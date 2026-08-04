Penampilan dominan Stankovic melawan lawan papan atas menunjukkan bahwa ia dengan cepat memantapkan peran di tim utama untuk kampanye Serie A mendatang, membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan teknis dan kepribadian untuk keluar dari bayang-bayang besar sang ayah. Dengan Chivu yang ingin segera mematangkan opsi di lini belakangnya dan mengintegrasikan wing-back baru, kehadiran produk akademi siap pakai yang mampu menjadi jangkar di lini tengah memberikan fleksibilitas taktis yang krusial. Inter kini akan berupaya membangun momentum ini saat mereka melanjutkan persiapan, dengan mengetahui bahwa mereka mungkin baru saja menemukan bintang jebolan akademi berikutnya.