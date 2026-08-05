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Bukan Tarian: Bagaimana Ritual Rahasia "Otcholu" Memberi Salah Identitas Trabzon dalam 10 Detik?

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Super Lig
Mesir

Bermula di Besiktas, Kini Jadi Tradisi di Stadion-Stadion Turki

Momen kedatangan bintang Mesir, Mohamed Salah, ke Turki bukan sekadar penyambutan pemain baru di Bandara Istanbul, karena pemandangan yang diabadikan lensa kamera ponsel memperlihatkan puluhan ribu suporter melakukan gerakan berirama serempak bersama Salah, dan mengungkap sebuah ritual dukungan yang lebih dalam dari sekadar perayaan: "Uçtu". 

Sebuah gerakan kolektif yang melampaui sepak bola hingga menjadi pernyataan rasa memiliki, dan pesan penerimaan yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang dianggap suporter Turki sebagai bagian dari mereka. Lalu, apa itu "Uçtu"? Dan bagaimana ia berubah dari sebuah nyanyian di tribun menjadi simbol loyalitas sepak bola di Turki?

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  • Apa itu "Üçlü" yang dilakukan oleh Mohamed Salah?

    "Üçlü" adalah kata dalam bahasa Turki yang berarti "trio" atau "tiga serangkai", tetapi dalam kamus sepak bola Turki, kata ini tidak merujuk pada tarian rakyat atau kesenian tradisional. Ini adalah ritual dukungan kolektif yang berirama, yang dilakukan secara harmonis antara suporter dan para pemain di momen-momen krusial: setelah kemenangan besar, penentuan gelar, atau menyambut transfer bersejarah.

    Adapun mengenai mekanisme pelaksanaannya, "Üçlü" bertumpu pada tiga unsur yang berlangsung serentak, yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

    Gerakan: tepuk tangan berirama yang seragam disertai gestur tubuh yang selaras, yang biasanya dipimpin oleh komandan tribun atau salah seorang pemain.

    Sorakan: kalimat-kalimat penuh semangat yang singkat, yang kata-katanya berbeda dari satu klub ke klub lain, tetapi seragam dalam struktur irama tiga bagian.

    Interaksi: dilakukan atas ajakan para suporter dan direspons oleh para pemain di atas lapangan atau dalam perayaan, dalam sebuah pemandangan yang meleburkan batas antara tribun dan lapangan hijau.

    Oleh karena itu, keikutsertaan seorang pemain dalam "Üçlü" dipandang lebih dari sekadar perayaan; ini adalah tanda tangan tersirat atas kontrak rasa memiliki, dan pernyataan penerimaan dari suporter bahwa pemain ini telah menjadi "anak klub".

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  • Akar Sejarah: Dari Tribune Besiktas ke Seluruh Turki

    Kelahiran "Aoutchlou" berawal dari tribun klub Beşiktaş pada akhir 1970-an atau awal 1980-an. Penciptaannya dinisbatkan kepada salah satu pemimpin suporter paling menonjol dalam sejarah klub, Cengiz Öncül, yang dikenal dengan julukan "Tatava Cengiz".

    Menurut surat kabar Turki "Habertürk", apa yang bermula sebagai cara untuk membangkitkan semangat tribun di Stadion İnönü dengan cepat berubah menjadi ciri khas para pendukung Beşiktaş "Çarşı". Seiring waktu, "Aoutchlou" merambah ke budaya klub-klub besar Turki lainnya, sehingga diadopsi oleh Galatasaray, Fenerbahçe, dan Trabzonspor, dengan penyesuaian pada nyanyian yang selaras dengan identitas, warna, dan simbol tiap klub.

    Penyebaran ini membuat "Aoutchlou" melampaui batas lokal, hingga majalah "France Football" memasukkannya ke dalam daftar nyanyian suporter paling berpengaruh di dunia, sebagai bukti kekuatan simbolisnya dan kemampuannya menciptakan atmosfer yang luar biasa.

  • Mengapa "Otchulo" Bukan Sekadar Tarian?

    Kesalahan umum dalam menggambarkan "Uchulu" sebagai tarian tradisional atau folklor terletak pada pengabaian esensi fungsional dan simbolisnya. Tarian folklor pada dasarnya adalah karya seni yang memiliki kaidah gerak yang baku, dan ditampilkan dalam konteks budaya atau warisan tertentu dengan tujuan mengekspresikan identitas suatu daerah atau era sejarah. 

    Sementara itu, "Uchulu" dipraktikkan dengan spontanitas penuh, dan tidak tunduk pada standar estetika atau seni, melainkan hanya pada satu standar: mencapai sinkronisasi ritmis antara ribuan orang dalam satu momen. Adapun perbedaan kedua berkaitan dengan konteks pelaksanaannya, di mana tarian tradisional ditampilkan di teater-teater dan festival-festival budaya sebagai bagian dari warisan takbenda. 

    Sebaliknya, "Uchulu" lahir dan ditampilkan secara eksklusif dalam lingkungan kompetitif sepak bola, khususnya di momen-momen puncak emosional: setelah gol penentu, saat perayaan gelar juara, atau selama penyambutan transfer yang disambut suporter. Fungsinya bukan untuk mendokumentasikan masa lalu, melainkan menciptakan masa kini yang penuh semangat.

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    Dan di sinilah muncul poin terpenting: tujuan dari penampilan itu. Tarian folklor mengekspresikan keterikatan pada geografi atau budaya, sedangkan "Uchulu" mengekspresikan loyalitas sesaat dan intens terhadap suatu entitas olahraga. 

    Ia adalah bahasa tubuh kolektif yang meringkas seluruh narasi keterikatan menjadi tiga gerakan yang tersinkronisasi. Sebab ketika seorang pemain baru menanggapi ajakan suporter dan ikut menampilkannya bersama mereka, ia bukan sedang menari, melainkan menandatangani sebuah pakta tak tertulis dengan tribun, dan menyatakan bahwa penghalang antara dirinya dan suporter telah runtuh.

    Oleh karena itu, mengategorikan "Uchulu" sebagai ritual dukungan kolektif adalah yang paling tepat. Kekuatannya tidak datang dari keindahan gerak, melainkan dari kemampuannya menyatukan perasaan ribuan orang dalam satu irama, serta mengubah individu menjadi bagian dari satu kesatuan massa yang bernapas atas nama klub.

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  • imago-sport-1080704670.jpgDepo Photos

    Mohamed Salah dan "Autoklub": Perpaduan sejak Detik Pertama

    Istilah "Uçhlu" kembali menjadi sorotan utama di seluruh dunia, dan penyebabnya adalah: Mohamed Salah. Segera setelah tiba di Bandara Istanbul untuk menyelesaikan kepindahannya ke Trabzonspor, sang bintang mendapati dirinya dikelilingi ribuan suporter yang mulai memperagakan "Uçhlu". 

    Yang menarik bukan hanya sorakannya, melainkan respons langsung dari Salah. 

    Mohamed Salah yang berusia 34 tahun larut dalam gerakan berirama itu dan ikut menyerukan sorakan bersama para pendukung, dalam momen yang menyebar ke seluruh dunia.

    Dalam budaya sepak bola Turki, keikutsertaan pemain asing dalam "Uçhlu" sejak hari pertama memiliki makna tersendiri, karena hal itu dianggap sebagai "pengorbanan simbolis" dari para suporter dengan menerima kehadirannya, dan respons pemain terhadapnya merupakan bentuk penerimaan atas tantangan tersebut. Salah memangkas berbulan-bulan proses membangun hubungan dengan tribun hanya dalam satu momen, dan mengirim pesan bahwa ia datang bukan sebagai pemain profesional yang sekadar lewat, melainkan sebagai pemain yang ingin menjadi bagian dari identitas Trabzonspor.

    Oleh karena itu, "Uçhlu" bukan sekadar tiga tepuk tangan. Ia adalah konstitusi tak tertulis di stadion-stadion Turki, dan ujian kesetiaan yang senyap. Dari tribun Beşiktaş 50 tahun lalu, hingga Bandara Istanbul bersama Mohamed Salah hari ini, ia tetap menjadi bentuk sederhana untuk mengungkapkan makna yang rumit: sepak bola di Turki tidak dimainkan hanya dengan kaki, melainkan dihayati dengan hati yang menyatu. Dan keikutsertaan bintang sekelas Salah di dalamnya menegaskan bahwa sejumlah ritual lebih kuat daripada kontrak profesional apa pun.

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