AC Milan v Torino FC - Serie A
Calvarese: "Torino vs Milan? VAR kini bertindak secara sembarangan. Tunjukkan saja semua sudut kamera di televisi"

Insiden penalti dalam laga Milan vs Torino yang membuat wasit Fourneau memberikan penalti melalui tinjauan video (VAR) akibat kontak di kotak penalti Milan antara Simeone dan Pavlovic terus menjadi perbincangan hangat; bahkan para analis video dan mantan wasit pun mulai menentang keputusan tersebut—bukan hanya terkait kinerja wasit di lapangan, melainkan terhadap ruang VAR di mana Nasca dan Maresca memilih untuk memanggil wasit


Di antara mereka ada mantan wasit Giampaolo Calvarese yang sudah lama melalui halaman Instagram-nya mengomentari insiden-insiden wasit yang paling diperdebatkan di Serie A kita dan tidak hanya itu.


  • EPISODE: APA YANG TERJADI

    Mari kita ingat kembali insiden yang terjadi sekitar menit ke-83 dalam pertandingan di San Siro.

    Dalam situasi serangan yang menguntungkan bagi tim granata, Simeone terjatuh setelah bersenggolan dengan Pavlovic. Permainan tidak dihentikan dan Milan, melalui serangan balik, nyaris mencetak gol ke-4-1 melalui Ricci. Selanjutnya, ada pemeriksaan dari VAR yang memanggil wasit Fourneau ke monitor dan melakukan tinjauan di lapangan. Wasit memeriksa kembali situasi permainan dan mendeteksi semacam pukulan tak sengaja ke wajah yang dilakukan Pavlovic terhadap Simeone. Fourneau, setelah meninjau insiden tersebut dengan cermat, mengumumkan kepada penonton di San Siro bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran dan karenanya memberikan tendangan penalti.

  • KEMARAHAN ALLEGRI

    "Tapi bagaimana bisa wasit memberi penalti seperti itu? ‘Aku berusaha tetap tenang, tapi kalian benar-benar membuatku kehilangan semangat. Aku akan berhenti melatih.’ Itulah kata-kata Allegri di pinggir lapangan setelah penalti diberikan kepada Simeone di San Siro pada laga Milan melawan Torino."

  • KOMENTAR CALVARESE: "SUDAH TIDAK BISA DIMENGERTI LAGI"

    Melalui akun Instagram-nya, Calvarese bertanya: "Apakah itu benar-benar penalti? Saat mendengarkan siaran langsung, terdengar bahwa ambang batas intervensi VAR tampaknya telah berubah dalam beberapa bulan terakhir. Dalam beberapa bulan terakhir, keputusan tersebut seharusnya tetap menjadi kewenangan wasit di lapangan. Hal ini memberi gambaran tentang apa yang sedang terjadi saat ini terkait ambang batas intervensi VAR. Sekarang sudah tidak bisa dipahami lagi. Intervensi VAR harus dilakukan hanya jika terdapat kesalahan yang jelas dan nyata, dengan gambar yang sama jelas dan nyatanya."

  • "TUNJUKKAN SEMUA KAMAR DI TV"

    "Dari rekaman kamera, ada sekitar 5-6 adegan, tapi kami hanya memiliki gambar-gambar yang memperlihatkan Simeone dari belakang, tidak pernah wajahnya. Intinya, tidak ada satu pun gambar yang secara jelas menunjukkan adanya kontak antara tangan Pavlovic dan wajah Simeone. Hal itu bisa ditebak, tapi mustahil untuk menangkap intensitasnya tanpa melihat insiden tersebut dari depan. Semua gambar yang ditampilkan oleh VAR harus ditayangkan juga di TV agar semua orang bisa melihatnya."

  • "SEKARANG VAR SUDAH BEROPERASI SECARA SEMBARANGAN"

    "Jadi, saya ingin jujur saja dan menyampaikan pendapat saya. Saat ini, ambang batas intervensi—dan dengan demikian keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan penalti—tampaknya telah menjadi masalah kebetulan belaka yang bergantung pada interpretasi subjektif VAR terhadap setiap insiden, daripada pedoman teknis yang jelas dan terperinci.”



