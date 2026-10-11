Daniel Maldini mengawali musim dengan sangat baik bersama Cagliari dan tim nasional Italia. Pemilik Cagliari, Tommaso Giulini, mengonfirmasi ketentuan yang berlaku dan telah disepakati dengan Atalanta untuk kemungkinan mempertahankannya di Sardinia. Orang nomor satu Cagliari itu, saat berbicara kepada Dazn jelang pertandingan melawan Juventus, juga menegaskan bahwa musim ini sejauh ini berjalan sangat baik, disertai keinginan untuk meraih hasil yang lebih baik lagi.