Cedera Dembele bukanlah satu-satunya penyebab kontroversi, karena ia turut mengembalikan ke permukaan komentar sarkastiknya soal libur yang ia dapatkan atas keputusan pelatihnya sejak awal musim.

Pekan lalu, sang pemain sempat bercanda dengan para jurnalis usai kemenangan atas Manchester City, dengan mengatakan: "Ada jeda internasional, dan setelah itu saya pergi berlibur. Mungkin saya akan meminta libur lagi jika itu memungkinkan."

Ia menambahkan sambil tertawa bahwa ia sangat menikmati bermain pada hari Selasa dan Rabu, terutama ketika kembali dari liburan, sebelum bercanda soal kemungkinan hal itu berlanjut hingga Maret, seraya menegaskan bahwa keputusan ada di tangan pelatih.

Enrique menanggapi dengan semangat canda yang sama, dengan mengatakan: "Ousmane adalah bos. Ia bercanda sepanjang waktu, dan saya menyukai kecintaannya pada sepakbola. Tentu saja, itu hanya lelucon. Saya selalu terbuka untuk memberi pemain waktu istirahat, itu memang tanggung jawab saya, tetapi itu berarti pergi berlatih di pusat latihan klub."

Namun, komentar-komentar ini memperoleh makna yang berbeda setelah cedera yang dialami sang pemain saat menghadapi Barcelona, mengingat ia telah mendapatkan waktu istirahat sebanyak dua kali sejak awal musim: usai pertandingan melawan Rennes pada 23 Agustus, kemudian setelah kembali dari jeda internasional.

Surat kabar "L'Equipe" menambah tanda tanya setelah mengungkap bahwa Dembele memanfaatkan liburan terakhirnya untuk melakukan perjalanan pulang-pergi ke Amerika Serikat, sementara sang pemain, menurut surat kabar tersebut, menilai bahwa ia perlu tampil dalam pertandingan beruntun untuk mengembalikan feeling dan iramanya.