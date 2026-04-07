FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Cancelo: Ada solusi bersama Al-Hilal... dan Flick berbeda dari Xavi

Bek asal Portugal: Absennya pemain ini berdampak pada Barcelona

Bek Barcelona asal Portugal, João Cancelo, menegaskan bahwa masa depannya bersama tim bukanlah prioritas saat ini, sambil menekankan bahwa ia sepenuhnya fokus bersama tim Catalan tersebut untuk menghadapi laga Liga Champions mendatang melawan Atlético.

"Dalam sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi," kata Cancelo dalam konferensi pers menjelang leg pertama perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid. "Saya akan terus bekerja dan saya tahu apa yang saya inginkan untuk musim depan. Saya ingin membantu Barcelona untuk terus melaju di kompetisi ini dan memenangkan La Liga. Itu yang paling penting. Masa depan saya saat ini tidaklah penting."

  • Situasi yang rumit

    Ketika ditanya tentang apa yang ia harapkan dari laga melawan Los Rojiblancos, Cancelo menjawab: "Kami mengantisipasi hal yang sama seperti yang ditunjukkan Atlético dalam beberapa tahun terakhir; mereka adalah tim yang agresif dan memiliki pemain-pemain berbakat. Kami harus mengendalikan permainan seperti yang kami lakukan pada laga terakhir dan mengincar kemenangan; ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami."

    Mengenai kondisi fisik dan performanya saat ini, ia menjelaskan: "Saya tidak tahu apakah saya sudah mencapai puncak kebugaran, tapi seiring berjalannya waktu dan latihan, wajar jika bakat saya mulai terlihat. Yang saya coba lakukan adalah membantu tim mencapai tujuannya. Di pertandingan terakhir, kami semua tampil sangat baik, dan saya berusaha membantu meraih kemenangan."

    Mengenai kemungkinan memastikan lolos dari leg pertama, ia berkata: "Ini pertandingan yang sangat penting, dan kami tahu bahwa kami harus bertandang ke Stadion Wanda setelah itu, yang merupakan stadion yang sangat rumit. Hal yang baik adalah meraih hasil yang menempatkan kami di jalur yang benar untuk lolos, tapi kami harus siap menghadapi segala kemungkinan."

    Cancelo juga berbicara tentang pelatihnya, Hansi Flick, dengan mengatakan: "Dia orang yang sangat baik dan sangat dekat dengan para pemain. Dia telah membawa dinamika agresivitas ini, dan itulah yang membuatnya berbeda dari pelatih lain."

  • Negosiasi Al-Hilal

    Mengenai talenta muda Lamine Yamal, ia berkata: "Tidak perlu banyak bicara, Lamine adalah pemain paling berbakat di dunia atau salah satu dari tiga pemain terbaik. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk terus bekerja dengannya dan melihatnya dalam sesi latihan. Ia membuat perbedaan dan sangat menyenangkan memiliki dia di tim kami."

    Ketika ditanya tentang peluangnya untuk tetap bersama Barcelona, ia menyatakan: "Selalu ada pilihan, saya memiliki kontrak dengan Al-Hilal tetapi selalu ada pilihan, mari kita lihat apa yang akan terjadi dari sekarang hingga akhir musim, karena seperti yang saya katakan, apa pun bisa terjadi kapan saja. Ketika saya datang, mereka mengatakan bahwa saya sudah habis, dan pada akhirnya sepak bola memang seperti itu, saya harus terus bekerja seperti rekan-rekan saya dan kita lihat saja nanti."

    Mengenai seberapa puasnya dia dengan penampilannya, Cancelo menegaskan: "Tidak ada orang di dunia ini yang lebih percaya pada saya daripada diri saya sendiri. Tidak ada yang tahu perjuangan saya atau apa yang telah saya lalui selain saya dan keluarga saya. Saya sangat percaya pada diri saya sendiri."

    Mengenai gaya permainan bertahan bersama Flick, ia menjelaskan: "Dinamika-nya berbeda. Dengan tekanan tinggi, kami mengambil risiko dan saya membela nilai-nilai ini. Flick telah memperkenalkan dinamika Jerman dalam hal menekan dan menyerang pemain yang dekat dengan bola. Dengan cara ini, Anda hampir selalu mengendalikan pertandingan, tetapi Anda mengambil risiko yang lebih besar."

  • Perbandingan antara Xavi dan Flick

    Mengenai perbedaan antara Xavi dan Flick, Cancelo berkata: "Saya sangat berterima kasih kepada Xavi, dia telah banyak membantu saya. Hans berbeda, bukan lebih buruk atau lebih baik; dia memiliki pengalaman yang lebih banyak, tetapi saya yakin Xavi juga akan menjadi pelatih yang sangat baik."

    Ketika ditanya tentang Javi, ia menjawab: "Dia adalah jiwa tim, tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga di luar lapangan. Dia pemuda yang sangat ceria, memberimu semangat dalam latihan dan ini membuat kami bermain dengan intensitas lebih tinggi. Dia memiliki hati yang sangat besar dan merupakan kehormatan bekerja dengannya."

  • Kehilangan yang mendalam

    Dia menambahkan: "Rafinha adalah salah satu pemimpin kami, dia terus menekan kiper hingga menit ke-90. Saya tidak bisa melakukan itu karena usia saya sudah tidak muda lagi. Dia sangat termotivasi karena kami tahu betapa pentingnya dia bagi tim. Rashford harus siap memberikan kontribusi. Kami adalah Barcelona dan harus siap bertanding."

    Mengenai ambisi tim, ia menambahkan: "Semua orang di ruang ganti memimpikan ini. Atletico memiliki ambisi yang sama dengan kami, dan tim akan memberikan segalanya untuk melewati pertandingan ini. Kami sangat bersemangat."

    Dia menutup pembicaraan dengan membahas kondisi Lamine Yamal setelah pertandingan melawan Atletico sebelumnya, sambil berkata: "Saya melihatnya setelah itu, saudara saya mengirimkan video kepadaku. Saya tidak berbicara dengannya mengenai hal ini; saya sangat bersemangat dengan kemenangan dan tidak melihatnya, dan saya rasa semuanya sudah jelas."