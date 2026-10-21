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Bukan sekadar lelucon: cuti Dembele memicu kontroversi setelah cederanya menghadapi Barcelona

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
O. Dembele
Luis Enrique
Prancis
Spanyol

Absen diperkirakan dalam 3 pertandingan!

Keluarnya Ousmane Dembele karena cedera dalam laga Paris Saint-Germain melawan Barcelona, yang berakhir dengan kemenangan tim Prancis 4-2, memunculkan pertanyaan mengenai cara mengatur menit bermain sang bintang Prancis, setelah ia meninggalkan lapangan pada menit ke-19, meski telah memperoleh periode istirahat yang berulang sejak awal musim.

Cedera itu datang untuk merusak malam Paris yang baru, yang di dalamnya tim memperkokoh awal mereka di Liga Champions Eropa dengan kemenangan kedua dengan skor yang sama, setelah mereka menang atas Manchester City, namun mereka kehilangan tiga pemain inti akibat cedera, yaitu Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Marquinhos.


  • Diagnosis awal

    Seusai pertandingan, sang pelatih Luis Enrique menghindari pemberian rincian mengenai kondisi para pemain yang cedera, dengan mengatakan dalam konferensi pers: "Saya bukan dokter. Kita harus menunggu hingga besok untuk mengetahui apa yang akan diungkap oleh pemeriksaan yang akan mereka jalani. Cedera ketiga pemain penting ini adalah kabar terburuk. Inilah sepak bola di level tertinggi."

    Menurut apa yang diberitakan situs Foot Mercato dari surat kabar "L'Equipe", Dembele mengalami cedera pada otot hamstring kaki kiri, dengan kemungkinan absen dalam dua atau tiga pertandingan, sambil menunggu konfirmasi hasil pemeriksaan medis yang dijadwalkan Rabu.

    Dan jika durasi ini terkonfirmasi, pemain itu mungkin absen dalam laga melawan Lyon, di samping dua pertandingan melawan Le Havre dan Villarreal, yang semakin menambah pentingnya mengetahui sifat cederanya dan sejauh mana dampaknya terhadap programnya pada periode mendatang.

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  • Perjalanan ke Amerika memicu banyak pertanyaan: ini bukan lagi sekadar lelucon!

    Cedera Dembele bukanlah satu-satunya penyebab kontroversi, karena ia turut mengembalikan ke permukaan komentar sarkastiknya soal libur yang ia dapatkan atas keputusan pelatihnya sejak awal musim. 

    Pekan lalu, sang pemain sempat bercanda dengan para jurnalis usai kemenangan atas Manchester City, dengan mengatakan: "Ada jeda internasional, dan setelah itu saya pergi berlibur. Mungkin saya akan meminta libur lagi jika itu memungkinkan."

    Ia menambahkan sambil tertawa bahwa ia sangat menikmati bermain pada hari Selasa dan Rabu, terutama ketika kembali dari liburan, sebelum bercanda soal kemungkinan hal itu berlanjut hingga Maret, seraya menegaskan bahwa keputusan ada di tangan pelatih.

    Enrique menanggapi dengan semangat canda yang sama, dengan mengatakan: "Ousmane adalah bos. Ia bercanda sepanjang waktu, dan saya menyukai kecintaannya pada sepakbola. Tentu saja, itu hanya lelucon. Saya selalu terbuka untuk memberi pemain waktu istirahat, itu memang tanggung jawab saya, tetapi itu berarti pergi berlatih di pusat latihan klub."

    Namun, komentar-komentar ini memperoleh makna yang berbeda setelah cedera yang dialami sang pemain saat menghadapi Barcelona, mengingat ia telah mendapatkan waktu istirahat sebanyak dua kali sejak awal musim: usai pertandingan melawan Rennes pada 23 Agustus, kemudian setelah kembali dari jeda internasional.

    Surat kabar "L'Equipe" menambah tanda tanya setelah mengungkap bahwa Dembele memanfaatkan liburan terakhirnya untuk melakukan perjalanan pulang-pergi ke Amerika Serikat, sementara sang pemain, menurut surat kabar tersebut, menilai bahwa ia perlu tampil dalam pertandingan beruntun untuk mengembalikan feeling dan iramanya.

  • Angka-angka Eropa yang Tak Mampu Menutupi Masalah

    Meski Dembele mencatatkan angka-angka mengesankan di Liga Champions, dengan mencetak tiga gol dan menyumbang tiga assist dalam tiga pertandingan, penampilan keseluruhannya tidak terlihat sekuat yang dicerminkan oleh statistik tersebut, menurut penilaian laporan Prancis itu.

    Sementara Paris Saint-Germain berhati-hati dalam mengatur beban kerja pemain dan memberinya waktu istirahat, cedera itu datang untuk memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana bintang Prancis itu mampu menjaga kebugarannya dan terus tampil secara reguler. Setelah tampil melawan Manchester City, Strasbourg, dan Barcelona, Dembele tidak mampu menyelesaikan pertandingan ketiganya secara beruntun, hingga harus meninggalkan lapangan dalam kondisi cedera, dalam perkembangan yang mungkin memaksa tim pelatih untuk mengevaluasi ulang kondisinya pada periode mendatang.

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