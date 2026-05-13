Goal.com
LiveTiket
Niko KovacGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

BVB, Berita dan Gosip - "Pesepakbola Luar Biasa": Niko Kovac Ingin Mendatangkan Bintang Dunia ke Borussia Dortmund

Bundesliga
Transfers
Borussia Dortmund
N. Kovac
L. Modric

Niko Kovac ingin melihat seorang bintang dunia mengenakan seragam BVB. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita, ulasan, dan rumor terbaru seputar BVB:

  • Kiper hebat? BVB dikabarkan tertarik pada penjaga gawang Bundesliga
  • BVB resmi mengamankan transfer besar pertama musim panas ini
  • Para petinggi masih berebut untuk mendapatkannya! Bintang top tampaknya ingin meninggalkan BVB
  • Modric Milan Serie AGetty Images

    BVB, Berita: Kovac Ingin Modric Bergabung dengan Dortmund

    Niko Kovac ingin melihat rekan senegaranya, Luka Modric, bermain di Borussia Dortmund.

    Dalam podcast Bild "Phrasenmäher", pelatih tim Schwarzgelben itu menjawab pertanyaan tentang mantan rekan setim mana yang ingin ia miliki di tim BVB saat ini: "Luka Modric. Saya menjadi kapten saat dia masuk ke tim nasional, dan langsung terlihat betapa luar biasanya dia sebagai pesepakbola."

    Sebenarnya, transfer gelandang yang kini berusia 40 tahun itu bahkan mungkin terjadi, mengingat kontrak Modric di AC Milan akan berakhir pada akhir musim ini. Dengan demikian, dia bisa didatangkan tanpa biaya transfer.

    "Sudah jelas bahwa permintaan itu akan muncul. Tapi di satu sisi, Luka sudah berusia 40 tahun dan di sisi lain dia sedang cedera. Saya berharap dia segera pulih," kata Kovac sambil mengedipkan mata.

    Untuk tim nasional Kroasia, Kovac dan Modric tampil bersama sebanyak 25 kali antara tahun 2006 dan 2008.

    • Iklan
  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    BVB, Berita: Tim muda Dortmund menjuarai Premier League Cup

    Tim gabungan U-19 dan U-23 BVB langsung menjuarai Premier League International Cup pada partisipasi perdananya. Tim muda Dortmund ini berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 1-0 di final, dengan gol penentu dicetak oleh Taycan Etcibasi pada menit ke-6.

    Premier League International Cup, yang diselenggarakan sejak musim 2014/15, termasuk salah satu turnamen pemuda paling bergengsi di Eropa; pada edisi tahun ini, 16 tim Inggris dan 16 tim internasional ikut serta.

  • BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Lomba

    Pertandingan

    16 Mei

    Bundesliga

    Werder Bremen vs. BVB

    18 Juli

    Pertandingan Persahabatan

    Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB

    29 Juli

    Pertandingan persahabatan

    Cerezo Osaka vs. BVB

    1 Agustus

    Pertandingan persahabatan

    FC Tokyo vs. BVB

Bundesliga
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB