Fabio Capello: Perburuan Scudetto Serie A Masih Terbuka Lebar, Inter & Juventus Wajib Waspadai Ancaman AC Milan Dan AS Roma

Fabio Capello bersikeras bahwa perebutan gelar Serie A masih jauh dari kata usai. Ia memperingatkan Inter Milan dan Juventus bahwa mereka tidak boleh mengabaikan ancaman yang kian membesar dari AC Milan dan AS Roma di sisa kompetisi musim ini.

Dalam kolom terbarunya di La Gazzetta dello Sport, mantan pelatih legendaris itu bereaksi terhadap komentar pesimistis Antonio Conte menyusul kekalahan adu penalti Napoli baru-baru ini dari Como. Conte sempat mengecilkan peluang Scudetto timnya dengan menunjuk selisih sembilan poin di belakang Inter, namun Capello menilai masih terlalu dini untuk mencoret siapa pun dari persaingan.