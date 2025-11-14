Getty Images
"Kesempatan Kita Telah Datang!" - Di Bawah Carlo Ancelotti, Vinicius Junior Serukan Agar Brazil Harus Aktifkan 'Mode Piala Dunia'
Vinicius Jr menetapkan nada untuk Piala Dunia mendatang
Hubungan antara Ancelotti dan Brasil telah berkembang menjadi salah satu cerita yang mendefinisikan era baru tim nasional. Ketika dia meninggalkan Madrid pada musim panas, setahun setelah meraih gelar Liga Champions lainnya, sedikit yang mengira bahwa pekerjaan berikutnya adalah dengan Selecao. Namun bagi salah satu manajer paling berprestasi dalam sejarah sepak bola, godaan untuk memimpin Brasil sangat sulit ditolak.
Setelah enam pertandingan - tiga kemenangan dan dua kali seri - di bawah pelatih, tim nasional telah lolos ke Piala Dunia berikutnya dan bertekad untuk mengakhiri penantian lama untuk mahkota dunia, dan Vinicius telah memberikan dukungan paling jelas kepada pelatih asal Italia itu.
Bagaimana Ancelotti telah 'mengembangkan' Brasil
Berbicara kepada CBF's official media, menjelang pertandingan persahabatan internasional Brasil melawan Senegal dan Tunisia, ia mengatakan bahwa mereka akhirnya menjadi tim yang seharusnya: "Dengan Ancelotti, kami berkembang dan membangun identitas bermain yang jelas. Menemukan keseimbangan itu sebelum Piala Dunia akan sangat penting. Kita semua harus masuk ke mode Piala Dunia dan memahami bahwa kesempatan kita telah tiba."
Vinicius menjelaskan transformasi tersebut secara detail dengan menyoroti kepercayaan diri yang diperbarui yang telah ditanamkan manajer dalam tim.
"Dia melakukan hal yang sama di mana pun dia pergi—memperkuat kepercayaan diri dan mendapatkan yang terbaik dari setiap pemain di posisi ideal mereka. Dia selalu mengatakan bahwa mimpinya adalah membuat rakyat Brasil bahagia, mengembalikan sepak bola yang penuh kegembiraan yang mendefinisikan kami, dan memenangkan Piala Dunia.
"Dia memberi kami ketenangan dan kepercayaan diri. Dia mengingatkan kami bahwa kami sudah memiliki semangat dan intensitas untuk mengenakan baju ini—dan itu adalah bagian tersulit. Kami hanya perlu menang agar kerja kerasnya mendapat pengakuan yang pantas."
Apakah Neymar akan menjadi bagian dari skuad Piala Dunia Brasil?
Pilihan Ancelotti juga mencerminkan pergeseran menuju keunggulan berdasarkan prestasi daripada reputasi. Kebugaran, bentuk dan kesesuaian taktis telah menentukan keputusan skuad, meskipun itu berarti sementara meninggalkan pemain bintang seperti Vinicius, Rodrygo atau Neymar. Pada saat yang sama, Ancelotti telah memperluas kumpulan bakat, mengintegrasikan nama-nama baru seperti Endrick dan Vitor Roque sambil mendorong persaingan dengan bersikeras bahwa "sekitar 70 pemain" mampu mencapai skuad Piala Dunia.
Saat Ancelotti membangun Brazil yang disiplin dan modern, satu pertanyaan besar menggantung di atas proyek ini: Apakah Neymar akan menjadi bagian dari skuad itu?
Kembali ke Santos telah dibayangi oleh cedera paha dan lutut yang berulang, termasuk masalah rectus femoris, kemunduran keempatnya sejak kembali. Meskipun sang pemain bersikeras bahwa pengabaiannya dari skuad terbaru adalah "teknis, bukan fisik," keraguan tetap ada.
Striker legendaris Brazil, Ronaldo, tetap tegas: “Dia pemain kunci. Kami tidak memiliki Neymar lainnya. Jika dia fit, Brazil akan lebih kuat, sesederhana itu. Orang-orang tidak mengerti betapa sulitnya untuk kembali. Ini adalah proses bertahap.”
Neymar terus bermain penuh untuk Santos dan telah memperpanjang kontraknya hingga akhir 2025, dengan opsi hingga Piala Dunia. Namun, Brazil-nya Ancelotti telah belajar untuk berfungsi tanpanya.
Dengan Vinicius, Raphinha dan Matheus Cunha memimpin lini depan, Selecao seimbang tetapi kadang-kadang kurang momen ajaib. Apakah Neymar akan memberikannya lagi akan menentukan nasibnya di Piala Dunia. Dan itu akan menjadi keputusan pemilihan terbesar Ancelotti sejauh ini.
Vinicius dan Ancelotti mengincar kejayaan bersama Brasil
Jika Brasil ingin menantang untuk Piala Dunia keenam, inti dari dorongan tersebut akan menjadi hubungan antara Vinicius dan Ancelotti. Evolusi Vinicius di bawah Ancelotti adalah salah satu cerita sukses sepakbola Eropa dengan dua gelar Liga Champions, dua gelar La Liga, Pemain Terbaik Liga Champions 2023/24 dan favorit Ballon d'Or.
Ancelotti telah mengasahnya dari seorang pemain sayap mentah menjadi salah satu penyerang paling menentukan di dunia, meningkatkan penyelesaian, pengambilan keputusan, dan kepemimpinannya. Dinamika itu kini telah berpindah dengan mulus ke Brasil. Menjelang Piala Dunia 2026, Brasil berada di persimpangan. Selama 24 tahun, mereka telah mengejar bintang keenam. Sekarang, di bawah pemimpin yang tenang dan berpengalaman serta dengan seorang superstar yang matang menuju puncaknya, keyakinan kembali muncul.
