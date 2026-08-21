Fabio Capello, mantan gelandang dan mantan pelatih Milan, Juventus, dan Roma, berbicara kepada Gazzetta dello Sport. Analisisnya hari ini terutama berfokus pada Inter, sampai-sampai harian itu memberi judul: "Yang kurang hanya Jones. Inter tanpa rival. Dan Stankovic harus dipertahankan". Berikut kami sajikan bagian-bagian yang paling penting.
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Capello: "Inter tanpa rival, tapi pertahankan Stankovic. Milan dan Juventus, targetnya harus Liga Europa"
BURSA TRANSFER INTER
"Jones adalah pemain yang dibutuhkan untuk melengkapi skuad? Saya rasa iya. Ada sesuatu yang kurang di lini tengah, sosok dengan bobot tertentu. Jones membawa fisik dan kepribadian. Di atas kertas semuanya tepat, klub telah memperkuat tim dengan baik dan perekrutan ini adalah penyempurnaan yang ideal. Lalu tentu saja kita harus menunggu pemain itu beradaptasi dengan tim barunya untuk menilainya secara menyeluruh. Namun kesannya positif. Lini tengah Inter adalah sektor yang komplet dan sangat kuat. Zielinski, Sucic, dan juga Stankovic akan berguna sepanjang musim: Chivu punya banyak pilihan dan bukan hanya di sektor ini. Inter harus meyakini bahwa mereka bisa menjadi protagonis di semua kompetisi".
KEJUARAAN LIGA
"Inter di atas kertas seharusnya tidak punya lawan: mereka hanya perlu berhati-hati agar tidak kehilangan fokus dalam laga-laga yang secara teori mudah. Di belakang mereka, tim yang paling siap juga karena tidak mengubah apa pun adalah Roma. Napoli berada di level yang sama dengan Roma, tetapi kita harus melihat seberapa jauh grup ini akan menyatu dengan tuntutan Allegri. Juventus bekerja dengan baik, seiring waktu kita akan melihat apakah mereka akan menjadi lawan yang patut diperhitungkan, tetapi tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Milan perlu dipelajari, tetapi proyek barunya lahir dengan cara yang tepat. Musim Milan akan bergantung pada bagaimana Amorim masuk ke kepala para pemain: itulah hal yang paling penting".
Milan dan Juventus
"Saya mengharapkan hal-hal besar dari Juventus dan Milan di Liga Europa. Bahkan, saya akan katakan lebih dari itu: saya mengharapkan final sesama tim Italia, jika undian mengizinkan. Target utama mereka tahun ini haruslah trofi itu".
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