Cancelo: Ada solusi bersama Al-Hilal... dan Flick berbeda dari Xavi

Mengenai talenta muda Lamine Yamal, ia berkata: "Tidak perlu banyak bicara, Lamine adalah pemain paling berbakat di dunia atau salah satu dari tiga pemain terbaik. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk terus bekerja dengannya dan melihatnya dalam sesi latihan. Ia membuat perbedaan dan sangat menyenangkan memiliki dia di tim kami."

Ketika ditanya tentang peluangnya untuk tetap bersama Barcelona, ia menyatakan: "Selalu ada pilihan, saya memiliki kontrak dengan Al-Hilal tetapi selalu ada pilihan, mari kita lihat apa yang akan terjadi dari sekarang hingga akhir musim, karena seperti yang saya katakan, apa pun bisa terjadi kapan saja. Ketika saya datang, mereka mengatakan bahwa saya sudah habis, dan pada akhirnya sepak bola memang seperti itu, saya harus terus bekerja seperti rekan-rekan saya dan kita lihat saja nanti."

Mengenai seberapa puasnya dia dengan penampilannya, Cancelo menegaskan: "Tidak ada orang di dunia ini yang lebih percaya pada saya daripada diri saya sendiri. Tidak ada yang tahu perjuangan saya atau apa yang telah saya lalui selain saya dan keluarga saya. Saya sangat percaya pada diri saya sendiri."

Mengenai gaya permainan bertahan bersama Flick, ia menjelaskan: "Dinamika-nya berbeda. Dengan tekanan tinggi, kami mengambil risiko dan saya membela nilai-nilai ini. Flick telah memperkenalkan dinamika Jerman dalam hal menekan dan menyerang pemain yang dekat dengan bola. Dengan cara ini, Anda hampir selalu mengendalikan pertandingan, tetapi Anda mengambil risiko yang lebih besar."



