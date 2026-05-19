BVB, Berita dan Rumor: Laporan mengungkap empat kandidat transfer baru di Borussia Dortmund

Berita dan rumor terbaru seputar BVB:
Dengan Justin Lerma, Kaua Prates, dan Joane Gadou, Borussia Dortmund telah mengumumkan tiga rekrutan baru untuk musim mendatang. Kini, nama-nama kandidat lain pun santer dibicarakan di BVB.
Menurut Sky, Borussia Dortmund sedang mengincar Matt O'Riley dari Brighton & Hove Albion. Pihak klub dilaporkan telah mengumpulkan informasi mengenai gelandang tengah tersebut dan menanyakan kemungkinan syarat-syarat transfer. Baik para pemandu bakat maupun pelatih Niko Kovac dikabarkan terkesan dengan pemain Denmark berusia 25 tahun itu.
Di sisi lain, Dortmund tampaknya juga memantau Vasilije Kostov dari Red Star Belgrade. Gelandang yang baru berusia 18 tahun ini masih terikat kontrak di Belgrade hingga 2028. Beberapa minggu lalu, agennya dilaporkan telah berkunjung ke Dortmund untuk pembicaraan awal.
Namun, kesepakatan ini kemungkinan akan mahal: Menurut laporan tersebut, biaya transfer diperkirakan mencapai sekitar 25 juta euro. Selain itu, talenta asal Serbia ini juga diminati oleh RB Leipzig, Inter Milan, serta beberapa klub papan atas dari Liga Premier.
Di lini serang, BVB juga terus menjajaki pasar. Kabar mengenai Ethan Nwaneri dari FC Arsenal dilaporkan semakin konkret. Direktur Olahraga Dortmund, Ole Book, dilaporkan kembali menanyakan kabar pemain kidal berusia 19 tahun tersebut.
Pemain itu sendiri tampaknya bisa membayangkan pindah ke Strobelallee, namun transfer tersebut akan sangat menantang secara finansial. Pada musim ini, Nwaneri mengumpulkan pengalaman bermain dengan status pinjaman di Olympique Marseille. Apakah Arsenal akan meminjamkan kembali pemain muda yang masih terikat kontrak hingga 2030 ini, masih belum jelas.
Selain itu, Matias Fernandez-Pardo juga menjadi sorotan. Penyerang OSC Lille ini mencetak delapan gol dan lima assist pada musim 2025/26. BVB dilaporkan telah melakukan kontak, sementara Lille dikabarkan meminta lebih dari 30 juta euro. Penyerang ini tidak memiliki klausul pelepasan.
Selain itu, talenta berusia 17 tahun Samuel Martinez dari Atletico Nacional asal Kolombia tetap mendapat perhatian besar dari BVB. Namun, persaingannya ketat, karena beberapa klub Inggris juga ikut dalam perburuan pemain muda ini.
Juara kedua Bundesliga, tersingkir di babak playoff Liga Champions, dan tersingkir di babak 16 besar Piala DFB — begitulah ringkasan musim Borussia Dortmund. Dan penyerang Serhou Guirassy sama sekali tidak puas dengan hasil tersebut.
Ketika ditanya momen mana yang paling berkesan baginya musim ini, ia menjawab: "Jujur saja, tidak banyak, karena kami tidak memenangkan apa pun. Kami tersingkir di Piala DFB, kami tersingkir di Liga Champions - jadi tidak banyak momen hebat."
Pemain asal Guinea itu menjelaskan: "Posisi kedua juga tidak cukup bagi kami, karena jika bermain untuk Dortmund, Anda ingin memenangkan gelar. Tentu saja Bundesliga sulit, tetapi kami juga gagal di Piala DFB. Jadi, tidak ada momen yang benar-benar hebat musim ini."
Guirassy sudah lama dikaitkan dengan kepindahan pada musim panas ini. Fenerbahce dilaporkan telah membuat kemajuan signifikan dalam negosiasi dengan pemain berusia 30 tahun tersebut. Konon telah terjadi pembicaraan pribadi antara Presiden Klub Sadettin Saran dan penyerang BVB tersebut, dan laporan tersebut sudah menyebutkan adanya "kesepakatan prinsip".
Meskipun Guirassy masih terikat kontrak di Dortmund hingga 2028, menurut laporan terbaru dari Sky Sport, ia dilaporkan telah memutuskan untuk pindah pada musim panas. Klub-klub papan atas seperti Real Madrid atau Manchester City, yang konon dapat merekrutnya dengan klausul pelepasan sebesar 40 juta euro, belum menunjukkan minat. Namun, tetap ada pihak-pihak yang tertarik, selain Fenerbahce, Tottenham Hotspur dan AC Milan juga dilaporkan mengincar Guirassy.
Manchester United telah menanyakan kabar tentang Julian Ryerson. Hal ini dilaporkan oleh Sky.
Namun, apakah hal ini akan berlanjut ke tahap konkret, bergantung pada banyak faktor. Jika transfer ini terwujud, Dortmund akan meminta setidaknya 30 juta euro untuk pemain asal Norwegia tersebut, yang masih terikat kontrak hingga 2028.
Selama musim ini, ia juga telah dikaitkan dengan FC Barcelona. Ketika Ryerson, yang telah menyumbang 18 assist dalam semua pertandingan resmi musim ini, ditanya mengenai rumor tersebut akhir pekan lalu, ia menjawab kepada seorang reporter: "Kamu benar-benar pintar. Kamu tahu lebih banyak daripada aku. Aku masih memiliki kontrak dua tahun di sini. Jadi, aku tidak memikirkannya lebih jauh."
|Tanggal
|Lomba
|Pertandingan
|18 Juli
|Pertandingan persahabatan
|Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
|29 Juli
|Pertandingan persahabatan
|Cerezo Osaka vs. BVB
|1 Agustus
|Pertandingan persahabatan
|FC Tokyo vs. BVB