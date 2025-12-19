Getty Images Sport
Budaya Manchester United Diutak-atik Ruben Amorim, Sir Alex Ferguson Yakin Klub Kesayangannya Ini Bakal Puasa Gelar Hingga Sedekade Lebih Ke Depan
Periode sulit di Old Trafford setelah era Ferguson
Selama 26 tahun di Old Trafford, Sir Alex membentuk salah satu dinasti paling sukses dalam sejarah sepak bola, mengumpulkan 38 trofi utama, termasuk 13 gelar Liga Premier dan dua kemenangan Liga Champions. Sejak pensiunnya pada akhir musim 2012-13, United belum berhasil menambah salah satu hadiah tersebut ke kabinet mereka, mengalami perubahan manajerial dan ketidakpastian strategis. Berdasarkan pengalamannya sendiri, Ferguson menyamakan keadaan United saat ini dengan kekeringan panjang yang pernah dialami oleh Liverpool. Ketika dia tiba di Manchester pada tahun 1986, Liverpool adalah kekuatan dominan dalam sepak bola Inggris dan Eropa, dengan empat Piala Eropa dan kesuksesan domestik yang tak henti-hentinya. Gelar liga mereka yang akhirnya diraih pada tahun 2020 terjadi 31 tahun setelah yang sebelumnya.
- Getty Images Sport
Pelajaran dari sejarah dan penantian panjang Liverpool
Ferguson sangat ingin membela Amorim, yang memasuki ruang ganti yang bergejolak di tengah musim lalu. Namun, meskipun dengan usaha terbaiknya, kampanye United 2024-25 berantakan dengan buruk, berakhir di posisi ke-15, posisi terendah mereka di era Liga Premier. Dia mewarisi skuad yang retak dan klub yang bergulat dengan identitasnya sendiri.
Berbicara kepada Press Box PR di Bahrain, Ferguson mengatakan: "Dia [Amorim] memiliki kepribadian yang baik, itu tidak mudah. Saya ingat melihat kembali masa saya di sana, memulai ketika Liverpool sangat dominan. Mereka adalah klub fantastis yang memenangkan Piala Eropa empat kali dan semua itu, tetapi kemudian butuh 31 tahun bagi mereka untuk memenangkan liga lagi. Kami sekarang berada dalam situasi yang sama. Bisa jadi sepuluh tahun, bisa jadi 11 tahun, karena siklus tersebut. Itu harus dipikirkan dengan cermat, dan kita harus memastikan rekrutmen lebih baik daripada sebelumnya."
Perekrutan musim panas memberikan keyakinan baru
Ferguson percaya bahwa perekrutan yang meningkat di United telah menjadi pusat pemulihan mereka. Dia menyoroti kiper Senne Lammens sebagai sosok transformasional sejak kedatangannya dari Royal Antwerp dengan nilai £21,7 juta. Dalam usia 23 tahun, pemain Belgia tersebut telah mengklaim posisi nomor satu dan mengesankan dengan ketenangan dan distribusinya.
"Saya pikir penunjukan kiper [Lammens] telah membuat perbedaan," tambah Ferguson. "Dia masih muda di usia 23 tahun, dia cepat, badannya besar, memiliki kaki dan tangan yang baik, dan itu menurut saya membantu. Saya pikir mereka membutuhkan pemain seperti itu. United selalu memiliki pemain-pemain inspiratif selama bertahun-tahun. Saya pikir itu telah membantu."
Dia juga menyoroti dampak dari penambahan pemain penyerang Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, yang menyarankan bahwa keduanya memiliki kualitas untuk mendorong United maju selama fase pembangunan kembali ini.
"Dua lainnya, [Bryan] Mbeumo dan [Matheus] Cunha, mereka tampaknya akan berkontribusi pada pemulihan performa kita," tambah Ferguson.
- Getty Images Sport
Loyalitas Fernandes di tengah ketidakpastian di Old Trafford
Ketika Ferguson merenungkan visi jangka panjang, Bruno Fernandes telah berbicara secara terbuka tentang persimpangannya sendiri di Old Trafford. Kapten United tersebut mengungkapkan bahwa dia memiliki dua kesempatan nyata untuk meninggalkan klub dalam beberapa tahun terakhir, tetapi akhirnya memilih untuk tetap tinggal, meskipun mengakui bahwa waktunya di Manchester belum menghasilkan tingkat trofi yang diinginkannya. Bagi Fernandes, keyakinan pada ambisi klub terbukti menjadi penentu. Dia menegaskan bahwa jaminan dari pihak manajemen tentang mengembalikan status United meyakinkannya untuk menolak tawaran dari tempat lain. Pemain internasional Portugal ini tetap yakin bahwa trofi masih dapat dicapai, meskipun jalannya jauh dari mudah.
Berbicara kepada Rio Ferdinand Presents, dia berkata: "Jelas, ketika saya berbicara tentang pergi dan memenangkan trofi, saya tetap di sini karena saya pikir saya masih bisa memenangkan trofi di sini. Saya tidak akan tetap di sini jika klub tidak memberi tahu saya bahwa tujuan kami masih untuk mencapai yang setinggi mungkin, kembali memenangkan trofi, kembali menjadi klub seperti sebelumnya.
"Karena jika itu bukan tujuannya, maka, ya, saya tidak akan tetap di sini. Namun [ini] karena saya tahu tujuan klub masih untuk kembali ke tempat yang mereka inginkan, dan di mana saya ingin klub berada, dan itulah alasan saya datang ke klub ini sejak awal. Jadi, jika saya bisa membantu untuk kembali ke sana, itu semua yang ingin saya lakukan."
Hasil imbang dramatis United dengan Bournemouth menunjukkan kemajuan dan kekurangan yang masih ada, meninggalkan tim di posisi keenam dalam klasemen. Mereka tidak lagi di Eropa musim ini dan sudah tersingkir dari Carabao Cup, mempersempit jalan mereka menuju trofi. Piala FA kini mewakili peluang paling realistis mereka untuk meraih trofi, dengan pertandingan Januari melawan Brighton yang akan datang.
Iklan