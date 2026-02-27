Getty/GOAL

"Bukan waktunya" - Deco memberikan pembaruan misterius tentang upaya Barcelona untuk merekrut Julian Alvarez
Tidak ada pembicaraan untuk Julian Alvarez
Direktur olahraga Barcelona, Deco, telah memberikan pembaruan yang tegas mengenai kabar ketertarikan klub terhadap penyerang Atletico Madrid, Alvarez. Meskipun bintang Argentina itu dihargai di Camp Nou, Deco menegaskan bahwa negosiasi resmi belum dimulai. "Kami belum berbicara dengan klub atau pemain mana pun," katanya, menurut Marca. "Belum waktunya untuk melakukannya, meskipun kami menyukai mereka. Kami akan berbicara saat waktunya tepat. Ini Februari. Ada banyak pemain yang kami sukai. Kita lihat saja. Kami memiliki dua penyerang. Ini bukan waktunya untuk mengambil keputusan."
Menangani cedera De Jong
Di luar bursa transfer, Deco menanggapi cedera yang dialami Frenkie de Jong, yang harus absen selama sebulan setelah menarik diri dari sesi latihan pekan ini. Absennya pemain Belanda ini menjadi pukulan berat bagi manajer Hansi Flick. "Hari ini sungguh mengejutkan," kata Deco. "Kami berlatih dengan keras dan baik. Ini bukan waktu yang tepat untuk cedera, dan dia berada dalam performa terbaiknya. Kami tidak suka ketika pemain cedera, dan dia ingin berada di sini pada tahap musim ini. Kami telah mengatasi berbagai cedera, dan sekarang kami harus mengatasi satu lagi."
Harapan untuk kembalinya dan Liga Champions
Di lapangan, Barcelona menghadapi tantangan berat setelah kalah telak 4-0 dari Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Copa del Rey. Namun, Deco tetap optimis tentang peluang timnya untuk melakukan comeback luar biasa pada leg kedua pekan depan.
"Ada alasan untuk percaya. Ini sulit. Kita harus menerima bahwa 4-0 adalah skor yang berat. Kita tidak mengharapkannya. Tim ini sudah menunjukkan bahwa mereka bisa mengatasi momen-momen sulit. Kita baru setengah jalan dalam pertandingan ini," tambahnya sebelum melihat ke depan kemungkinan pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain atau Newcastle United.
"Mereka adalah dua tim yang berbeda," katanya. "PSG adalah tim hebat dengan pemain-pemain level tinggi yang bermain sepak bola indah... mereka memiliki kualitas yang luar biasa. Tapi setiap tim memiliki tantangan dan kekuatan yang berbeda. Kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa berjuang untuk lolos dari babak ini."
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya untuk Barcelona?
Jalan di depan bagi tim Hansi Flick benar-benar penuh tantangan. Barcelona saat ini memimpin klasemen La Liga dengan 61 poin, unggul tipis satu poin dari Real Madrid. Untuk mempertahankan keunggulan ini, Blaugrana harus melewati serangkaian pertandingan krusial di liga melawan Villarreal akhir pekan ini, diikuti dengan laga melawan Athletic Club, Sevilla, dan Rayo Vallecano sepanjang Maret.
Prioritas utama saat ini, bagaimanapun, adalah leg kedua semifinal Copa del Rey melawan Atletico pada 3 Maret. Tim ini dihadapkan pada tantangan besar untuk membalikkan defisit 4-0 dan memastikan tempat di final. Di luar kompetisi domestik, panggung Eropa menanti; Barcelona akan mengetahui lawan mereka di babak berikutnya antara Newcastle dan PSG saat undian dilakukan pada Jumat.
