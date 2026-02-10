Getty Images
Cagliari Siap Permanenkan Wonderkid Turki Semih Kilicsoy! Direktur Klub: Kami Gila Jika Tidak Menebusnya, Dia Bisa Bernilai €40 Juta!
APA YANG TERJADI
Direktur Cagliari Guido Angelozzi buka-bukaan soal keberhasilan mereka mengamankan talenta muda Besiktas, Semih Kilicsoy, dengan harga miring. Sang direktur menegaskan tekad bulat klub untuk mempermanenkan sang pemain yang tengah bersinar di Serie A.
Pernyataan ini muncul jelang laga Cagliari melawan AS Roma di Stadio Olimpico. Kilicsoy, yang datang musim panas lalu dengan status pinjaman €1 juta dan opsi beli €12 juta, telah menjelma menjadi sosok krusial bagi klub Sardinia tersebut.
GAMBARAN BESAR
Kilicsoy awalnya tak banyak dikenal saat tiba, namun performa gemilangnya membuat Cagliari ingin segera mengamankannya. Meski laporan menyebut Cagliari sempat mencoba mengaktifkan opsi beli lebih awal demi diskon (yang ditolak Besiktas), Angelozzi memastikan klub akan membayar penuh angka €12 juta plus bonus €2 juta sesuai perjanjian.
Angelozzi mengakui bahwa banyak klub Eropa kini memantau pemain yang baru berusia 19 tahun saat bergabung itu. Dengan pelatih Timnas Turki Vincenzo Montella yang juga memuji potensinya saat berkunjung ke Italia, Cagliari yakin investasi ini akan menghasilkan keuntungan besar di masa depan.
APA YANG DIKATAKAN?
"Dia talenta hebat dan banyak tim Eropa memantaunya. Bagaimana mungkin kami tidak mengambilnya (mempermanenkannya)? Kami gila jika tidak membelinya," tegas Angelozzi kepada Sky Sport Italia.
Sang direktur menambahkan prediksi berani soal nilai jualnya kelak: "Dia pemain muda yang luar biasa dan mencetak gol-gol indah. Montella mengunjunginya dan berkata dia pemain yang sangat menarik. Jika dia terus begini, dia bisa bernilai €40 juta."
Mengenai proses rekrutmen yang cerdik, Angelozzi menjelaskan: "Agen Federico Pastorello menyarankannya ke Presiden kami, jadi kami mulai memantaunya, mengirim pemandu bakat ke Turki, lalu menelepon asisten manajer Montella yang memuji sang pemain."
TAHUKAH ANDA?
Dalam kesepakatan transfer ini, Besiktas tidak hanya akan menerima biaya transfer pokok, tetapi juga berhak atas 10 persen dari hasil penjualan Kilicsoy di masa depan (sell-on clause).
Langkah cepat Cagliari mengamankan Kilicsoy sebelum namanya meledak di Eropa menjadi bukti kejelian manajemen mereka, mengingat sang pemain kini menjadi salah satu properti terpanas di Serie A.
BERIKUTNYA?
Setelah kalah 2-0 melawan AS Roma di Stadio Olimpico, Selasa (10/2) dini hari WIB, Cagliari akan kembali beraksi di Serie A dengan menjamu Lecce sepekan dari sekarang.
Kilicsoy diharapkan kembali menjadi andalan di lini depan untuk membuktikan kualitasnya di panggung besar, sekaligus membenarkan prediksi harga fantastis yang disematkan padanya oleh sang direktur.
