Booomm! Carlo Ancelotti Menuju Man United? Eks Manajer Chelsea & Real Madrid Itu Bakal Jadi Kandidat Ideal Untuk Kembalikan Kultur Juara Setan Merah
Man Utd telah mencapai titik terendah baru dalam keterpurukan pasca-Ferguson
Manchester United belum benar-benar meraih gelar juara sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013. Para pelatih seperti Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan Erik ten Hag telah mengawasi kemenangan trofi, tetapi gelar Liga Premier ke-14 tetap sulit diraih.
Setan Merah tergelincir ke peringkat 15 di liga utama Inggris musim lalu, yang merupakan titik terendah mereka di era modern, sementara musim ini mereka mencapai titik terendah dalam 111 tahun setelah gagal mengamankan kualifikasi Eropa dan tersingkir dari kedua kompetisi piala domestik di kesempatan pertama.
Amorim membayar mahal atas inkonsistensi dan kegagalannya mengubah taktik yang dipertanyakan, sementara Darren Fletcher gagal memberikan perubahan positif selama dua pertandingan sebagai pelatih sementara. Kini, kendali telah diserahkan kepada Michael Carrick untuk sementara waktu.
Mengapa Ancelotti bisa jadi pilihan sempurna untuk Man Utd
United akan membuat penunjukan permanen di musim panas, dengan Setan Merah sudah dikaitkan dengan nama-nama seperti Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Gareth Southgate, dan Luis Enrique. Rene Meulensteen, yang pernah bekerja bersama Ferguson di Old Trafford, percaya seorang mantan manajer Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan AC Milan harus dipertimbangkan oleh Setan Merah.
Ia mengatakan kepada Casinostugan: "Carlo Ancelotti adalah orang yang memiliki jenis kredensial yang dapat menanganinya karena dia sudah melakukannya, dia telah melihatnya dan dia tahu seperti apa budaya kemenangan. Saya tidak berpikir Ancelotti akan mendengarkan siapa pun. Ancelotti akan berkata inilah yang akan saya lakukan. Saya mengelola apa yang saya di sini untuk lakukan.
“Sepak bola telah berubah. Sekarang ada Direktur Sepak Bola atau Direktur Olahraga dan Direktur Teknis yang ada untuk menjaga gambaran besar dari keseluruhan operasi sepak bola di sebuah klub dan kemudian ada Pelatih Kepala yang harus bekerja dengan skuad pemain.
“Sebagai pelatih, Anda perlu sangat jelas tentang hal itu. Itulah sebabnya Ruben Amorim mengalami masalah. Mereka jelas tidak sejalan. Dia memiliki ide yang berbeda tentang bagaimana hal itu harus dijalankan dibandingkan dengan orang-orang di latar belakang.”
Apakah Amorim akan bekerja di Liga Premier lagi?
Sementara memprediksi Ancelotti untuk menggantikan Amorim di Manchester, Meulensteen tidak yakin bahwa Premier League akan melihat mantan bos United kembali kapan saja dalam waktu dekat. Dia menambahkan tentang masa depan yang menanti Amorim yang berusia 40 tahun: “Itu tergantung pada apa yang dia cari. Saya ragu ada tim di Premier League yang dengan cepat melompat pada kesempatan untuk membawanya masuk karena rekornya di Premier League. Kembali ke Portugal? Ya. Saya pikir jelas ada klub yang akan melihatnya karena dia memenangkan liga di sana dan lebih cocok untuk itu.
“Hampir menjadi semakin sulit untuk mempertahankan kesuksesan semacam itu. Lihat Xabi Alonso. Lihat apa yang dia lakukan di Bayer Leverkusen. Dia pergi ke Real Madrid, semua orang berpikir itu adalah pernikahan yang sempurna, dan tujuh bulan kemudian dia pergi. Tapi itu tidak akan merusak Alonso sejauh itu karena apa yang dia lakukan di Jerman. Itu berbicara untuk dirinya sendiri.
“Untuk Amorim, itu sedikit berbeda. Dia tidak memiliki rekam jejak seperti itu di belakangnya. Tapi saya yakin dia akan kembali dalam manajemen dengan cara tertentu.”
Jadwal Man Utd 2025-26: Tanggal derby berikutnya bagi Setan Merah
United akan bekerja dengan Carrick hingga akhir kampanye 2025-26. Pertandingan pertamanya sebagai pelatih kepala akan menjadi pertandingan derby dengan rival berat Manchester City di Old Trafford pada hari Sabtu.
Pertemuan yang menantang itu akan diikuti dengan perjalanan ke pemimpin Liga Premier Arsenal, dengan Setan Merah menghadapi tugas berat dalam upaya berkelanjutan mereka untuk mencapai posisi empat besar dan mengamankan kualifikasi Liga Champions untuk 2026-27.
