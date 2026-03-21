Cafu membuat kejutan: "Neymar lebih unggul daripada Messi dan Cristiano Ronaldo"

Mantan bek sayap Roma dan Milan itu yakin: La Pulce dan CR7 bukanlah yang terbaik di abad ini.

Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, persaingan dua pemain legendaris yang tak tertandingi dalam sejarah sepak bola.


Sudah sekitar lima belas tahun perdebatan berlangsung mengenai siapa di antara keduanya yang merupakan yang terbaik sepanjang masa, apakah La Pulga asal Argentina dengan 8 Ballon d'Or-nya atau CR7 dengan 5 Ballon d'Or dan jumlah gol yang mendekati 1.000.


Dan jika di antara kedua pihak yang berseteru ini ada pihak ketiga yang mengganggu? Begitulah menurut Cafu, mantan bek sayap Roma dan Milan yang menjadi tamu podcast Brasil PodPah TV dan menyampaikan pendapatnya tentang siapa pemain terbaik abad ini, sebuah pendapat yang dengan cepat menjadi viral.

  • CAFU: "NEYMAR LEBIH BAIK DARI MESSI DAN RONALDO"

    Cafu memang telah menobatkan rekan senegaranya, Neymar Jr, sebagai yang terbaik:


    "Menurut saya, Neymar lebih baik daripada Messi. Hanya saja, mungkin komitmen Messi berbeda. Jika melihat generasi-generasi terbaru, Neymar lebih unggul dari semua pemain. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé...".

  • "NEYMAR LEBIH BERKUALITAS, TAPI DALAM HAL KERJA KERAS, SAYA MEMILIH CR7"

    Cafu melanjutkan pujiannya terhadap Neymar:


    "Dia memiliki kualitas teknis yang lebih baik, lebih banyak opsi. Dia bahkan mengungguli keduanya (Messi dan CR7, red.). Tentu saja, dalam hal dedikasi, saya memilih Cristiano Ronaldo."