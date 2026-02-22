Goal.com
Calon pemain Arsenal yang 'tidak berani' memiliki taruhan yang jauh lebih besar daripada sekadar hak sombong dalam derby London Utara saat berhadapan dengan Tottenham yang sedang berjuang

'Bottle jobs' adalah istilah hinaan yang sering dilontarkan kepada Arsenal dalam beberapa tahun terakhir, setelah tim asuhan Mikel Arteta finis di posisi kedua, kedua, dan kedua dalam tiga musim Premier League terakhir. Meskipun mereka memiliki alasan untuk membantah hal itu dalam kasus-kasus tersebut, bahkan penggemar Arsenal yang paling setia pun akan mengakui bahwa mereka telah 'gagal' jika mereka gagal meraih gelar juara kali ini.

Performa buruk Arsenal dalam beberapa pekan terakhir telah membuat mereka kehilangan keunggulan yang seharusnya nyaman di puncak klasemen. Pada beberapa kesempatan, mereka tampak tak terhentikan, meskipun keunggulan mereka tidak mencerminkan hal itu, dengan tidak ada tim di divisi tersebut yang mampu menandingi ketekunan dan konsistensi tim London Utara. Mereka selalu menemukan cara untuk menang setiap pekan - namun kini situasinya sangat berbeda.

Musim dingin yang penuh ketidakpuasan di Emirates berarti bahwa, tanpa harus melakukan hal yang menonjol, Manchester City kini hanya tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen, setelah kemenangan mereka atas Newcastle pada Sabtu lalu - mereka akan tetap memiliki satu pertandingan lebih banyak setelah pertandingan akhir pekan ini - dan keahlian serta pengalaman mereka membuat mereka menjadi ancaman besar.

Betapa tepatnya waktu ini untuk derby London Utara; Arsenal akan melakukan perjalanan singkat ke ibu kota pada Minggu dalam posisi di mana mereka benar-benar tidak bisa lagi melakukan kesalahan dalam upaya mereka untuk mengakhiri penantian yang menyakitkan selama 22 tahun untuk mengangkat trofi Premier League. Tottenham, sementara itu, akan bertekad agar pertarungan ini menjadi katalisator bagi musuh lama mereka untuk 'gagal' kali ini.

    Musim dingin yang suram

    Meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya, dan posisi Arsenal di puncak klasemen belum benar-benar terancam (hingga saat ini), awal tahun 2026 tidak berjalan mulus bagi The Gunners. Mereka telah memainkan delapan pertandingan liga sejak awal tahun dan hanya memenangkan tiga di antaranya - empat kali imbang dan menderita kekalahan kandang dari Manchester United, yang membuat mereka kehilangan 11 poin dalam apa yang pada akhirnya bisa menjadi musim dingin yang sangat mahal.

    Bagi para penggemar yang penuh harapan, hal ini akan mengingatkan pada musim lalu, di mana enam hasil imbang dan dua kekalahan dalam 13 pertandingan terakhir musim ini membuat tim London Utara itu terjatuh secara spektakuler dalam perburuan gelar, dengan Liverpool akhirnya finis 10 poin di atas mereka di puncak klasemen. Bahkan sebelum itu, tim Arteta telah kehilangan terlalu banyak poin dalam hasil imbang untuk benar-benar mengejar ketertinggalan dari The Reds.

    Musim ini seharusnya berbeda bagi Arsenal, yang tampaknya telah membangun skuad dan menumbuhkan mentalitas pemenang yang begitu kuat sehingga mereka tidak akan terpengaruh oleh goyangan di tengah musim. Namun, masalah lama mereka kembali muncul.

    Dibuang ke serigala

    Arsenal mencapai titik terendah dalam penurunan performa mereka pada pertengahan pekan, menyerahkan keunggulan dua gol saat bertandang ke markas Wolves yang berada di zona degradasi, dan berakhir dengan hasil imbang yang merugikan. Gol penyeimbang yang menyakitkan itu tercipta pada menit ke-94. Untuk memahami betapa fatalnya kesalahan tersebut, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Premier League tim pemuncak klasemen kehilangan keunggulan dua gol atau lebih melawan tim yang berada di zona degradasi, apalagi tim terbawah, menurut Opta.

    Ketika Piero Hincapie membawa tim tamu unggul 2-0 pada menit ke-56, Arsenal memiliki probabilitas kemenangan sebesar 98,1% - namun kelemahan mereka yang muncul pada waktu yang tidak tepat kembali terungkap dalam 30 menit terakhir pertandingan. Pertahanan yang kurang rapi dari tendangan sudut sekitar menit ke-60 membuat Arsenal gagal membersihkan bola dengan baik, dan bola akhirnya dikembalikan ke Hugo Bueno, yang tidak ditutupi dan melepaskan tendangan indah melewati David Raya dari tepi kotak penalti.

    Gol penyeimbang Wolves di menit-menit akhir waktu tambahan sangat buruk, karena kegagalan komunikasi membuat Raya dan bek tengah Gabriel melompat untuk bola yang sama, dengan kiper hanya berhasil menepisnya ke arah Tom Edozie, yang tendangannya memantul masuk melalui Riccardo Calafiori dan tiang gawang, memicu kegemparan di Molineux.

    Hasil ini membuat keunggulan Arsenal di puncak klasemen berkurang menjadi lima poin, tetapi mereka telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada Man City. Arsenal telah kehilangan tujuh poin dari posisi unggul pada 2026, dengan hanya West Ham dan Crystal Palace (delapan masing-masing) yang memiliki catatan lebih buruk dalam hal itu. Seperti yang ditekankan Arteta setelah pertandingan, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri.

    "Kita harus bangkit."

    Berbicara dalam konferensi pers pasca pertandingan, manajer Arsenal yang sedang terpuruk mengatakan: "Kita harus kritis terhadap diri sendiri karena penampilan kita tidak cukup baik. Di liga, kenyataannya adalah kita belum konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Kita harus bangkit. Saat menghadapi kesulitan, kita harus menunjukkan seberapa besar keinginan kita dan seberapa baik kita. Kita harus bangkit."

    Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan: "Kita harus menyalahkan diri sendiri. Menurut saya, penampilan di babak kedua tidak menunjukkan standar yang dibutuhkan di liga ini untuk menang, dan dengan margin yang seharusnya ada hari ini, terutama cara kita bermain di babak pertama.

    "Setiap pukulan, setiap tembakan, terima saja, karena kita tidak bermain di level yang dibutuhkan. Saya pikir kita harus melewati rasa sakit ini dan kamu harus melakukannya dengan melihat diri sendiri di cermin dan memahami apa yang dibutuhkan permainan saat ini, dan tindakan selanjutnya adalah pada hari Minggu."

    Arsenal 'pekerjaan botol'?

    Tak terhindarkan, hasil di Molineux membuat Arsenal mendapat label "tim yang mudah menyerah" di media sosial dan di kalangan beberapa pakar. Legenda klub Paul Merson mengatakan kepada Sky Sports: "Ini mengecewakan. Kamu tidak bisa bermain dengan kecepatan rendah. Saat Wolves menyamakan skor menjadi 2-2, ada rasa urgensi. Mereka tidak punya itu sebelumnya. Kamu tidak bisa bermain seperti itu. Setiap pertandingan adalah final piala hingga akhir.

    "Kamu harus bermain dengan tempo tinggi. Jika Arsenal bermain dengan tempo tinggi, Wolves tidak bisa mengimbangi mereka. Tapi jika mereka bermain seperti itu, lambat dan malas, dan sering kehilangan bola, maka Wolves akan selalu berada dalam permainan. Ini akan datang dengan penuh tekanan sekarang, menjadi tim yang lemah, meleleh. Ini sudah penuh tekanan sekarang - imbang di Brentford dan kemudian unggul dua gol melawan tim terburuk di liga."

    Menanggapi label 'bottlers' dalam konferensi pers pada Jumat, Arteta mengatakan: "Itu bukan bagian dari kosakata saya dan saya tidak melihatnya seperti itu karena saya tidak berpikir ada yang ingin melakukannya dengan sengaja. Saya tidak akan menggunakan kata itu, tapi itu pendapat saya. Itu pendapat individu, perspektif. Anda harus menghormati itu.

    "Anda kehilangan dua poin melawan Wolves dengan cara pertandingan berlangsung, Anda harus menerimanya dengan lapang dada. Yang sangat saya minati adalah pertandingan berikutnya, apa yang kita miliki, apa yang kita cintai dari ini, dan bagaimana kita menulis nasib kita sendiri dari sini."

    Kota siap memanfaatkan

    Musim ini, Manchester City yang berada di posisi kedua telah mengalami periode panjang di mana mereka tampak tidak mampu mengejar Arsenal di puncak klasemen, dengan skuad baru yang mungkin kurang memiliki kualitas dan pengalaman seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, berkat kelengahan rival mereka dalam perebutan gelar, City kini berada dalam jangkauan yang berbahaya.

    Jadwal pertandingan juga menguntungkan mereka; setelah kemenangan atas Newcastle, City akan menghadapi serangkaian pertandingan yang menguntungkan, termasuk melawan Leeds, Nottingham Forest, dan West Ham. Arsenal, di sisi lain, akan menghadapi ujian berat melawan Chelsea setelah derby London Utara akhir pekan ini, sebelum perjalanan tengah pekan yang sulit lainnya—kali ini ke Brighton.

    Jika mereka tidak berhati-hati, dan tim Pep Guardiola memanfaatkan momentum terbaru, maka Maret bisa melihat The Gunners tergeser dari puncak klasemen untuk pertama kalinya sejak September, membuka persaingan yang menarik menjelang akhir musim, dengan laga antara kedua tim di Etihad pada 18 April sudah terlihat seperti penentu gelar.

    Penghinaan yang paling memalukan

    Pertama-tama, ada pertandingan derby London Utara pada Minggu ini—pertandingan yang bisa menjadi obat mujarab bagi masalah Arsenal belakangan ini, atau justru menjadi pemicu kegagalan lain dalam perburuan gelar yang sejauh ini mereka dominasi. Jika ternyata yang terjadi adalah yang terakhir, itu akan menjadi penghinaan terbesar.

    Kekalahan dari Tottenham dalam musim apa pun sudah cukup buruk, tetapi jika mereka kalah saat bertandang ke markas Spurs akhir pekan ini, itu akan menjadi salah satu kekalahan paling memalukan yang pernah dialami The Gunners dalam sejarah rivalitas ini. Kekalahan tidak hanya berarti keunggulan di puncak klasemen yang pernah mencapai tujuh poin hampir hilang sepenuhnya—membawa kegembiraan tak terkendali bagi rival lokal mereka—tetapi mereka juga akan menanggung malu dikalahkan oleh salah satu tim Tottenham terburuk sepanjang sejarah.

    Spurs saat ini berada di peringkat ke-16, hanya lima poin di atas zona degradasi. Kampanye domestik mereka yang mengerikan hingga saat ini menyebabkan Thomas Frank dipecat setelah kekalahan terbaru mereka melawan Newcastle, dengan Igor Tudor, mantan pelatih Juventus dan Marseille, didatangkan untuk menyelamatkan sisa musim ini, meskipun itu hanya untuk bertahan di Premier League.

    Di atmosfer panas Tottenham Hotspur Stadium, di mana dukungan tuan rumah yang fanatik akan sangat berharap Arsenal tergelincir di kandang mereka, tim tamu tetap menjadi favorit besar. Namun, atmosfer dan potensi dorongan dari manajer baru bisa memainkan peran besar dalam persaingan gelar.

    Tidak ada jalan kembali?

    Potensi kerusakan psikologis akibat kegagalan untuk meraih semua hasil positif dalam derby pada Minggu ini - terutama bagi klub yang telah menekankan pentingnya mentalitas sepanjang musim - tidak boleh diremehkan. Kekalahan akan mengubah blip awal tahun ini menjadi sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan, terutama mengingat basis penggemar yang penuh harapan telah menunjukkan bahwa mereka siap membalikkan dukungan terhadap tim dengan cepat jika keadaan memburuk. Jika tekanan belum memengaruhi mereka, maka pasti akan memengaruhi jika mereka meninggalkan markas lawan dengan luka-luka.

    Kemenangan dalam derby, bagaimanapun, bisa menjadi dorongan yang dibutuhkan Arsenal untuk kembali ke jalur yang benar dan, pada akhirnya, melewati garis finis pada bulan Mei. Hingga saat ini, mereka telah menjadi juara yang layak, meskipun mungkin bukan yang paling menarik untuk ditonton. Mereka adalah mesin yang tak terbendung di awal musim, dan menambah penderitaan Tottenham seharusnya dapat membantu memulihkan kepercayaan diri mereka.

    Hasil negatif apa pun tidak bisa dibayangkan dari sudut pandang Arsenal; ini adalah menang atau gagal. Jika tidak, mereka berisiko musim mereka masuk dalam daftar kegagalan terbesar dalam sejarah Premier League.

