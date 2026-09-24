Bukan hanya Romano: Milan juga memantau Mendy dari Cagliari untuk lini serang Amorim

Salah satu kualitas terbaik Mendy terletak pada kemampuannya menyerap setiap pesan yang ia terima dari para pemain yang lebih berpengalaman di ruang ganti: talenta muda kelahiran 2007 itu kini lebih baik dalam mengatur tempo dan momen pertandingan, serta bekerja lebih baik untuk tim. Itulah yang muncul dari laporan para pemandu bakat Milan yang sudah mengamatinya dengan sangat saksama dalam beberapa laga terakhir. Mendy punya fisik, teknik yang bagus, bergerak dengan baik untuk tim, dan mampu memimpin lini depan seorang diri. Ia masih harus banyak berkembang, terutama dalam penyelesaian akhir, tetapi punya mentalitas yang tepat untuk mencapai level tertinggi, dan Milan cukup yakin soal itu.