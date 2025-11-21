Camp Nou Ganti Nama Jadi Camp Nou Lionel Messi? Perubahan Nama Stadion Barcelona Dibicarakan

Messi menjelma menjadi sosok GOAT selama berseragam Barcelona, mengangkat standar kualitas individu ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mencetak 672 gol dalam 778 laga, memenangkan 10 gelar La Liga dan empat trofi Liga Champions.

Ia terpaksa mengucapkan selamat tinggal dengan berlinang air mata pada Barca 2021 lalu, pindah ke Paris Saint-Germain selama dua musim, sebelum memulai petualangan di Amerika Serikat pada 2023 bersama sejumlah mantan rekan setimnya di Inter Miami.

Messi baru saja memperpanjang kontraknya bersama The Herons hingga 2028, menutup peluang kembali bermain untuk Barcelona bahkan sekadar pinjaman jangka pendek sekalipun. Namun pemain 38 tahun itu mengakui dirinya dan sang istri, Antonela, berencana kembali menetap di Catalonia setelah pensiun kelak.