Surat kabar Mundo Deportivo mengulas momen-momen paling menonjol dari laga tersebut, di mana Barcelona memaksakan tempo permainannya sejak awal.

Barcelona berupaya menembus tembok pertahanan tim tamu melalui umpan-umpan vertikal yang dilepaskan Gavi, Rodri, dan Gerard, sementara Dani Olmo bergerak di antara lini.

Adapun Lamine Yamal, ia mengalami kesulitan untuk melewati dan mengecoh para pemain belakang, karena ia selalu dikepung dua atau tiga pemain yang ditugaskan untuk mengawalnya, hal yang memberi Barcelona keunggulan jumlah pemain di area-area lain di lapangan, di mana Koundé mencoba memanfaatkan ruang untuk maju ke depan.

Di sisi lain, Xavi Espart menjalankan peran sebagai gelandang lebih daripada sebagai bek sayap, sebagaimana yang terjadi pada kesempatan-kesempatan sebelumnya.

Gordon tidak menunggu lama, ia merangsek dari sisi kiri di tengah kerumunan pertahanan lawan, sebelum melepaskan tendangan yang tidak keras, tetapi mengenai bek Martín, dan bersarang di gawang kiper David Soria.

Barcelona terus mencari celah di ruang-ruang sempit, sembari mencoba mengirimkan umpan-umpan vertikal untuk memanfaatkannya.

Jesús melaju dari sisi kiri, dan terus mencari ruang untuk menembak hingga ia menemukannya, lalu melepaskan tendangan yang mengejutkan kiper David Soria, yang bergerak ke arah berlawanan, sehingga bola bersarang di dalam gawang.