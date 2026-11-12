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Best Football Books ChristmasGOAL / various
Renuka Odedra
Diterjemahkan oleh

Buku sepakbola terbaik untuk dibeli pada Natal 2026

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Lupakan kaus kaki. Inilah yang sebenarnya Anda inginkan di dalam kaus kaki Natal Anda. 🧦

Mencari hadiah Natal yang tepat untuk penggila sepak bola memang terkenal sulit. Syal klub lagi? Mereka sudah punya empat. Seragam replika baru? Siap-siap merogoh kocek £85 atau lebih.

Untungnya, 2026 menghadirkan deretan buku sepak bola istimewa, sehingga memilih hadiah yang penuh perhatian sekaligus benar-benar menarik untuk dibungkus menjadi lebih mudah dari sebelumnya.

Entah penggemar sepak bola dalam hidup Anda mendambakan kisah blak-blakan yang mengungkap isi ruang ganti, pembahasan taktik yang mendalam dan terperinci, atau cerita-cerita penting dari tahun penuh peristiwa besar di lapangan, kami telah menelusuri rak-rak buku untuk memilih buku sepak bola terbaik sebagai hadiah, atau untuk Anda nikmati sendiri, pada musim perayaan ini.

  • The Damned Utd by David PeaceFaber & Faber

    United yang Terkutuk

    Ditulis oleh: David Peace

    Jumlah halaman: 350+

    Cocok untuk: Penggemar sejarah sepakbola yang keras dan karya klasik kultus.

    Hanya sedikit manajer sepakbola yang mampu memikat imajinasi seperti Brian Clough, dan hanya sedikit buku yang mampu menggambarkan kejeniusannya yang meledak-ledak seperti mahakarya David Peace terbitan 2006. Alih-alih biografi konvensional, The Damned Utd adalah karya fiksi biografis yang kelam dan mencengkeram. Buku ini membawa pembaca langsung ke dalam benak 'Ol’ Big 'Ead' yang terasa menyesakkan, selama 44 hari masa jabatannya sebagai manajer Leeds United pada 1974 yang berakhir nahas. Datang tanpa tangan kanan kepercayaannya, Peter Taylor, Clough berusaha memaksakan kehendaknya kepada para pemain yang sangat setia kepada seteru bebuyutannya, Don Revie, dengan hasil yang membawa petaka sekaligus menghipnotis.

  • Games of my life Pan Macmillan

    Pertandingan dalam Hidup Saya

    Ditulis oleh: Sir Alex Ferguson dan Michael Moritz

    Jumlah halaman: 336

    Cocok untuk: Suporter Manchester United dan penggemar analisis taktik.

    Alih-alih menulis autobiografi tradisional yang menuturkan perjalanan hidupnya secara kronologis, Ferguson menyusun kisahnya berdasarkan 21 pertandingan penting yang membentuk kehidupan dan filosofi sepak bolanya. Kisah itu dimulai jauh sebelum masa kejayaannya di Old Trafford, dengan menengok masa kecilnya di Glasgow dan tahun-tahun awalnya sebagai pemain. Ia kemudian mengulas masa-masa penuh trofi ketika mematahkan dominasi Old Firm bersama Aberdeen dan membawa United mendominasi Liga Primer selama dua dekade.

  • A Woman's Game by Suzanne Wrack Guardian Faber Publishing

    Permainan Perempuan

    Ditulis oleh: Suzanne Wrack

    Halaman: 272

    Cocok untuk: Siapa pun yang terpikat oleh pesatnya perkembangan sepakbola perempuan.

    Sepakbola perempuan bukan sekadar menikmati gelombang popularitas saat ini. Olahraga ini sedang merebut kembali ruang yang dirampas darinya lebih dari satu abad lalu. Dalam A Woman’s Game, jurnalis Guardian peraih penghargaan, Suzanne Wrack, menyajikan kisah penting yang membuka mata tentang olahraga yang pernah ditekan secara sistematis sebelum berjuang kembali hingga meraih posisi terkemuka di dunia.

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  • The Power and the GloryBrown Book Group

    Kekuasaan dan Kejayaan: Sejarah Baru Piala Dunia

    Ditulis oleh: Jonathan Wilson

    Halaman: 608

    Cocok untuk: Penggila sepakbola yang mendambakan pembahasan taktik mendalam dan intrik geopolitik.

    Pada tahun ketika demam Piala Dunia melanda Amerika Utara, Jonathan Wilson menyajikan apa yang dianggap banyak orang sebagai catatan sejarah paling otoritatif tentang perhelatan terbesar sepakbola. Dikenal sebagai salah satu sejarawan sepakbola terbaik dan sosok di balik Inverting the Pyramid, Wilson mengemban tugas besar: menelusuri hampir satu abad sejarah turnamen tersebut, dari edisi 1930 di Uruguay hingga kemenangan Argentina di Qatar.

  • A New Formation: How Black Footballers Shaped the Modern GameMerky Books

    Formasi Baru

    Ditulis oleh: Calum Jacobs

    Halaman: 288

    Cocok untuk: Pembaca yang memandang sepakbola melalui musik, gaya, dan sejarah budaya yang lebih luas.

    Tulisan tentang sepakbola kerap menyempitkan pengalaman pemain kulit hitam hanya pada rasisme yang mereka alami. Dalam A New Formation, penulis sekaligus pendiri majalah VICTORY Calum Jacobs melampaui sudut pandang sempit itu. Ia menyajikan telaah yang kaya, penuh apresiasi, dan mendesak tentang bagaimana para pemain kulit hitam asal Britania Raya bukan sekadar berpartisipasi dalam olahraga ini, melainkan juga mendefinisikan ulang budaya Britania modern.

  • Football, she wroteAmazon

    Sepak Bola, Tulisnya

    Ditulis oleh: Berbagai penulis

    Jumlah halaman: 304

    Cocok untuk: Siapa saja yang menyukai kisah-kisah beragam, esai yang tajam, serta suara-suara baru yang autentik.

    Selama beberapa dekade, buku-buku tentang olahraga hampir seluruhnya ditulis oleh laki-laki. Football, She Wrote, yang diterbitkan oleh Floodlit Dreams, secara gemilang mematahkan gambaran lama itu. Buku ini menghimpun kumpulan tulisan luar biasa yang seluruhnya ditulis oleh perempuan yang hidup dan bernapas untuk sepakbola.

  • Raised a Warrior by Susie PetruccelliApollo Publishers

    Membesarkan seorang pejuang

    Ditulis oleh: Susie Petruccelli

    Jumlah halaman: 224

    Cocok untuk: Pembaca yang menyukai memoar olahraga yang sangat personal dan kisah-kisah tentang ketangguhan.

    Sebelum sepak bola profesional berkembang pesat, para perempuan yang bermain di level elite melakukannya semata-mata karena kecintaan pada permainan ini. Sepanjang perjalanan, mereka kerap menyimpan luka yang tak terlihat. Dalam Raised a Warrior, pemenang Vikki Orvice Prize yang bergengsi, Susie Petruccelli menyajikan memoar yang intim dan terus terang tentang perjalanan hidupnya, dari gadis tomboi tanpa alas kaki yang penuh cita-cita di California bagian selatan hingga menjadi kapten tim sepak bola putri Universitas Harvard.

  • Ultra by Tobias JonesHead of Zeus

    Ultra

    Ditulis oleh: Tobias Jones

    Jumlah halaman: 224

    Cocok untuk: Pembaca yang menyukai subkultur dan ingin memahami kelompok suporter.

    Italia memiliki sejumlah suporter sepakbola paling beringas di dunia, dan buku investigasi ini mengupas tuntas subkultur sayap kanan yang kerap dibandingkan dengan hooliganisme Inggris. Tobias Jones mengenal dari dekat kelompok ultras dari tim-tim paling terkemuka di Italia dalam sebuah kesaksian mendalam yang memenangkan penghargaan Football Book of the Year.

  • Zonal Marking by Michael CoxHarper Collins

    Penjagaan zona

    Ditulis oleh: Michael Cox

    Halaman: 448

    Paling cocok untuk: Penggila taktik dan penggemar yang gemar berperan sebagai manajer dari rumah.

    Jika Jonathan Wilson menulis kitab rujukan tentang taktik sepak bola masa lampau, Michael Cox menulis buku panduan untuk era modern. Dalam Zonal Marking, analis Athletic tersebut mengemukakan tesis ambisius: sepak bola Eropa modern tidak berkembang secara kebetulan, melainkan melalui estafet revolusi taktik yang diteruskan dari satu liga domestik ke liga berikutnya selama tiga dekade yang menentukan.

  • How (Not) To Be StrongCentury

    Cara (Tidak) Menjadi Kuat

    Ditulis oleh: Alex Scott

    Halaman: 224

    Cocok untuk: Siapa pun yang terinspirasi oleh ketangguhan dan penggemar ulasan olahraga modern.

    Alex Scott dikenal jutaan orang sebagai salah satu sosok paling dikenal sekaligus pelopor dalam dunia penyiaran olahraga. Sebelumnya, ia merupakan langganan juara yang meraih 21 trofi utama bersama Arsenal dan mencatatkan 140 penampilan untuk timnas Inggris. Namun, dalam How (Not) To Be Strong, Scott menanggalkan citra televisinya yang terpoles untuk menyajikan autobiografi yang mengungkap sisi rapuhnya dengan keterbukaan yang langka.