Dalam wawancara panjang dengan Tuttosport Antonio Cabrini, mantan pemain Juventus, mengatakan: "Semua tim besar menghadapi masalah cedera. Saya teringat AC Milan. Bahkan bagi Amorim, tidak mudah untuk beradaptasi dan memahami situasi AC Milan dalam waktu sesingkat itu, apalagi dengan begitu banyak masalah fisik. Juventus menghadapi situasi serupa. Jelas, sosok yang paling terasa absennya adalah Kenan Yildiz. Bayangkan Inter tanpa Lautaro sejak awal musim, Roma tanpa Malen, atau Como tanpa Nico Paz."
Cabrini: "Calhanoglu untuk Juventus, Spalletti berperan 20 persen"
Kolo Muani dan Preseden Platini
"Serie A memang sulit bagi para penyerang. Bahkan Platini kesulitan dalam enam bulan pertamanya, jadi saya berusaha memahami kesulitan Kolo Muani. Dia harus diberi waktu, kalau tidak, setiap tahun semuanya harus dimulai lagi dari awal. Dan saya tidak hanya berbicara soal lini serang. Mengenai Kolo, ingatlah musim lalu: dia juga kesulitan mendapat kesempatan bermain di Tottenham. Sekarang dia hanya perlu kembali terbiasa dengan tempo pertandingan yang tinggi. Kita harus percaya kepadanya. Sepakbola saat ini berbeda dari zaman saya, tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah: tekanan yang datang saat mengenakan seragam Juventus. Tidak semua orang mampu menanggungnya, tetapi Kolo Muani tidak bisa dinilai secara definitif hanya berdasarkan dua bulan yang sulit."
Calhanoglu untuk Juventus
"Juventus membutuhkan seorang gelandang dan seorang penyerang. Namun, keduanya harus benar-benar berkelas. Untuk lini tengah, saya akan mengincar Calhanoglu: jika ia tidak memperpanjang kontraknya dengan Inter, itu peluang yang harus dipertimbangkan Juventus dengan sangat serius. Ia pemain yang bisa mengubah wajah tim."
Spalletti berperan sebesar 20 persen
"Saya pasti akan mempertahankannya. Tidak masuk akal mengganti pelatih di tengah musim. Apalagi Spalletti sangat hebat, dia seorang pemenang dan membutuhkan kepercayaan. Saya juga punya teori sendiri: pengaruh pelatih terhadap hasil sebesar 20 persen, sisanya ditentukan para pemain. Itu bukan angka yang kecil."
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