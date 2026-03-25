BVB menetapkan dua syarat tegas bagi Jadon Sancho terkait transfer pada musim panas

Berbeda dengan praktik yang kini lazim di dunia sepak bola, jajaran petinggi BVB tidak ingin membayar uang tunai kepada Sancho, yang akan bebas transfer pada musim panas nanti. Mengingat penampilan pemain Inggris itu dalam beberapa tahun terakhir, pihak Dortmund berharap pemain berusia 26 tahun itu menerimanya dengan lapang dada.

Kerendahan hati baru sang pemain Inggris ini, menurut keinginan para petinggi BVB, juga harus mencakup gajinya. Pemain yang telah 23 kali membela timnas Inggris ini, yang menurut laporan saat ini menghasilkan sekitar 15 juta euro per tahun, harus menurunkan ekspektasi gajinya secara signifikan. Ia tidak bisa mengharapkan lebih dari lima juta euro ditambah bonus di Dortmund.