke Man United pada 2022
  • Reaksi Ancelotti membuatnya ragu
  • Impresif di musim debutnya, terseok-seok setelahnya

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