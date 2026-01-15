Booomm! Carlo Ancelotti Menuju Man United? Eks Manajer Chelsea & Real Madrid Itu Bakal Jadi Kandidat Ideal Untuk Kembalikan Kultur Juara Setan Merah

United akan membuat penunjukan permanen di musim panas, dengan Setan Merah sudah dikaitkan dengan nama-nama seperti Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Gareth Southgate, dan Luis Enrique. Rene Meulensteen, yang pernah bekerja bersama Ferguson di Old Trafford, percaya seorang mantan manajer Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan AC Milan harus dipertimbangkan oleh Setan Merah.

Ia mengatakan kepada Casinostugan: "Carlo Ancelotti adalah orang yang memiliki jenis kredensial yang dapat menanganinya karena dia sudah melakukannya, dia telah melihatnya dan dia tahu seperti apa budaya kemenangan. Saya tidak berpikir Ancelotti akan mendengarkan siapa pun. Ancelotti akan berkata inilah yang akan saya lakukan. Saya mengelola apa yang saya di sini untuk lakukan.

“Sepak bola telah berubah. Sekarang ada Direktur Sepak Bola atau Direktur Olahraga dan Direktur Teknis yang ada untuk menjaga gambaran besar dari keseluruhan operasi sepak bola di sebuah klub dan kemudian ada Pelatih Kepala yang harus bekerja dengan skuad pemain.

“Sebagai pelatih, Anda perlu sangat jelas tentang hal itu. Itulah sebabnya Ruben Amorim mengalami masalah. Mereka jelas tidak sejalan. Dia memiliki ide yang berbeda tentang bagaimana hal itu harus dijalankan dibandingkan dengan orang-orang di latar belakang.”