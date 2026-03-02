Getty
Diterjemahkan oleh
"Bukan tontonan yang menyenangkan" - Arne Slot mengeluhkan obsesi Premier League terhadap tendangan bebas dan tendangan sudut, sementara manajer Liverpool memprediksi tidak akan ada perubahan dalam 10 tahun ke depan
Era 'Set Piece FC': Perubahan taktis bersejarah
Perdebatan mengenai dominasi tendangan bebas telah mencapai puncaknya setelah akhir pekan di mana para spesialis tendangan bebas menjadi sorotan utama. Meskipun Liverpool menghancurkan West Ham 5-2 dengan tiga gol berasal dari tendangan sudut, Arsenal asuhan Mikel Arteta lah yang paling mendapat sorotan. The Gunners kini unggul lima poin di puncak klasemen setelah kemenangan 2-1 atas Chelsea, hasil yang sepenuhnya didasarkan pada keunggulan mereka dari tendangan sudut. Dengan 16 gol dari tendangan sudut musim ini, tim asal London Utara ini telah menyamai rekor Premier League untuk satu musim, memicu perdebatan apakah 'Set Piece FC' menjadi formula baru untuk kesuksesan.
Meskipun komentar Slot mungkin terdengar seperti keluhan seorang puris, data terbaru menunjukkan bahwa ia tidak hanya membayangkan perubahan dalam DNA permainan, karena angka-angka menggambarkan liga yang kini sangat bergantung pada situasi bola mati. Menurut Opta, 17,6% dari semua gol yang dicetak di Premier League musim ini berasal dari tendangan sudut. Untuk memberikan gambaran, 138 dari 783 gol yang dicetak berasal dari tendangan sudut, persentase tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah kompetisi ini.
- Getty Images Sport
Kematian Sepak Bola Total?
Slot, seorang puris yang mengaku mengidolakan gaya bermain yang mengalir dan mengutamakan penguasaan bola ala Barcelona asuhan Pep Guardiola, tidak ragu-ragu dalam menilai tren saat ini. "Pertama-tama, kamu harus menerimanya," kata pria asal Belanda itu seperti dilansir The Times. "Menurut saya, hal ini terutama terjadi di Premier League. Jika saya menonton liga lain, saya tidak berpikir ada begitu banyak penekanan pada tendangan bebas dan tendangan sudut. Jika saya menonton pertandingan Eredivisie, saya melihat gol yang dibatalkan dan pelanggaran terhadap kiper yang diberikan, dan saya berpikir, 'Wow, itu perbedaan yang besar.' Di sini, Anda hampir bisa menendang kiper di wajahnya dan wasit masih berkata, 'Lanjutkan saja.' Apakah saya suka? Hati sepak bola saya tidak suka. Jika Anda tanya saya, saat memikirkan sepak bola, saya memikirkan tim Barcelona dari 10 hingga 15 tahun yang lalu. Setiap Minggu malam, Anda berharap mereka bermain.
"Sekarang, kebanyakan pertandingan yang saya lihat di Premier League tidak menyenangkan untuk ditonton, tapi selalu menarik karena sangat kompetitif, dan itulah yang membuat liga ini hebat karena ada begitu banyak kompetisi. Siapa pun bisa mengalahkan siapa pun. Tapi sebagai seseorang yang suka menonton sepak bola tanpa peduli menang atau kalah, hanya untuk dinikmati, saya pikir ada perbedaan besar antara sekarang dan tiga atau empat tahun lalu di Premier League."
Sebuah 'kenyataan baru'
Mungkin yang paling mengkhawatirkan bagi mereka yang sependapat dengan visi Slot adalah prediksinya bahwa tren ini baru saja dimulai. Ia percaya bahwa penekanan pada pelatih tendangan bebas dan taktik rahasia di kotak penalti akan terus berlanjut untuk sementara waktu. Ia mengatakan: "Bukan hanya karena tendangan bebas, tetapi juga karena tim-tim telah menjadi jauh lebih kuat. Tapi kita tidak akan mengubahnya. Mungkin dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, hal-hal akan berubah lagi. Yang tidak akan mengejutkan saya adalah jika Anda pergi ke pertandingan usia di bawah 16 tahun di suatu tempat, Anda melihat mereka sepenuhnya fokus pada situasi bola mati dan itu adalah kenyataan baru. Saya punya pendapat tentang hal itu, tapi itu tidak akan berubah."
Meskipun Slot tetap skeptis terhadap nilai estetika, orang lain menerima pragmatisme yang diperlukan untuk memenangkan gelar di liga paling kompetitif di dunia. Legenda Premier League Alan Shearer baru-baru ini membela pendekatan Arsenal, menyarankan bahwa ketangguhan mental dan "menemukan cara" lebih penting daripada gaya serangan yang menawan selama perburuan gelar.
- Getty
Cedera Wirtz menjadi pukulan telak menjelang dua pertandingan berturut-turut melawan Wolves.
Di tengah perdebatan taktis, Slot juga harus menghadapi masalah personel yang signifikan saat Liverpool bersiap untuk dua lawatan ke Molineux dalam kurang dari seminggu. The Reds kemungkinan besar akan kehilangan playmaker andalan Florian Wirtz untuk kedua pertandingan melawan Wolves, karena pemain internasional Jerman tersebut sedang mengalami cedera punggung.
Setelah awal yang sulit di Anfield di mana ia kesulitan beradaptasi dengan tempo permainan Inggris, Wirtz akhirnya menemukan ritmenya dan menjadi sumber kreativitas utama tim sebelum cedera ini. Tanpa kehadirannya dalam permainan terbuka, The Reds semakin bergantung pada tendangan bebas yang jelas-jelas tidak disukai Slot. Ia absen dalam kemenangan melawan West Ham dan masih diragukan untuk laga putaran kelima Piala FA pada Jumat. Slot optimis Wirtz bisa kembali pekan depan, namun menolak memaksanya kembali terlalu cepat. Menanggapi situasi cedera pada Senin, Slot mengatakan: "Tidak ada yang berbeda dari yang saya katakan setelah pertandingan. Pertandingan besok mungkin terlalu cepat dan mungkin juga pertandingan akhir pekan. Kami berharap dia bisa kembali pekan depan."
Jika Liverpool berhasil melewati pertandingan-pertandingan ini dengan sukses, Slot berpotensi melampaui rekor Sir Kenny Dalglish untuk jumlah kemenangan terbanyak dalam 100 pertandingan pertama seorang manajer bersama The Reds (62), yang saat ini berada di angka 61 kemenangan dari 97 pertandingan.
Iklan