Calon pemain Arsenal yang 'tidak berani' memiliki taruhan yang jauh lebih besar daripada sekadar hak sombong dalam derby London Utara saat berhadapan dengan Tottenham yang sedang berjuang

Performa buruk Arsenal dalam beberapa pekan terakhir telah membuat mereka kehilangan keunggulan yang seharusnya nyaman di puncak klasemen. Pada beberapa kesempatan, mereka tampak tak terhentikan, meskipun keunggulan mereka tidak mencerminkan hal itu, dengan tidak ada tim di divisi tersebut yang mampu menandingi ketekunan dan konsistensi tim London Utara. Mereka selalu menemukan cara untuk menang setiap pekan - namun kini situasinya sangat berbeda.

Musim dingin yang penuh ketidakpuasan di Emirates berarti bahwa, tanpa harus melakukan hal yang menonjol, Manchester City kini hanya tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen, setelah kemenangan mereka atas Newcastle pada Sabtu lalu - mereka akan tetap memiliki satu pertandingan lebih banyak setelah pertandingan akhir pekan ini - dan keahlian serta pengalaman mereka membuat mereka menjadi ancaman besar.

Betapa tepatnya waktu ini untuk derby London Utara; Arsenal akan melakukan perjalanan singkat ke ibu kota pada Minggu dalam posisi di mana mereka benar-benar tidak bisa lagi melakukan kesalahan dalam upaya mereka untuk mengakhiri penantian yang menyakitkan selama 22 tahun untuk mengangkat trofi Premier League. Tottenham, sementara itu, akan bertekad agar pertarungan ini menjadi katalisator bagi musuh lama mereka untuk 'gagal' kali ini.