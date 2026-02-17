Aksi Memalukan Bastoni & Chivu Di Laga Inter Milan Vs Juventus Bikin Pelatih Legendaris Italia Kecewa Berat

Capello, pelatih legendaris yang pernah menukangi AC Milan, Juventus, Real Madrid, hingga timnas Inggris, secara terbuka mengkritik sikap Bastoni yang dianggapnya tidak mencerminkan pemain berkelas internasional.

“Ada dua hal yang sangat mengganggu saya. Pertama: pemain seperti Bastoni, sosok penting tim nasional Italia, tidak boleh dan seharusnya tidak bertindak seperti itu,” tulis Capello. "Melihatnya menipu wasit dengan sebuah diving yang amat kentara sangat mengecewakan bagi para fans sepakbola, terutama karena dia sudah dikartu kuning sehingga berisiko mendapat kartu kuning kedua."

Bagi Capello, tindakan semacam itu merusak integritas sepakbola, apalagi terjadi dalam laga sebesar Derby d’Italia.

Sejak peluit akhir dibunyikan, Bastoni menjadi sasaran kritik keras, terutama dari sebagian pendukung Juventus. Bahkan, laporan menyebutkan ia menerima ancaman di media sosial. Meski Inter tetap memberikan dukungan penuh kepada pemainnya, Capello tetap berpendapat bahwa aksi tersebut tidak pantas dilakukan oleh pemain dengan pengalaman dan reputasi seperti Bastoni.