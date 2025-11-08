Carlos Baleba Didukung Jadi Rodri-Nya Man Utd Terlepas Kebangkitan Casemiro, Setan Merah Pertimbangkan Tawaran Baru

United telah memantau Baleba selama berbulan-bulan. Tapi Brighton, yang selalu lihai di pasar transfer, menutup pintu rapat-rapat. Mereka menghargai Baleba tidak kurang dari £115 juta ($153 juta), angka yang sama dengan yang dibayarkan Chelsea untuk Moises Caicedo. Petinggi United menolak harga tersebut, dan kesepakatan itu ditunda.

Kini, dengan rencana lini tengah Amorim untuk musim panas mendatang sudah berjalan di jajaran direksi, dan Casemiro masih menjaga benteng, seruan untuk menghidupkan kembali pengejaran itu semakin keras, dipimpin oleh Louis Saha, mantan striker Old Trafford.

Berbicara kepada OLBG, Saha berkata: "Fabinho sangat kuat untuk Liverpool dan Rodri kebetulan sama untuk Man City. Ketika Anda memiliki gelandang yang sangat kuat yang memberikan kekuatan dan stabilitas pada saat yang sama dalam transisi, itu adalah pemain top dan tidak banyak yang benar-benar mampu mendikte lini tengah sebanyak itu. Kami mendengar ada pembicaraan dengan Brighton untuk Carlos Baleba yang hampir bergabung dan saya sangat suka gayanya.

"Semua orang bisa melihat bahwa ada celah dan kebutuhan akan kekuatan serta kemampuan untuk mengubah tempo permainan. Terkadang United bermain aman dan memperlambat tempo dan itu tidak membantu para striker United, jadi kami membutuhkan sesuatu yang lebih baik."

Tetapi Saha juga dengan cepat memuji performa Casemiro saat ini, bersikeras bahwa kebangkitannya baru-baru ini tidak boleh diabaikan.

"Saya harus mengatakan bahwa Casemiro telah tampil sangat baik, bukan karena dia mencetak gol, tetapi lebih pada kapasitasnya untuk mewakili stabilitas dan ketahanan," katanya. "Itu sangat penting ketika Anda berada di bawah tekanan dan saya pikir dia mengelola tekanan dengan sangat baik karena ekspektasinya sangat besar. Saya pikir dia tampil sangat baik. Dia memberikan tempo baru dan keyakinan baru kepada Manchester United dan saya rasa dia perlu mendapat pujian untuk itu."