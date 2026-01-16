Enggak Dikasih Kesempatan Peran Caretaker Man United, Ruud Van Nistelrooy Ambil Job Untuk Piala Dunia

Van Nistelrooy akan kembali ke panggung internasional dengan profil tinggi, setelah dikonfirmasi sebagai asisten pelatih baru untuk tim nasional Belanda. Pria berusia 49 tahun itu akan secara resmi bergabung dengan staf teknis pada 1 Februari, bertugas membantu pelatih kepala Koeman dalam bulan-bulan krusial menjelang Piala Dunia musim panas ini. Penunjukan ini menandai pergeseran signifikan bagi Van Nistelrooy, yang dalam periode terakhir mengarungi perairan volatile dari manajemen klub Inggris.

Langkah ini datang setelah periode bergolak di Liga Premier bagi pria Belanda ini. Setelah menjabat sebagai asisten dan pelatih kepala sementara di Manchester United menyusul pemecatan Erik ten Hag dan kemudian memegang kendali sebagai manajer Leicester City, Van Nistelrooy memilih untuk membawa keahliannya kembali ke tanah airnya. Dia sempat dianggap sebagai opsi untuk kembali mengambil alih sebagai bos United setelah pemecatan Ruben Amorim baru-baru ini, tetapi The Red Devils memilih untuk mempekerjakan Michael Carrick.

Mantan striker ini dibawa untuk memberikan keahlian spesifik yang hanya dimiliki oleh pemain depan dengan kalibernya. Dengan kembali ke Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda (KNVB), Van Nistelrooy menjauh dari kesibukan sehari-hari manajemen klub untuk fokus pada sepak bola turnamen, format di mana intensitas dan persiapan sangat penting.