Camp Nou Ganti Nama Jadi Camp Nou Lionel Messi? Perubahan Nama Stadion Barcelona Dibicarakan
Rekor Messi di Barcelona
Messi menjelma menjadi sosok GOAT selama berseragam Barcelona, mengangkat standar kualitas individu ke level yang belum pernah ada sebelumnya. Ia mencetak 672 gol dalam 778 laga, memenangkan 10 gelar La Liga dan empat trofi Liga Champions.
Ia terpaksa mengucapkan selamat tinggal dengan berlinang air mata pada Barca 2021 lalu, pindah ke Paris Saint-Germain selama dua musim, sebelum memulai petualangan di Amerika Serikat pada 2023 bersama sejumlah mantan rekan setimnya di Inter Miami.
Messi baru saja memperpanjang kontraknya bersama The Herons hingga 2028, menutup peluang kembali bermain untuk Barcelona bahkan sekadar pinjaman jangka pendek sekalipun. Namun pemain 38 tahun itu mengakui dirinya dan sang istri, Antonela, berencana kembali menetap di Catalonia setelah pensiun kelak.
Akankah Barcelona memasukkan nama Messi dalam perubahan nama Camp Nou?
Spekulasi tentang penghormatan terbesar untuk Messi dengan mengganti nama Camp Nou sempat muncul. Namun sahabat dekatnya, Jordi Alba, meragukan hal itu. Bek kiri eks Barca yang akan segera pensiun di Inter Miami itu mengatakan kepada COPE: “Camp Nou Leo Messi? Saya rasa Leo sendiri tidak menginginkannya. Camp Nou sudah bagus, tapi apa pun yang dilakukan untuk menghormatinya pasti berarti positif bagi para penggemar Barca."
Wakil presiden Barcelona, Elena Fort, memberi pandangan serupa kepada Cadena SER: “Di Barcelona, kami berusaha untuk tidak terlalu mempersonalisasi fasilitas atau ruang-ruang publik, meskipun ada pengecualian. Memang ada Stadion Johan Cruyff. Pernah ada upaya menamai stadion itu dengan nama Gamper, sang pendiri, tapi fans Barcelona sendiri menolaknya. Ada banyak cara yang lebih baik untuk memberikan penghormatan kepada Messi tanpa mengganti nama Camp Nou dengan nama Leo Messi.”
Mengabadikan Leo Messi
Barcelona berencana mendirikan patung Messi di Camp Nou demi mengabadikan senag legenda. Selain itu, klub juga membahas kemungkinan menggelar laga persahabatan khusus yang memungkinkan Messi kembali tampil sekali lagi di stadion yang membesarkan namanya.
Alba menambahkan, mengingat Messi meninggalkan Barca sambil menangis dan memainkan laga-laga terakhirnya di stadion kosong: “Bagi saya, menyaksikan dia pergi begitu saja adalah hal yang pahit. Perpisahan itu tidak ideal baginya. Saya percaya penghormatan itu akan terjadi dan akan menjadi perayaan besar. Saya pun mengetahuinya dari media, dan itu pukulan berat bagi semua orang. Kepergiannya bukan yang terbaik, atau yang ia inginkan, tapi penghormatan untuknya pasti akan datang dalam bentuk apa pun.”
Selanjutnya buat Messi
Messi masih menunjukkan bahwa usia hanyalah angka. Pada usia 38 tahun, ia menyabet penghargaan Sepatu Emas MLS dan total sudah mencetak 40 gol lintas kompetisi di 2025. Ia kini tengah memburu Piala MLS bersama Inter Miami.
Ia sudah menjadi pesepakbola paling berprestasi sepanjang sejarah, dengan torehan 46 trofi, namun hingga kini masih terus berambisi untuk mengejar gelar lain. Alba mengakui hal itu dengan berkata: “Ya, bahkan bisa dibilang lebih lapar lagi. Semua tahu seperti apa Leo, keinginannya untuk menang dan bagaimana ia menginspirasi orang lain. Ia terlihat bahagia di sini, itulah alasan ia memperpanjang kontrak. Apa pun yang ia inginkan, dia akan di sini. Dia masih membuat perbedaan. Merupakan kehormatan bisa melanjutkan perjalanan ini bersamanya dan yang lain.”
Messi sendiri mengaku terkejut melihat Alba dan Sergio Busquets memutuskan pensiun, sementara Luis Suarez belum menentukan masa depannya menjelang ulang tahunnya yang ke-39 Januari nanti. Terbaru, wacana reuni dengan Neymar kembali menguat seiring masa kontrak sang bintang Brasil di Santos yang segera berakhir.
