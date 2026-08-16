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Cancelo menanti langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah Barcelona

Transfers
J. Cancelo
Barcelona
Al Hilal
LaLiga
Saudi Pro League
Portugal
Spanyol
Arab Saudi

Bek Al Hilal Saudi asal Portugal, Joao Cancelo, mengerahkan banyak upaya demi mewujudkan ambisinya untuk kembali lagi ke skuad Barcelona.

Jam-jam terakhir tampak seolah semakin mendekatkan Cancelo pada kepulangannya ke Barca, hal yang pada saat yang sama akan menjadikannya pemain istimewa di klub tersebut dan dalam dunia sepak bola secara umum.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan, "Ini akan menjadi periode ketiga Cancelo mengenakan jersey Barcelona, dengan mempertimbangkan bahwa pada musim panas ini ia terpaksa kembali ke sesi latihan klubnya, Al Hilal, untuk sementara waktu."

Barcelona menyaksikan kepulangan sejumlah pemain terkemuka yang meninggalkan klub lalu kembali lagi di kemudian hari, tetapi mereka hanya kembali dalam dua periode.

Di antara contohnya adalah Hristo Stoichkov, yang pindah ke Parma pada 1995 sebelum kembali ke Barcelona pada 1996, begitu pula dalam beberapa tahun terakhir Dani Alves, yang memutus kontraknya dengan Sao Paulo dan bermain pada paruh kedua musim 2021-2022 di Barcelona.

Sudah berlalu pula bertahun-tahun sejak kasus Ivan de la Pena, yang pindah ke Lazio pada 1998, sebelum kembali ke Barcelona dengan status pinjaman selama musim 2000-2001.

Ada pula kasus para pemain jebolan akademi klub, yang pindah pada masa pembinaan mereka ke klub-klub lain sebelum kembali ke rumah pertama mereka, Barcelona, sebagai pemain profesional. Di antara mereka ada yang kembali secara gratis seperti Eric Garcia, ada yang kembali melalui opsi pembelian kembali seperti Gerard Pique dan Jordi Alba, ada yang direkrut sesuai nilai pasarnya seperti Dani Olmo, dan ada pula yang nilai kepulangannya mencapai jumlah besar seperti Gerard Lopez.

Di klub-klub lain, ada pemain-pemain terkenal yang menjalani 3 periode dalam skuad tim mereka, dan di antara kasus yang tidak biasa adalah Carlos Tevez bersama Boca Juniors, Adriano Leite bersama Flamengo, dan Nuri Sahin bersama Borussia Dortmund.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kepindahan ke Barcelona pada musim 2023-2024

    Dengan demikian, Cancelo akan menjadi kasus langka jika ia menyelesaikan periode ketiganya bersama Barcelona, meski kepulangannya kali ini kemungkinan besar akan menjadi yang pertama di mana ia menjadi pemain yang sepenuhnya dimiliki oleh klub.

    Kedatangan pertama bek internasional Portugal ini ke Barcelona adalah dalam status pinjaman dari Manchester City.

    Pada September 2023, setelah memburuknya hubungan baik yang awalnya terjalin antara dirinya dan Pep Guardiola, Cancelo bergabung dengan tim asuhan pelatih Xavi Hernandez, dan sedianya ia akan mengisi posisi bek kanan.

    Ia menjalani musim yang telah disepakati, menampilkan performa yang mencolok di samping beberapa kesalahan fatal, namun secara umum ia meninggalkan kesan yang baik di Barcelona sebelum periode pertamanya dengan kostum klub berakhir.

    Sepanjang musim 2023-2024, pemain Portugal itu tampil dalam 42 pertandingan, di antaranya 32 di Liga, 10 di Liga Champions Eropa, mencetak 4 gol dan menyumbang 5 assist, baik saat bermain di sisi kiri maupun kanan lini pertahanan.

    Pada musim panas tahun itu, tepatnya pada Agustus 2024, Cancelo pindah dari Manchester City ke Al Hilal Arab Saudi dengan nilai 25 juta euro, dan Barcelona tidak berada dalam posisi yang memungkinkannya memperpanjang masa keberadaannya.

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  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kembali ke Barcelona pada musim 2025-2026

    Selama bursa transfer musim dingin di musim 2025-2026, ia mendapat peluang untuk kembali ke Barcelona, sekali lagi dengan status pinjaman.

    Kali ini, Al Hilal menjadi klub yang akan meminjamkan sang pemain, yang kembali menjalin hubungan baik dengan pelatih Barcelona, kali ini bersama Flick.

    Cancelo kembali diperkenalkan pada Januari 2026 sebagai pemain di skuad Barcelona hingga akhir musim 2025-2026.

    Secara keseluruhan, sepanjang paruh kedua musim lalu bersama Barcelona, Cancelo tampil dalam 23 pertandingan, di antaranya 16 di Liga Spanyol, 4 di Liga Champions Eropa, dan 3 di Copa del Rey.

    Selama periode tersebut, ia berkontribusi mencetak dua gol dan menyumbangkan 3 assist di Liga Spanyol, ditambah satu assist di Copa del Rey.

    Kini, di usia 32 tahun, Cancelo ingin kembali ke Barcelona, kali ini sebagai pemain di skuad tim secara permanen dan penuh, untuk klub yang tak henti-hentinya mengirimkan sinyal yang menegaskan betapa besar keterikatannya dengan klub tersebut.

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