"Inter di atas kertas seharusnya tidak punya lawan: mereka hanya perlu berhati-hati agar tidak kehilangan fokus dalam laga-laga yang secara teori mudah. Di belakang mereka, tim yang paling siap juga karena tidak mengubah apa pun adalah Roma. Napoli berada di level yang sama dengan Roma, tetapi kita harus melihat seberapa jauh grup ini akan menyatu dengan tuntutan Allegri. Juventus bekerja dengan baik, seiring waktu kita akan melihat apakah mereka akan menjadi lawan yang patut diperhitungkan, tetapi tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Milan perlu dipelajari, tetapi proyek barunya lahir dengan cara yang tepat. Musim Milan akan bergantung pada bagaimana Amorim masuk ke kepala para pemain: itulah hal yang paling penting".



