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Pisacane Juventus Cagliari Serie AGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Cagliari, Pisacane: "Juventus bukan tim yang sempurna"

Juventus
F. Pisacane

Pelatih Bologna berbicara pada malam jelang pertandingan melawan Juventus

Fabio Pisacane, pelatih Cagliari, berbicara dalam konferensi pers jelang laga melawan Juventus, yang dijadwalkan besok malam di Unipol Domus pada pukul 20.45. Berikut petikan yang paling signifikan, dikutip dari TuttoJuve.com.


KONDISI CEDERA

"Situasi pemain cedera? Deiola memulihkan kondisinya lebih cepat dari perkiraan, tetapi jelas jeda internasional membantunya. Setiap pemain punya ambang rasa sakit tertentu, kami sedang mengevaluasinya, tetapi dia akan bermain, begitu juga Kevin Carlos. Selebihnya semua siap diturunkan, kecuali tiga nama yang itu-itu saja".


JUVENTUS

"Juventus seperti apa yang saya harapkan? Saya mengharapkan Juventus yang ingin memainkan pertandingan. Mereka punya struktur, ingin meraih poin penuh. Kami harus bagus dalam menghadapi mereka. Mereka akan bermain dengan 4-3-4 atau 4-2-3-1. Di sisi sayap mereka punya potensi yang sangat besar, mereka bukan tim yang sempurna, tetapi kami sangat menghormati mereka".



  • PERTANDINGAN

    "Juventus? Kami harus menampilkan DNA kami, yaitu DNA para petarung. Kami menyiapkan pertandingan ini seperti laga-laga lainnya".


    NZOLA

    "Nzola? Dia menjalani program individual, itu tidak mudah. Saya berharap gol pertamanya punya kelanjutan. Dia bisa saja tampil sejak menit pertama".


    ROMANO

    "Romano? Dia adalah pemain yang bisa bermain sebagai mezzala maupun play. Lalu masing-masing dari kami memikirkan pakaian yang akan dikenakan tim. Saya melihatnya sebagai mezzala, yang dinamis, tetapi dengan rencana pertandingan lain dia juga bisa dimainkan sebagai play".


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