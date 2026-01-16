AFP
Enggak Dikasih Kesempatan Peran Caretaker Man United, Ruud Van Nistelrooy Ambil Job Untuk Piala Dunia
Van Nistelrooy kembali ke bangku cadangan setelah menjalani periode di Liga Premier
Van Nistelrooy akan kembali ke panggung internasional dengan profil tinggi, setelah dikonfirmasi sebagai asisten pelatih baru untuk tim nasional Belanda. Pria berusia 49 tahun itu akan secara resmi bergabung dengan staf teknis pada 1 Februari, bertugas membantu pelatih kepala Koeman dalam bulan-bulan krusial menjelang Piala Dunia musim panas ini. Penunjukan ini menandai pergeseran signifikan bagi Van Nistelrooy, yang dalam periode terakhir mengarungi perairan volatile dari manajemen klub Inggris.
Langkah ini datang setelah periode bergolak di Liga Premier bagi pria Belanda ini. Setelah menjabat sebagai asisten dan pelatih kepala sementara di Manchester United menyusul pemecatan Erik ten Hag dan kemudian memegang kendali sebagai manajer Leicester City, Van Nistelrooy memilih untuk membawa keahliannya kembali ke tanah airnya. Dia sempat dianggap sebagai opsi untuk kembali mengambil alih sebagai bos United setelah pemecatan Ruben Amorim baru-baru ini, tetapi The Red Devils memilih untuk mempekerjakan Michael Carrick.
Mantan striker ini dibawa untuk memberikan keahlian spesifik yang hanya dimiliki oleh pemain depan dengan kalibernya. Dengan kembali ke Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda (KNVB), Van Nistelrooy menjauh dari kesibukan sehari-hari manajemen klub untuk fokus pada sepak bola turnamen, format di mana intensitas dan persiapan sangat penting.
Peran spesialis untuk penembak legendaris
Dengan penunjukan ini, staf teknis tim nasional Belanda telah diperkuat secara signifikan. Van Nistelrooy bergabung dengan tim yang sudah berpengalaman yang mencakup Erwin Koeman dan Wim Jonk, menjadikan jumlah total asisten menjadi tiga. Namun, tugas Van Nistelrooy tampaknya berbeda. Ronald Koeman telah menyoroti nilai spesifik yang dibawa mantan bintang Real Madrid dan PSV ini, khususnya dalam pengembangan opsi serangan skuad.
"Ruud telah menunjukkan bahwa ia bisa benar-benar menambahkan sesuatu ke staf kami dengan gaya dan visinya sendiri tentang sepak bola," ujar Koeman mengenai penunjukan tersebut. "Ia tahu aturan sepak bola di tingkat tertinggi. Karena latar belakangnya sebagai penyerang, ia juga bisa membantu para penyerang kami secara individu. Ada banyak alasan mengapa ia adalah tambahan yang sangat berharga bagi kami."
Kemampuan Van Nistelrooy untuk terhubung dengan para pemain, dikombinasikan dengan "kepribadian dan pendekatannya," seperti yang dicatat oleh Koeman, menunjukkan bahwa ia akan bertindak sebagai jembatan penting antara skuad dan manajemen senior.
Kembali untuk ketiga kalinya di Oranje
Ini bukanlah pertama kalinya Van Nistelrooy terjun ke dalam pelatihan internasional, maupun duduk di bangku cadangan Belanda. Ini akan menjadi masa ketiga sebagai asisten untuk Oranje setelah karir bermainnya yang gemilang. Dia sebelumnya bertugas dalam peran tersebut antara tahun 2014 dan 2016, bekerja di bawah Guus Hiddink dan Danny Blind, dan kemudian kembali ke tim untuk Kejuaraan Eropa pada tahun 2021.
CV-nya sebagai pemain jelas kelas dunia, dengan 70 caps dan 35 gol untuk negaranya, bersama dengan karir klub yang melihatnya mendominasi para bek di seluruh Eropa untuk PSV, United, dan Madrid. Setelah gantung sepatu, Van Nistelrooy dengan tekun bekerja keras melalui akademi PSV sebagai pelatih muda sebelum mengambil pekerjaan utama di Eindhoven sebelum kemudian mengikuti Ten Hag ke Old Trafford.
- AFP
Menargetkan kejayaan Piala Dunia
Dengan Piala Dunia di depan mata, KNVB tidak meninggalkan apa pun secara kebetulan. Nigel de Jong, direktur sepak bola top, menjelaskan bahwa perluasan staf adalah respons langsung terhadap tuntutan besar dari sebuah turnamen besar. "Putaran final turnamen menuntut banyak dari staf dan pemain," ujar De Jong. "Kami tidak hanya ingin terus memberikan kualitas selama periode tersebut, tetapi juga menjamin perhatian individu yang cukup untuk para pemain."
Bagi Van Nistelrooy, kesempatan untuk mewakili negaranya di panggung dunia lagi adalah sebuah kehormatan yang tidak dianggapnya enteng. "Kembali ke Oranje dalam peran ini dan mewakili Belanda dengan staf ini dan kelompok pemain berbakat ini adalah sebuah kehormatan besar dan tantangan yang luar biasa bagi saya," katanya. "Fakta bahwa ini juga terjadi di panggung Piala Dunia membuatnya lebih istimewa. Dengan pengalaman saya dalam berbagai peran, termasuk sebagai asisten, saya tahu posisi ini sangat cocok untuk saya. Saya menantikan untuk memberikan kontribusi yang berharga dan berkontribusi pada turnamen yang sukses."
Iklan