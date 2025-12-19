Budaya Manchester United Diutak-atik Ruben Amorim, Sir Alex Ferguson Yakin Klub Kesayangannya Ini Bakal Puasa Gelar Hingga Sedekade Lebih Ke Depan

Ketika Ferguson merenungkan visi jangka panjang, Bruno Fernandes telah berbicara secara terbuka tentang persimpangannya sendiri di Old Trafford. Kapten United tersebut mengungkapkan bahwa dia memiliki dua kesempatan nyata untuk meninggalkan klub dalam beberapa tahun terakhir, tetapi akhirnya memilih untuk tetap tinggal, meskipun mengakui bahwa waktunya di Manchester belum menghasilkan tingkat trofi yang diinginkannya. Bagi Fernandes, keyakinan pada ambisi klub terbukti menjadi penentu. Dia menegaskan bahwa jaminan dari pihak manajemen tentang mengembalikan status United meyakinkannya untuk menolak tawaran dari tempat lain. Pemain internasional Portugal ini tetap yakin bahwa trofi masih dapat dicapai, meskipun jalannya jauh dari mudah.

Berbicara kepada Rio Ferdinand Presents, dia berkata: "Jelas, ketika saya berbicara tentang pergi dan memenangkan trofi, saya tetap di sini karena saya pikir saya masih bisa memenangkan trofi di sini. Saya tidak akan tetap di sini jika klub tidak memberi tahu saya bahwa tujuan kami masih untuk mencapai yang setinggi mungkin, kembali memenangkan trofi, kembali menjadi klub seperti sebelumnya.

"Karena jika itu bukan tujuannya, maka, ya, saya tidak akan tetap di sini. Namun [ini] karena saya tahu tujuan klub masih untuk kembali ke tempat yang mereka inginkan, dan di mana saya ingin klub berada, dan itulah alasan saya datang ke klub ini sejak awal. Jadi, jika saya bisa membantu untuk kembali ke sana, itu semua yang ingin saya lakukan."

Hasil imbang dramatis United dengan Bournemouth menunjukkan kemajuan dan kekurangan yang masih ada, meninggalkan tim di posisi keenam dalam klasemen. Mereka tidak lagi di Eropa musim ini dan sudah tersingkir dari Carabao Cup, mempersempit jalan mereka menuju trofi. Piala FA kini mewakili peluang paling realistis mereka untuk meraih trofi, dengan pertandingan Januari melawan Brighton yang akan datang.