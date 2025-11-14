"Kesempatan Kita Telah Datang!" - Di Bawah Carlo Ancelotti, Vinicius Junior Serukan Agar Brazil Harus Aktifkan 'Mode Piala Dunia'

Berbicara kepada CBF's official media, menjelang pertandingan persahabatan internasional Brasil melawan Senegal dan Tunisia, ia mengatakan bahwa mereka akhirnya menjadi tim yang seharusnya: "Dengan Ancelotti, kami berkembang dan membangun identitas bermain yang jelas. Menemukan keseimbangan itu sebelum Piala Dunia akan sangat penting. Kita semua harus masuk ke mode Piala Dunia dan memahami bahwa kesempatan kita telah tiba."

Vinicius menjelaskan transformasi tersebut secara detail dengan menyoroti kepercayaan diri yang diperbarui yang telah ditanamkan manajer dalam tim.

"Dia melakukan hal yang sama di mana pun dia pergi—memperkuat kepercayaan diri dan mendapatkan yang terbaik dari setiap pemain di posisi ideal mereka. Dia selalu mengatakan bahwa mimpinya adalah membuat rakyat Brasil bahagia, mengembalikan sepak bola yang penuh kegembiraan yang mendefinisikan kami, dan memenangkan Piala Dunia.

"Dia memberi kami ketenangan dan kepercayaan diri. Dia mengingatkan kami bahwa kami sudah memiliki semangat dan intensitas untuk mengenakan baju ini—dan itu adalah bagian tersulit. Kami hanya perlu menang agar kerja kerasnya mendapat pengakuan yang pantas."

