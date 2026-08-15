Klub Barcelona secara resmi mengumumkan kepindahan penyerang Spanyolnya, Ferran Torres, yang berusia 26 tahun, ke Paris Saint-Germain. Dengan demikian, sang pemain mengakhiri perjalanannya bersama tim Catalan itu setelah menjadi salah satu transfer penjualan termahal dalam sejarah klub.

Barcelona diperkirakan akan meraih sekitar 50 juta euro dari kepergian Ferran Torres, sehingga menempati posisi kelima dalam daftar penjualan termahal klub sepanjang sejarah, menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Torres terikat kontrak dengan Barcelona hingga musim panas 2027, namun sang pemain menunjukkan keinginannya untuk menjalani pengalaman baru. Hal ini memungkinkan klub Catalan tersebut untuk memulihkan sebagian besar nilai transfer yang mereka bayarkan kepada Manchester City saat merekrutnya, yakni sebesar 55 juta euro tetap, ditambah 10 juta lainnya sebagai variabel.

Pemasukan ini memberikan Barcelona dorongan finansial baru di bursa transfer musim panas, seiring dengan langkah klub untuk memperkuat skuadnya dalam persiapan menghadapi musim mendatang.

Dengan demikian, transaksi ini tampaknya menguntungkan semua pihak, mengingat keinginan sang pemain untuk mengubah suasana serta keuntungan finansial yang diperoleh Barcelona dari transfer ini.

Berikut ini kami tampilkan 10 transfer penjualan termahal dalam sejarah Barcelona