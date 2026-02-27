"Bukan waktunya" - Deco memberikan pembaruan misterius tentang upaya Barcelona untuk merekrut Julian Alvarez

Di lapangan, Barcelona menghadapi tantangan berat setelah kalah telak 4-0 dari Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Copa del Rey. Namun, Deco tetap optimis tentang peluang timnya untuk melakukan comeback luar biasa pada leg kedua pekan depan.

"Ada alasan untuk percaya. Ini sulit. Kita harus menerima bahwa 4-0 adalah skor yang berat. Kita tidak mengharapkannya. Tim ini sudah menunjukkan bahwa mereka bisa mengatasi momen-momen sulit. Kita baru setengah jalan dalam pertandingan ini," tambahnya sebelum melihat ke depan kemungkinan pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain atau Newcastle United.

"Mereka adalah dua tim yang berbeda," katanya. "PSG adalah tim hebat dengan pemain-pemain level tinggi yang bermain sepak bola indah... mereka memiliki kualitas yang luar biasa. Tapi setiap tim memiliki tantangan dan kekuatan yang berbeda. Kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa berjuang untuk lolos dari babak ini."