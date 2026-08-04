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Calon bintang! Aleksandar Stankovic mendapat pujian besar dari bos Inter, Chivu
Mencuri perhatian saat melawan Manchester City
Inter Milan meraih kemenangan adu penalti yang sengit atas Manchester City setelah bermain imbang 1-1 di Hong Kong, tetapi Aleksandar Stankovic-lah yang benar-benar menjadi pusat perhatian. Putra Dejan Stankovic itu mengatur lini tengah tim asuhan Cristian Chivu dan menampilkan performa matang yang melampaui usianya. Pemain muda Serbia tersebut berperan penting dalam proses gol penyeimbang Benjamin Pavard pada menit ke-20, yang membatalkan gol tap-in awal Divin Mubama untuk tim Premier League itu. Mengendalikan tempo, melepaskan umpan silang lapangan, dan menunjukkan daya juang bertahan tanpa henti sepanjang 60 menitnya di lapangan, Stankovic menjadi pemain paling menonjol tanpa perdebatan sebelum Inter akhirnya menang lewat adu penalti.
Meraih kepercayaan penuh dari sang manajer
Berbicara kepada Sky Sport Italia setelah peluit akhir berbunyi, Chivu cepat memuji penampilan sang remaja yang impresif dan penuh wibawa. "Dia memainkan laga yang bagus, dan kami senang dengan cara dia berlatih," kata bos Inter itu kepada media tersebut. "Meski dia belum berada dalam kondisi optimal, dia sangat bagus dalam hal komitmen maupun kualitas." Sang pelatih juga mencatat bahwa kebugaran keseluruhan skuad masih terus dibangun, sembari mengakui dampak besar dari perbedaan waktu dan padatnya jadwal musim panas mereka.
- AFP
Chivu memaparkan tuntutan transfer
Meski kemunculan Stankovic memberi dorongan internal bagi Inter, Chivu secara tegas menjelaskan bahwa direktur olahraga klub masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di bursa transfer. Saat membahas kedalaman lini pertahanan skuadnya, pelatih asal Rumania itu menyoroti adanya kekosongan spesifik di area sayap yang harus diisi sebelum jendela transfer ditutup. "Saat ini kami hanya memiliki tiga wing-back," jelasnya. "Carlos Augusto bisa bermain di sana, tetapi saya lebih suka dia sebagai bek tengah ketiga. Bursa transfer masih panjang; kami harus bersabar dan memilih dengan tepat."
Keluar dari bayang-bayang besar seorang sosok terkenal
Penampilan dominan Stankovic melawan lawan papan atas menunjukkan bahwa ia dengan cepat memantapkan peran di tim utama untuk kampanye Serie A mendatang, membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan teknis dan kepribadian untuk keluar dari bayang-bayang besar sang ayah. Dengan Chivu yang ingin segera mematangkan opsi di lini belakangnya dan mengintegrasikan wing-back baru, kehadiran produk akademi siap pakai yang mampu menjadi jangkar di lini tengah memberikan fleksibilitas taktis yang krusial. Inter kini akan berupaya membangun momentum ini saat mereka melanjutkan persiapan, dengan mengetahui bahwa mereka mungkin baru saja menemukan bintang jebolan akademi berikutnya.
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