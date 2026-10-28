Cabrini: "Calhanoglu untuk Juventus, Spalletti berperan 20 persen"

"Serie A memang sulit bagi para penyerang. Bahkan Platini kesulitan dalam enam bulan pertamanya, jadi saya berusaha memahami kesulitan Kolo Muani. Dia harus diberi waktu, kalau tidak, setiap tahun semuanya harus dimulai lagi dari awal. Dan saya tidak hanya berbicara soal lini serang. Mengenai Kolo, ingatlah musim lalu: dia juga kesulitan mendapat kesempatan bermain di Tottenham. Sekarang dia hanya perlu kembali terbiasa dengan tempo pertandingan yang tinggi. Kita harus percaya kepadanya. Sepakbola saat ini berbeda dari zaman saya, tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah: tekanan yang datang saat mengenakan seragam Juventus. Tidak semua orang mampu menanggungnya, tetapi Kolo Muani tidak bisa dinilai secara definitif hanya berdasarkan dua bulan yang sulit."



