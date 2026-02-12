Getty Images
Fabio Capello: Perburuan Scudetto Serie A Masih Terbuka Lebar, Inter & Juventus Wajib Waspadai Ancaman AC Milan Dan AS Roma
Peringatan Sang Legenda
Fabio Capello bersikeras bahwa perebutan gelar Serie A masih jauh dari kata usai. Ia memperingatkan Inter Milan dan Juventus bahwa mereka tidak boleh mengabaikan ancaman yang kian membesar dari AC Milan dan AS Roma di sisa kompetisi musim ini.
Dalam kolom terbarunya di La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih legendaris itu bereaksi terhadap komentar pesimistis Antonio Conte menyusul kekalahan adu penalti Napoli baru-baru ini dari Como. Conte sempat mengecilkan peluang Scudetto timnya dengan menunjuk selisih sembilan poin di belakang Inter, namun Capello menilai masih terlalu dini untuk mencoret siapa pun dari persaingan.
Ancaman dari Pengejar
Meski mengakui bahwa Inter bermain dengan sangat baik, Capello menekankan bahwa musim ini masih menyimpan banyak kejutan dan tikungan tajam. Ia secara khusus menyoroti peningkatan performa yang stabil dari AC Milan di bawah asuhan Massimiliano Allegri sebagai faktor krusial yang bisa mengubah peta persaingan.
Selain itu, Capello juga menilai AS Roma masih bisa masuk dalam bursa calon juara jika mereka benar-benar telah mengatasi masalah di sektor penyerang tengah. Menurutnya, masih banyak hal yang harus diselesaikan di atas lapangan hijau sebelum trofi juara bisa dipastikan milik salah satu tim.
Reaksi Emosional Conte
"Kejuaraan Italia belum ditutup," tegas Capello. "Saya mendengar kata-kata Conte setelah kekalahan itu dan saya pikir kata-kata itu dipengaruhi oleh hasil pertandingan. Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan, dengan banyak bentrokan langsung. Tenang saja."
Capello menilai pernyataan Conte hanyalah reaksi sesaat akibat kekecewaan hasil pertandingan, bukan cerminan matematis peluang juara yang sebenarnya. Ia mengingatkan bahwa banyaknya big match yang tersisa masih memungkinkan terjadinya pergeseran poin yang signifikan.
"Masih banyak yang harus dilakukan sebelum kita bisa menyatakan perebutan gelar juara berakhir," pungkas Capello menutup analisisnya.
Konstelasi Papan Atas
Inter saat ini memimpin puncak klasemen Serie A dengan keunggulan delapan poin, namun AC Milan yang berada di posisi kedua masih memiliki satu pertandingan tunda yang bisa memangkas jarak tersebut. Napoli tertinggal sembilan poin di belakang Inter, namun posisi mereka tidak sepenuhnya aman dari kejaran tim di bawahnya.
Juventus yang performanya sedang menanjak berhasil memangkas jarak dengan Napoli menjadi hanya tiga poin. Sementara itu, AS Roma memiliki poin yang sama dengan Juventus. Dengan kondisi ini, sangat besar kemungkinannya pemenang Scudetto bulan Mei nanti adalah salah satu dari lima tim teratas ini.
Duel Penentuan
Pekan-pekan mendatang akan menjadi krusial bagi Inter dan Juventus untuk membuktikan konsistensi mereka di tengah tekanan para pengejar. Kesalahan sedikit saja bisa dimanfaatkan oleh Milan dan Roma untuk mengambil alih momentum dalam perburuan gelar.
Bagi Conte dan Napoli, tantangannya adalah bangkit dari keterpurukan mental usai kekalahan di Coppa Italia. Mereka harus segera kembali ke jalur kemenangan di liga untuk membuktikan bahwa analisis Capello benar dan peluang mereka belum benar-benar tertutup.
