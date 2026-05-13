BVB, Berita dan Gosip - "Pesepakbola Luar Biasa": Niko Kovac Ingin Mendatangkan Bintang Dunia ke Borussia Dortmund

Niko Kovac ingin melihat rekan senegaranya, Luka Modric, bermain di Borussia Dortmund.

Dalam podcast Bild "Phrasenmäher", pelatih tim Schwarzgelben itu menjawab pertanyaan tentang mantan rekan setim mana yang ingin ia miliki di tim BVB saat ini: "Luka Modric. Saya menjadi kapten saat dia masuk ke tim nasional, dan langsung terlihat betapa luar biasanya dia sebagai pesepakbola."

Sebenarnya, transfer gelandang yang kini berusia 40 tahun itu bahkan mungkin terjadi, mengingat kontrak Modric di AC Milan akan berakhir pada akhir musim ini. Dengan demikian, dia bisa didatangkan tanpa biaya transfer.

"Sudah jelas bahwa permintaan itu akan muncul. Tapi di satu sisi, Luka sudah berusia 40 tahun dan di sisi lain dia sedang cedera. Saya berharap dia segera pulih," kata Kovac sambil mengedipkan mata.

Untuk tim nasional Kroasia, Kovac dan Modric tampil bersama sebanyak 25 kali antara tahun 2006 dan 2008.