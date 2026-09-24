Cagliari asuhan Fabio Pisacane berada di papan atas klasemen juga berkat talenta dan permainan tanpa beban para pemain mudanya. Sebuah proyek menarik dari tim asal Sardinia yang sedang menampilkan para pemain dengan masa depan yang cerah: Alessandro Romano adalah poros lini tengah dan nama yang paling banyak diperbincangkan, tetapi perhatikan juga Paul Mendy. Raksasa Senegal itu (tinggi 196 cm) sedang menarik minat sejumlah klub besar di liga kami. Di antaranya ada juga Milan.
Bukan hanya Romano: Milan juga memantau Mendy dari Cagliari untuk lini serang Amorim
Pilihan yang menang
Lagi satu gol ke gawang Atalanta, dalam kemenangan terbaru Rossoblu 2-1 di Bergamo, untuk mantan pemain Primavera Rossoblu yang sejauh ini di Serie A baru mencetak gol ke gawang La Dea. Musim lalu ia menjalani debut sebagai starter di Serie A yang dihiasi brace ke gawang Inter hanya dalam 45 menit, dan pada kesempatan itu juga Rossoblu menang, di Domus, dengan skor 3-2. Pada musim panas ini, Cagliari alih-alih mengirimnya untuk mematangkan pengalaman dengan status pinjaman justru bertaruh besar kepadanya dengan memberinya peran sebagai starter sambil menunggu melihat Kevin Carlos dan memahami kondisi fisik M'Bala Nzola. Keputusan itu pertama-tama diambil oleh Fabio Pisacane, yang mengikutinya seperti semacam ayah sepak bola sejak masa Primavera dan keputusan itu terbukti benar-benar tepat.
Spons yang menyerap segalanya
Salah satu kualitas terbaik Mendy terletak pada kemampuannya menyerap setiap pesan yang ia terima dari para pemain yang lebih berpengalaman di ruang ganti: talenta muda kelahiran 2007 itu kini lebih baik dalam mengatur tempo dan momen pertandingan, serta bekerja lebih baik untuk tim. Itulah yang muncul dari laporan para pemandu bakat Milan yang sudah mengamatinya dengan sangat saksama dalam beberapa laga terakhir. Mendy punya fisik, teknik yang bagus, bergerak dengan baik untuk tim, dan mampu memimpin lini depan seorang diri. Ia masih harus banyak berkembang, terutama dalam penyelesaian akhir, tetapi punya mentalitas yang tepat untuk mencapai level tertinggi, dan Milan cukup yakin soal itu.
Persaingan Inter
Perlu ditegaskan sejak awal: AC Milan memantau Mendy sebagai investasi untuk masa depan, mulai musim depan. Dalam beberapa bulan ke depan, mereka akan mengikuti penampilan Cagliari dengan sangat konsisten sebelum mengambil keputusan final. Juga karena persaingan untuk pemain muda itu sudah berada di level yang sangat tinggi: di antara klub-klub besar Serie A yang telah menunjukkan minat konkret, ada terutama Inter asuhan Christian Chivu.
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