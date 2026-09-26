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Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Capello: "Italia, cukup dengan operan-operan pendek ke samping, dibutuhkan permainan vertikal"

Italy

Mantan pelatih itu menganalisis kekalahan Italia melawan Belgia

Fabio Capello, komentator saat ini dan mantan pelatih Milan, Roma, Juventus, dan Real Madrid, serta mantan pelatih tim nasional Inggris dan Rusia, di halaman Gazzetta dello Sport menganalisis kekalahan Italia melawan Belgia pada laga pertama Nations League.


Capello menulis: Italia, tolong, cukup dengan “umpan-umpan pendek”: dibutuhkan permainan yang jauh lebih vertikal agar bisa melukai lawan di lini depan. Tadi malam, melawan Belgia, hal itu terlihat jelas: untuk mempersiapkan komitmen berikutnya, tim Roberto Mancini bisa kembali berangkat dari hal-hal positif yang diperlihatkan - sesekali - pada babak kedua, tetapi untuk bisa efektif dalam menyerang, mereka harus menemukan alternatif selain permainan melebar: umpan vertikal dan crossing.

  • Capello menambahkan: pada babak pertama Italia mungkin merasakan tanggung jawab yang cukup besar dan sayangnya Italia tidak mampu menampilkan permainan seperti yang mereka bisa. Belgia, sebaliknya, bermain dengan lebih cepat dan lebih bertekad: mereka melakukan apa pun yang mereka inginkan, sayangnya. Kami menjalani pertandingan pertama Nations League ini dengan terlalu banyak kekhawatiran, sangat sedikit yang terlihat dan sebelum jeda Donnarumma-lah yang menyelamatkan kami dengan penyelamatannya. Pada babak kedua kami memang punya sejumlah peluang yang tidak mampu kami manfaatkan dengan baik, tetapi saya mendapat kesan bahwa Mancini harus menanamkan kepada para pemain kebutuhan untuk mencoba melepaskan umpan silang: tidak bisa selalu bermain ke samping tanpa mengisi kotak penalti, di mana selalu hanya ada Kean setelah Pio Esposito keluar. Bagaimana bisa mencetak gol jika bermain dengan cara seperti ini? Cukup dengan “umpan-umpan kecil”, lebih vertikal: mungkin ini slogan yang paling tepat untuk berharap tim nasional yang lebih efektif mulai pertandingan berikutnya.



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