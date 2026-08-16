Cancelo menanti langkah yang belum pernah terjadi dalam sejarah Barcelona

Bek Al Hilal Saudi asal Portugal, Joao Cancelo, mengerahkan banyak upaya demi mewujudkan ambisinya untuk kembali lagi ke skuad Barcelona.

Jam-jam terakhir tampak seolah semakin mendekatkan Cancelo pada kepulangannya ke Barca, hal yang pada saat yang sama akan menjadikannya pemain istimewa di klub tersebut dan dalam dunia sepak bola secara umum.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan, "Ini akan menjadi periode ketiga Cancelo mengenakan jersey Barcelona, dengan mempertimbangkan bahwa pada musim panas ini ia terpaksa kembali ke sesi latihan klubnya, Al Hilal, untuk sementara waktu."

Barcelona menyaksikan kepulangan sejumlah pemain terkemuka yang meninggalkan klub lalu kembali lagi di kemudian hari, tetapi mereka hanya kembali dalam dua periode.

Di antara contohnya adalah Hristo Stoichkov, yang pindah ke Parma pada 1995 sebelum kembali ke Barcelona pada 1996, begitu pula dalam beberapa tahun terakhir Dani Alves, yang memutus kontraknya dengan Sao Paulo dan bermain pada paruh kedua musim 2021-2022 di Barcelona.

Sudah berlalu pula bertahun-tahun sejak kasus Ivan de la Pena, yang pindah ke Lazio pada 1998, sebelum kembali ke Barcelona dengan status pinjaman selama musim 2000-2001.

Ada pula kasus para pemain jebolan akademi klub, yang pindah pada masa pembinaan mereka ke klub-klub lain sebelum kembali ke rumah pertama mereka, Barcelona, sebagai pemain profesional. Di antara mereka ada yang kembali secara gratis seperti Eric Garcia, ada yang kembali melalui opsi pembelian kembali seperti Gerard Pique dan Jordi Alba, ada yang direkrut sesuai nilai pasarnya seperti Dani Olmo, dan ada pula yang nilai kepulangannya mencapai jumlah besar seperti Gerard Lopez.

Di klub-klub lain, ada pemain-pemain terkenal yang menjalani 3 periode dalam skuad tim mereka, dan di antara kasus yang tidak biasa adalah Carlos Tevez bersama Boca Juniors, Adriano Leite bersama Flamengo, dan Nuri Sahin bersama Borussia Dortmund.