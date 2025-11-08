Getty
Carlos Baleba Didukung Jadi Rodri-Nya Man Utd Terlepas Kebangkitan Casemiro, Setan Merah Pertimbangkan Tawaran Baru
Kebangkitan Casemiro, tapi Waktu Terus Berjalan
Performa Casemiro akhir-akhir ini bisa dibilang klasik. Dia mencetak gol dan assist dalam kemenangan 4-2 United atas Brighton, dan sebelumnya, dia menampilkan performa dominan dalam kemenangan pertama klub di Anfield dalam hampir satu dekade. Tambahkan gol penentu kemenangannya melawan Chelsea di bulan September, dan jelas bahwa rasa lapar Casemiro masih jauh dari kata pudar.
Namun di balik kebangkitan itu ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dia berusia 33 tahun, dan dengan 'jarak tempuh' yang tak terhitung di kakinya, dia jelas tidak bertambah segar. Amorim telah mengatur menit bermain Casemiro dengan hati-hati, dan manajer asal Portugal itu yakin bahwa, meski sang veteran tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, tambahan pemain bintang lainnya tetap diperlukan.
Mimpi £115 Juta yang Sirna
United telah memantau Baleba selama berbulan-bulan. Tapi Brighton, yang selalu lihai di pasar transfer, menutup pintu rapat-rapat. Mereka menghargai Baleba tidak kurang dari £115 juta ($153 juta), angka yang sama dengan yang dibayarkan Chelsea untuk Moises Caicedo. Petinggi United menolak harga tersebut, dan kesepakatan itu ditunda.
Kini, dengan rencana lini tengah Amorim untuk musim panas mendatang sudah berjalan di jajaran direksi, dan Casemiro masih menjaga benteng, seruan untuk menghidupkan kembali pengejaran itu semakin keras, dipimpin oleh Louis Saha, mantan striker Old Trafford.
Berbicara kepada OLBG, Saha berkata: "Fabinho sangat kuat untuk Liverpool dan Rodri kebetulan sama untuk Man City. Ketika Anda memiliki gelandang yang sangat kuat yang memberikan kekuatan dan stabilitas pada saat yang sama dalam transisi, itu adalah pemain top dan tidak banyak yang benar-benar mampu mendikte lini tengah sebanyak itu. Kami mendengar ada pembicaraan dengan Brighton untuk Carlos Baleba yang hampir bergabung dan saya sangat suka gayanya.
"Semua orang bisa melihat bahwa ada celah dan kebutuhan akan kekuatan serta kemampuan untuk mengubah tempo permainan. Terkadang United bermain aman dan memperlambat tempo dan itu tidak membantu para striker United, jadi kami membutuhkan sesuatu yang lebih baik."
Tetapi Saha juga dengan cepat memuji performa Casemiro saat ini, bersikeras bahwa kebangkitannya baru-baru ini tidak boleh diabaikan.
"Saya harus mengatakan bahwa Casemiro telah tampil sangat baik, bukan karena dia mencetak gol, tetapi lebih pada kapasitasnya untuk mewakili stabilitas dan ketahanan," katanya. "Itu sangat penting ketika Anda berada di bawah tekanan dan saya pikir dia mengelola tekanan dengan sangat baik karena ekspektasinya sangat besar. Saya pikir dia tampil sangat baik. Dia memberikan tempo baru dan keyakinan baru kepada Manchester United dan saya rasa dia perlu mendapat pujian untuk itu."
Baleba adalah Mesin Lini Tengah yang Diinginkan United
Baleba memiliki mesin yang eksplosif dan kecerdasan taktis untuk membaca bahaya sebelum terjadi. Kualitas-kualitas itu membuatnya dibandingkan tidak hanya dengan Rodri tetapi juga dengan mantan bintang United, Michael Carrick. Saha percaya atribut fisik dan mental itulah yang membuat Baleba sangat cocok untuk sistem Amorim.
Dia berkata: "Kembalikan Michael Carrick! Saya pikir ketika Anda melihat kebutuhan akan kekuatan dan kaki untuk menjelajah lapangan, saya pikir Baleba sedikit lebih berguna karena saya pikir Anda bisa memposisikan ulang Bruno Fernandes sedikit. Anda bisa memiliki pemain lain, bahkan Kobbie Mainoo, yang bisa melakukan itu jika dia mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penempatan posisi dan momentum yang perlu Anda bawa ke permainan."
Saha juga menjelaskan bahwa sistem pressing Amorim membutuhkan seorang gelandang dengan stamina yang tak kenal lelah. Dan Baleba adalah pemain yang mampu mendorong garis pertahanan 10 yard lebih tinggi dan kemudian pulih secara instan.
"Ada elemen yang bisa mengimbangi di mana kita membutuhkan kekuatan, tetapi kita membutuhkan kaki-kaki itu untuk benar-benar bisa menerapkan tekanan yang diinginkan Amorim, mungkin 10 yard lebih jauh di lapangan. Ketika Anda melakukan itu, Anda membutuhkan kemampuan untuk kembali menekan, pada serangan balik, jadi saya pikir Baleba lebih cocok untuk itu," tambahnya.
Pertarungan Transfer di Depan Mata
Meski minat United kembali muncul, Brighton telah menegaskan bahwa Baleba tidak untuk dijual pada Januari. The Seagulls melihatnya sebagai pusat proyek jangka panjang mereka dan akan menolak tawaran apa pun di tengah musim. Itu berarti United harus menunggu hingga musim panas untuk mengajukan tawaran resmi.
Namun, mereka juga mengincar target lain sebagai cadangan. Diantaranya adalah Elliot Anderson, gelandang Nottingham Forest yang dikagumi Amorim karena keserbagunaannya. Nama lain di radar United adalah Adam Wharton dari Crystal Palace. Sementara itu, Angelo Stiller dari Stuttgart bisa mewakili target yang lebih terjangkau. Gelandang Jerman itu memiliki klausul rilis £35 juta, dan sumber menunjukkan dia terbuka untuk pindah ke Liga Primer. Tetapi opsi yang paling realistis dan cepat mungkin adalah Conor Gallagher, karena Atletico Madrid mungkin akan menyetujui peminjaman hingga akhir musim di musim dingin.
