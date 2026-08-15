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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Bukan kepergian biasa: Ferran Torres masuk lingkaran para bintang di Barcelona

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F. Torres
Elche vs Barcelona
Elche
Barcelona
LaLiga
Paris Saint-Germain vs Rennes
Paris Saint-Germain
Rennes
Ligue 1
Neymar
Spanyol
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Brasil

Nilai finansial transfer bintang Spanyol itu menempatkannya di posisi yang istimewa

Klub Barcelona secara resmi mengumumkan kepindahan penyerang Spanyolnya, Ferran Torres, yang berusia 26 tahun, ke Paris Saint-Germain. Dengan demikian, sang pemain mengakhiri perjalanannya bersama tim Catalan itu setelah menjadi salah satu transfer penjualan termahal dalam sejarah klub.

Barcelona diperkirakan akan meraih sekitar 50 juta euro dari kepergian Ferran Torres, sehingga menempati posisi kelima dalam daftar penjualan termahal klub sepanjang sejarah, menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Torres terikat kontrak dengan Barcelona hingga musim panas 2027, namun sang pemain menunjukkan keinginannya untuk menjalani pengalaman baru. Hal ini memungkinkan klub Catalan tersebut untuk memulihkan sebagian besar nilai transfer yang mereka bayarkan kepada Manchester City saat merekrutnya, yakni sebesar 55 juta euro tetap, ditambah 10 juta lainnya sebagai variabel.

Pemasukan ini memberikan Barcelona dorongan finansial baru di bursa transfer musim panas, seiring dengan langkah klub untuk memperkuat skuadnya dalam persiapan menghadapi musim mendatang.

Dengan demikian, transaksi ini tampaknya menguntungkan semua pihak, mengingat keinginan sang pemain untuk mengubah suasana serta keuntungan finansial yang diperoleh Barcelona dari transfer ini.

Berikut ini kami tampilkan 10 transfer penjualan termahal dalam sejarah Barcelona

  • 1- Neymar | Paris Saint-Germain — 222 juta euro

    Pemain asal Brasil, Neymar, memuncaki daftar penjualan termahal Barcelona, setelah Paris Saint-Germain membayar nilai klausul pelepasan dalam kontraknya pada musim panas 2017, sehingga ia pindah ke klub Prancis tersebut dengan mahar 222 juta euro, dalam transfer yang masih menjadi yang termahal dalam sejarah sepak bola.

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  • 2. Arthur Melo | Juventus — 80,6 juta euro

    Gelandang asal Brasil itu hijrah ke Juventus pada 2020 dengan mahar 80,6 juta euro, dalam kesepakatan yang berkaitan dengan proses transfer Miralem Pjanic ke Barcelona pada musim panas yang sama seharga 60 juta euro, ditambah 5 juta sebagai variabel.

  • 3- Luis Figo | Real Madrid — 60 juta euro

    Transfer pemain asal Portugal, Luis Figo, ke Real Madrid tetap menjadi salah satu kepergian paling kontroversial dalam sejarah Barcelona. Pemain yang merupakan salah satu bintang paling menonjol di klub Catalan itu pindah ke rival abadi pada tahun 2000 dengan nilai 60 juta euro, yang merupakan nilai klausul pelepasan dalam kontraknya.

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  • 4- Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain — 50 juta euro

    Pemain asal Prancis, Ousmane Dembele, meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain pada 2023, setelah klub asal Prancis itu membayar 50 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Dembele kemudian dinobatkan sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or pada 2025.

  • 5- Ferran Torres | Paris Saint-Germain — sekitar 50 juta euro

    Ferran Torres langsung menempati peringkat kelima, setelah Barcelona memastikan mendapatkan sekitar 50 juta euro dari kepindahannya ke Paris Saint-Germain, sehingga hampir menutup kembali nilai yang telah dibayarkan klub untuk mendatangkannya dari Manchester City.

  • 6- Alexis Sanchez | Arsenal — 42,5 juta euro

    Penyerang asal Cile itu bergabung dengan Arsenal pada 2014 dengan mahar 42,5 juta euro, untuk memulai fase sukses bersama klub asal London tersebut di mana ia menampilkan performa gemilang.

  • 7- Paulinho | Guangzhou Evergrande — 42 juta euro

    Paulinho hanya bertahan satu musim bersama Barcelona, namun ia meninggalkan jejak ofensif yang jelas dengan mencetak 9 gol. Pemain asal Brasil itu bergabung dengan klub Catalan tersebut pada 2017 dengan nilai 40 juta euro, sebelum akhirnya kembali ke Guangzhou Evergrande, yang kemudian membayar tambahan 2,5 juta euro untuk merampungkan kesepakatan tersebut.

  • 8- Malcom | Zenit St. Petersburg — 41,5 juta euro

    Malcom merupakan salah satu transfer yang tak bertahan lama di Barcelona, karena ia hanya menghabiskan satu musim bersama tim. Klub Catalan itu mendatangkannya dari Bordeaux seharga 41 juta euro, sebelum menjualnya ke Zenit Rusia pada tahun berikutnya seharga 41,5 juta euro.

  • 9- Jasper Cillessen | Valencia — 35 juta euro

    Kiper asal Belanda itu hijrah ke Valencia pada 2019 dengan mahar 35 juta euro, dalam transfer yang juga terkait dengan kepindahan kiper Neto ke Barcelona pada proses yang sama seharga 26 juta euro.

  • 10- Cesc Fabregas | Chelsea — 33 juta euro

    Pemain asal Spanyol, Cesc Fabregas, melengkapi daftar 10 penjualan termahal dalam sejarah Barcelona, setelah pindah ke Chelsea pada 2014 dengan nilai 33 juta euro.

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