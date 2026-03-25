Ketertarikan Borussia Dortmund terhadap Jadon Sancho dianggap sudah pasti. Terutama Presiden klub Hans-Joachim Watzke yang dikabarkan sangat ingin mendatangkan mantan bintang top tersebut. Namun, menurut Bild, BVB tampaknya mengajukan beberapa syarat kepada sang pemain sayap jika ia memutuskan untuk kembali ke Westfalenstadion – dan syarat-syarat tersebut cukup berat.
BVB menetapkan dua syarat tegas bagi Jadon Sancho terkait transfer pada musim panas
Berbeda dengan praktik yang kini lazim di dunia sepak bola, jajaran petinggi BVB tidak ingin membayar uang tunai kepada Sancho, yang akan bebas transfer pada musim panas nanti. Mengingat penampilan pemain Inggris itu dalam beberapa tahun terakhir, pihak Dortmund berharap pemain berusia 26 tahun itu menerimanya dengan lapang dada.
Kerendahan hati baru sang pemain Inggris ini, menurut keinginan para petinggi BVB, juga harus mencakup gajinya. Pemain yang telah 23 kali membela timnas Inggris ini, yang menurut laporan saat ini menghasilkan sekitar 15 juta euro per tahun, harus menurunkan ekspektasi gajinya secara signifikan. Ia tidak bisa mengharapkan lebih dari lima juta euro ditambah bonus di Dortmund.
Sancho tidak memenuhi harapan
Sancho bergabung dengan klub peringkat kedua Bundesliga pada 2017 setelah meninggalkan akademi Manchester City, dan mulai menjadi pemain inti sejak 2018, sebelum pindah ke Manchester United pada 2021 dengan nilai transfer 85 juta euro. Namun, Sancho tak pernah benar-benar bisa menyesuaikan diri di Red Devils. Pada musim dingin 2024, ia kembali ke BVB dengan status pinjaman selama enam bulan.
Setelah itu, ManUnited meminjamkannya ke Chelsea FC selama satu tahun. Untuk tahun terakhir kontraknya, tim peringkat ketiga Premier League ini mengirimnya ke Aston Villa, di mana ia mencatatkan satu gol dan tiga assist dalam 31 penampilan di semua kompetisi. Sebagai perbandingan: Dalam 158 pertandingan untuk Dortmund, Sancho mencetak 53 gol dan memberikan 67 assist.
Jadon Sancho: Catatan statistiknya bersama Borussia Dortmund
Permainan
158
Gol
53
Assist
67
Kartu kuning
7
Kartu merah
0