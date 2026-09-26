Fabio Capello, komentator saat ini dan mantan pelatih Milan, Roma, Juventus, dan Real Madrid, serta mantan pelatih tim nasional Inggris dan Rusia, di halaman Gazzetta dello Sport menganalisis kekalahan Italia melawan Belgia pada laga pertama Nations League.
Capello menulis: Italia, tolong, cukup dengan “umpan-umpan pendek”: dibutuhkan permainan yang jauh lebih vertikal agar bisa melukai lawan di lini depan. Tadi malam, melawan Belgia, hal itu terlihat jelas: untuk mempersiapkan komitmen berikutnya, tim Roberto Mancini bisa kembali berangkat dari hal-hal positif yang diperlihatkan - sesekali - pada babak kedua, tetapi untuk bisa efektif dalam menyerang, mereka harus menemukan alternatif selain permainan melebar: umpan vertikal dan crossing.