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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Camp Nou tanpa ampun: kereta Barcelona lindas Getafe dengan usaha minimal

Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
LaLiga
Spanyol

Barcelona meraih kemenangan mudah atas tamunya, Getafe, dengan skor tiga gol tanpa balas, pada Sabtu malam, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pekan kedelapan Liga Spanyol.

Barca unggul lewat gol cepat yang dicetak Anthony Gordon pada menit kedua, dan Gabriel Jesus menggandakan keunggulan pada menit ke-30.

Jules Kounde menutup trigol Barcelona pada menit ke-73 setelah umpan silang matang dari Lamine Yamal.

Barcelona pun menambah koleksi poinnya menjadi 24 di puncak klasemen Liga, sementara perolehan poin Getafe terhenti di angka 8 pada peringkat ke-13.


  • imago-sport-1084337892.jpgSergio Ros

    Dominasi Catalan di babak pertama dengan dua gol tanpa balas

    Surat kabar Mundo Deportivo mengulas momen-momen paling menonjol dari laga tersebut, di mana Barcelona memaksakan tempo permainannya sejak awal.

    Barcelona berupaya menembus tembok pertahanan tim tamu melalui umpan-umpan vertikal yang dilepaskan Gavi, Rodri, dan Gerard, sementara Dani Olmo bergerak di antara lini.

    Adapun Lamine Yamal, ia mengalami kesulitan untuk melewati dan mengecoh para pemain belakang, karena ia selalu dikepung dua atau tiga pemain yang ditugaskan untuk mengawalnya, hal yang memberi Barcelona keunggulan jumlah pemain di area-area lain di lapangan, di mana Koundé mencoba memanfaatkan ruang untuk maju ke depan.

    Di sisi lain, Xavi Espart menjalankan peran sebagai gelandang lebih daripada sebagai bek sayap, sebagaimana yang terjadi pada kesempatan-kesempatan sebelumnya.

    Gordon tidak menunggu lama, ia merangsek dari sisi kiri di tengah kerumunan pertahanan lawan, sebelum melepaskan tendangan yang tidak keras, tetapi mengenai bek Martín, dan bersarang di gawang kiper David Soria.

    Barcelona terus mencari celah di ruang-ruang sempit, sembari mencoba mengirimkan umpan-umpan vertikal untuk memanfaatkannya.

    Jesús melaju dari sisi kiri, dan terus mencari ruang untuk menembak hingga ia menemukannya, lalu melepaskan tendangan yang mengejutkan kiper David Soria, yang bergerak ke arah berlawanan, sehingga bola bersarang di dalam gawang.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yamal meninggalkan jejaknya dengan menciptakan gol ketiga

    Getafe berani tampil lebih maju setelah turun minum, dan Mojica melepaskan tendangan dari sisi kiri yang melintas di samping gawang serta menyentuh jala bagian luar.

    Namun Barcelona tetap menjaga soliditasnya, dan secara bertahap mulai memaksa Getafe mundur kembali ke babak lapangannya sendiri.

    Rodri mengatur tempo permainan Barcelona, selalu berada di tempat yang tepat, dan mengarahkan pergerakan rekan-rekannya.

    Salah satu akselerasi Txavi Esparta di dekat kotak penalti Getafe menghasilkan umpan terobosan dari Dani Olmo yang sampai kepada rekannya yang kemudian melepaskan tembakan, tetapi tendangannya mengarah ke tengah gawang sehingga mampu diblok oleh Soria.

    Yamal mengirim umpan silang dari sisi kanan menuju tiang jauh, lalu muncul Koundé yang datang dari belakang dan mengubah arah bola secukupnya hingga bersarang di dalam jala, mencetak gol ketiga Barcelona.

    Lamine Yamal sebenarnya bisa menambah gol sendiri, tetapi ia menyia-nyiakan peluang yang relatif mudah setelah tendangannya melebar menyusul umpan silang dari Adeyemi, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan mudah bagi tuan rumah.

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