BVB, Berita dan Rumor: Laporan mengungkap empat kandidat transfer baru di Borussia Dortmund

Dengan Justin Lerma, Kaua Prates, dan Joane Gadou, Borussia Dortmund telah mengumumkan tiga rekrutan baru untuk musim mendatang. Kini, nama-nama kandidat lain pun santer dibicarakan di BVB.

Menurut Sky, Borussia Dortmund sedang mengincar Matt O'Riley dari Brighton & Hove Albion. Pihak klub dilaporkan telah mengumpulkan informasi mengenai gelandang tengah tersebut dan menanyakan kemungkinan syarat-syarat transfer. Baik para pemandu bakat maupun pelatih Niko Kovac dikabarkan terkesan dengan pemain Denmark berusia 25 tahun itu.

Di sisi lain, Dortmund tampaknya juga memantau Vasilije Kostov dari Red Star Belgrade. Gelandang yang baru berusia 18 tahun ini masih terikat kontrak di Belgrade hingga 2028. Beberapa minggu lalu, agennya dilaporkan telah berkunjung ke Dortmund untuk pembicaraan awal.

Namun, kesepakatan ini kemungkinan akan mahal: Menurut laporan tersebut, biaya transfer diperkirakan mencapai sekitar 25 juta euro. Selain itu, talenta asal Serbia ini juga diminati oleh RB Leipzig, Inter Milan, serta beberapa klub papan atas dari Liga Premier.

Di lini serang, BVB juga terus menjajaki pasar. Kabar mengenai Ethan Nwaneri dari FC Arsenal dilaporkan semakin konkret. Direktur Olahraga Dortmund, Ole Book, dilaporkan kembali menanyakan kabar pemain kidal berusia 19 tahun tersebut.

Pemain itu sendiri tampaknya bisa membayangkan pindah ke Strobelallee, namun transfer tersebut akan sangat menantang secara finansial. Pada musim ini, Nwaneri mengumpulkan pengalaman bermain dengan status pinjaman di Olympique Marseille. Apakah Arsenal akan meminjamkan kembali pemain muda yang masih terikat kontrak hingga 2030 ini, masih belum jelas.

Selain itu, Matias Fernandez-Pardo juga menjadi sorotan. Penyerang OSC Lille ini mencetak delapan gol dan lima assist pada musim 2025/26. BVB dilaporkan telah melakukan kontak, sementara Lille dikabarkan meminta lebih dari 30 juta euro. Penyerang ini tidak memiliki klausul pelepasan.

Selain itu, talenta berusia 17 tahun Samuel Martinez dari Atletico Nacional asal Kolombia tetap mendapat perhatian besar dari BVB. Namun, persaingannya ketat, karena beberapa klub Inggris juga ikut dalam perburuan pemain muda ini.