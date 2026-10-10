Cagliari, Pisacane: "Juventus bukan tim yang sempurna"

Fabio Pisacane, pelatih Cagliari, berbicara dalam konferensi pers jelang laga melawan Juventus, yang dijadwalkan besok malam di Unipol Domus pada pukul 20.45. Berikut petikan yang paling signifikan, dikutip dari TuttoJuve.com.





KONDISI CEDERA

"Situasi pemain cedera? Deiola memulihkan kondisinya lebih cepat dari perkiraan, tetapi jelas jeda internasional membantunya. Setiap pemain punya ambang rasa sakit tertentu, kami sedang mengevaluasinya, tetapi dia akan bermain, begitu juga Kevin Carlos. Selebihnya semua siap diturunkan, kecuali tiga nama yang itu-itu saja".





JUVENTUS

"Juventus seperti apa yang saya harapkan? Saya mengharapkan Juventus yang ingin memainkan pertandingan. Mereka punya struktur, ingin meraih poin penuh. Kami harus bagus dalam menghadapi mereka. Mereka akan bermain dengan 4-3-4 atau 4-2-3-1. Di sisi sayap mereka punya potensi yang sangat besar, mereka bukan tim yang sempurna, tetapi kami sangat menghormati mereka".







