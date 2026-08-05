"Üçlü" adalah kata dalam bahasa Turki yang berarti "trio" atau "tiga serangkai", tetapi dalam kamus sepak bola Turki, kata ini tidak merujuk pada tarian rakyat atau kesenian tradisional. Ini adalah ritual dukungan kolektif yang berirama, yang dilakukan secara harmonis antara suporter dan para pemain di momen-momen krusial: setelah kemenangan besar, penentuan gelar, atau menyambut transfer bersejarah.

Adapun mengenai mekanisme pelaksanaannya, "Üçlü" bertumpu pada tiga unsur yang berlangsung serentak, yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Gerakan: tepuk tangan berirama yang seragam disertai gestur tubuh yang selaras, yang biasanya dipimpin oleh komandan tribun atau salah seorang pemain.

Sorakan: kalimat-kalimat penuh semangat yang singkat, yang kata-katanya berbeda dari satu klub ke klub lain, tetapi seragam dalam struktur irama tiga bagian.

Interaksi: dilakukan atas ajakan para suporter dan direspons oleh para pemain di atas lapangan atau dalam perayaan, dalam sebuah pemandangan yang meleburkan batas antara tribun dan lapangan hijau.

Oleh karena itu, keikutsertaan seorang pemain dalam "Üçlü" dipandang lebih dari sekadar perayaan; ini adalah tanda tangan tersirat atas kontrak rasa memiliki, dan pernyataan penerimaan dari suporter bahwa pemain ini telah menjadi "anak klub".