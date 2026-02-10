Cagliari Siap Permanenkan Wonderkid Turki Semih Kilicsoy! Direktur Klub: Kami Gila Jika Tidak Menebusnya, Dia Bisa Bernilai €40 Juta!

"Dia talenta hebat dan banyak tim Eropa memantaunya. Bagaimana mungkin kami tidak mengambilnya (mempermanenkannya)? Kami gila jika tidak membelinya," tegas Angelozzi kepada Sky Sport Italia.

Sang direktur menambahkan prediksi berani soal nilai jualnya kelak: "Dia pemain muda yang luar biasa dan mencetak gol-gol indah. Montella mengunjunginya dan berkata dia pemain yang sangat menarik. Jika dia terus begini, dia bisa bernilai €40 juta."

Mengenai proses rekrutmen yang cerdik, Angelozzi menjelaskan: "Agen Federico Pastorello menyarankannya ke Presiden kami, jadi kami mulai memantaunya, mengirim pemandu bakat ke Turki, lalu menelepon asisten manajer Montella yang memuji sang pemain."