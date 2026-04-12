BVB memiliki masalah yang lebih besar daripada sekadar beberapa siulan yang bisa dimaklumi terhadap Nico Schlotterbeck

"Juara Bundesliga belum ditentukan," kata Niko Kovac pada Kamis lalu; bagaimanapun, secara matematis masih ada banyak kemungkinan—baik untuk naik peringkat maupun turun peringkat. Kovac adalah sosok yang sangat realistis, bisa dibilang kebalikan dari seorang pemimpi. Dia tentu saja tidak bermaksud mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu—mungkin, mungkin saja, entah bagaimana—mereka masih bisa mengejar Bayern.
Dan juga bukan berarti bahwa kualifikasi ke Liga Champions, yang secara matematis belum pasti bagi BVB akibat kekalahan melawan Leverkusen, masih bisa terancam. Kovac justru ingin mencegah penurunan semangat di antara para pemainnya, yang telah mereka tunjukkan secara masif saat melawan Leverkusen—dan sebelumnya juga saat melawan VfB Stuttgart dan Hamburger SV.
Salah satu pencapaian terbesar Niko Kovac musim ini di BVB adalah bahwa perdebatan mentalitas yang begitu ditakuti di Dortmund—karena seringkali melumpuhkan dan tidak membawa hasil—tidak pernah berkembang sedikit pun. Permainan saat menguasai bola memang sering kali tanpa ide, ya, tetapi Kovac juga telah mengajarkan tim untuk tidak pernah menyerah, selalu bangkit, dan mengatasi rintangan. Hal ini tampaknya, meskipun hasilnya tetap memuaskan hingga akhir, sedikit hilang. Kini, Bayern bisa saja kembali meraih gelar juara lebih awal jika BVB kembali melakukan kesalahan pada Sabtu mendatang saat bertandang ke TSG Hoffenheim.
Tentu saja, pada dasarnya Dortmund tidak peduli kapan Bayern merayakan gelar berikutnya. Namun, jika BVB ini benar-benar ingin menjadi tim ala Niko Kovac, maka mereka harus berjuang sekeras mungkin untuk meraih kemenangan di Hoffenheim, sama seperti mereka menegur para penggemar pada Sabtu lalu karena beberapa siulan terhadap Nico Schlotterbeck.