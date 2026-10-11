Daniel Maldini mengawali musim dengan sangat baik bersama Cagliari dan tim nasional Italia. Pemilik Cagliari, Tommaso Giulini, mengonfirmasi ketentuan yang berlaku dan telah disepakati dengan Atalanta untuk kemungkinan mempertahankannya di Sardinia. Orang nomor satu Cagliari itu, saat berbicara kepada Dazn jelang pertandingan melawan Juventus, juga menegaskan bahwa musim ini sejauh ini berjalan sangat baik, disertai keinginan untuk meraih hasil yang lebih baik lagi.
Cagliari, Giulini: "Ada hak untuk mempermanenkan Maldini, tetapi juga kewajiban untuk membelinya"
BERTAHAN DI PAPAN ATAS
"Kami sadar bahwa kami sudah tampil baik sejak tahun lalu. Kami ingin menikmati momen ini dan bertahan di posisi atas selama mungkin. Kami akan memberikan segalanya di lapangan, lalu kita lihat nanti."
Romano dan Maldini di timnas Italia
"Melihat mereka bermain untuk tim nasional sungguh membahagiakan, terutama pada kesempatan terakhir saat kami berada di stadion. Ada pemain-pemain muda lain yang juga layak mendapat kesempatan itu. Setelah Donnarumma, Caprile adalah kiper yang sangat penting. Kofler bisa dipanggil oleh sosok yang sangat memahami sepakbola seperti Baldini. Ini masa yang baik, semoga kami bisa mempertahankannya selama mungkin."
Klub yang kompak bergerak bersama
"Ada kekompakan yang sangat kuat sejak kami kembali ke Serie A. Kini, semua elemen siap membantu Cagliari. Saya merasa bahwa semua orang di klub, dari dokter hingga pemain, bergerak ke arah yang sama. Pada tahun-tahun awal, kondisinya belum bisa seperti ini. Sekarang sudah, dan itu membantu kami menghadapi tim-tim dengan anggaran lebih besar daripada kami."
Syarat pembelian permanen Maldini
"Untuk Maldini, kami memiliki opsi pembelian dan saya rasa juga kewajiban untuk membelinya jika ia mencetak jumlah gol tertentu."
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