BVB, Berita dan Rumor: Banyak klub dikabarkan tertarik! Apakah Borussia Dortmund akan kehilangan Fabio Silva secara mendadak?

Fabio Silva dikabarkan telah menarik minat beberapa klub Spanyol. Seperti yang dilaporkan oleh Rudy Galetti, yang dikenal sebagai pakar transfer asal Italia, Real Sociedad, Villarreal, Real Betis, Espanyol Barcelona, dan Celta Vigo dilaporkan sedang memantau pemain asal Portugal berusia 23 tahun tersebut. Klub-klub lain juga dikabarkan sedang mengamati situasi Silva di BVB.

Benar atau tidak: Kepindahan sang penyerang tampaknya tidak akan menjadi pertimbangan bagi BVB pada musim panas ini. Memang, Silva hampir tidak mampu meyakinkan sebagai pencetak gol selama musim debutnya yang rumit di Dortmund, dan kedatangannya pun sudah diawali dengan nasib sial akibat operasi otot adduktor, yang disusul dengan jeda berminggu-minggu sebelum ia akhirnya bisa tampil perdana.

Namun, Silva kemudian berulang kali menunjukkan penampilan yang baik dan penuh dedikasi, terutama saat ia sering diturunkan sebagai pemain pengganti oleh pelatih Niko Kovac. Terutama sebagai pemberi assist, Silva berulang kali tampil gemilang. Ia akhirnya menutup musim dengan sepuluh kontribusi gol dalam 39 pertandingan resmi. Masih bisa ditingkatkan, tapi sama sekali tidak buruk.

Di LaLiga Spanyol, Silva mengalami musim terbaik kedua dalam kariernya, setidaknya dalam hal mencetak gol. Sepuluh gol dalam 25 pertandingan untuk Las Palmas pada musim 2024/25 hanya dikalahkan oleh sebelas golnya dalam 32 pertandingan untuk RSC Anderlecht. Setelah setahun dipinjamkan ke Las Palmas, ia pindah dari Wolverhampton Wanderers ke BVB dengan nilai transfer hampir 23 juta euro.

Di sana, kabarnya sudah sempat terjadi ketegangan setelah hanya setengah tahun. Sky dan Sport Bild melaporkan bahwa Silva, mengingat perannya sebagai pemain cadangan tetap di belakang Serhou Guirassy, semakin kehilangan kesabaran dan berencana hengkang secara mendadak pada musim dingin. Namun, rumor ini segera dibantah oleh direktur olahraga saat itu, Sebastian Kehl. "Fabio akan tetap tinggal," tegasnya sesaat sebelum Natal, sambil menambahkan: "Saya sama sekali tidak ingin melepasnya. Mengapa kami harus melakukannya?"

Di Dortmund, Silva masih terikat kontrak hingga 2030. Dan kemungkinan besar ia akan lebih sering mendapat kesempatan dari Niko Kovac untuk membuktikan diri sejak awal musim depan, mengingat masa depan Guirassy dan juga Karim Adeyemi di klub ini masih dipenuhi tanda tanya besar. Guirassy sudah cukup lama secara lebih atau kurang terang-terangan mengisyaratkan keinginannya untuk hengkang pada musim panas nanti. Kontrak Adeyemi akan berakhir pada 2027 dan perpanjangan kontrak tampaknya sudah tidak mungkin lagi. BVB tidak ingin melepasnya tanpa biaya transfer, sehingga sangat mungkin Adeyemi akan meninggalkan Dortmund pada bursa transfer musim panas nanti.