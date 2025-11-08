Getty Images Sport
Bryan Mbeumo Perjelas Sikap Soal Panggilan Piala Afrika, Berusaha Hindari Perselisihan Antara Man Utd Dan Kamerun
Mbeumo Jalani Awal Musim Gemilang di United
Mbeumo menikmati musim yang gemilang bersama Brentford pada 2024/25 dengan mencetak 20 gol liga dan memberikan delapan assist dalam 38 pertandingan, muncul sebagai pencetak gol terbanyak keempat di Liga Primer. Performa impresifnya untuk The Bees itu menarik perhatian bos United Ruben Amorim, yang menggelontorkan £65 juta ($87 juta) untuk mengamankan tanda tangan sang pemain sayap. Amorim mengidentifikasi pemain Kamerun itu sebagai bagian penting dari perombakan skuadnya setelah menjalani musim debut yang kelam di Old Trafford.
Pemain berusia 26 tahun itu sejauh ini tampil mengesankan di musim perdananya bersama Setan Merah dengan mencetak empat gol dan menyumbang satu assist dalam 10 pertandingan liga. Bulan lalu, Mbeumo mencatatkan tiga gol dan satu assist, memainkan peran penting dalam kebangkitan United setelah awal musim yang lamban. Penampilannya yang enerjik mencerminkan kedewasaan dan kecerdasan taktisnya di bawah Amorim, yang telah memberinya kebebasan untuk menyerang dari sisi kanan sambil bergerak ke posisi sentral. Itu juga membantunya meraih penghargaan Pemain Terbaik Liga Primer Bulan Oktober.
Mbeumo Ingin Hindari Konflik Klub vs Negara Terkait Partisipasi AFCON
Mbeumo diperkirakan akan menerima panggilan tim nasional bulan depan sebagaimana Kamerun siap ambil bagian di AFCON 2025. Turnamen ini dimulai pada 21 Desember dan menurut peraturan kompetisi internasional FIFA, klub harus melepas pemain dua minggu sebelum dimulainya turnamen besar untuk persiapan. United dijadwalkan menghadapi Wolves pada 8 Desember, hari di mana Kamerun diperkirakan akan memulai persiapan mereka.
The Sun melaporkan bahwa Setan Merah akan mendesak Asosiasi Sepakbola Kamerun, yang dipimpin oleh striker legendaris Samuel Eto'o, untuk mengizinkan Mbeumo tetap di Inggris untuk pertandingan penting klub melawan Bournemouth (13 Desember) dan Aston Villa (21 Desember).
Laporan itu menambahkan bahwa Mbeumo sangat jelas tentang sikapnya mengenai potensi konflik ini. Ia bertekad untuk tidak mengecewakan klubnya atau negaranya dan menginginkan kesepakatan yang jelas antara semua pihak dalam beberapa minggu mendatang.
Sikap Amorim tentang Isu AFCON
Selain Mbeumo, United juga akan kehilangan tokoh penting tim utama seperti Noussair Mazraoui dan Amad Diallo, yang diperkirakan akan mewakili Maroko dan Pantai Gading di kompetisi kontinental tersebut. Berbicara tentang kehilangan tiga pemain bintang mereka di bulan Desember, bos United Amorim berkata: "Kami akan punya waktu untuk menderita. Kami akan sedikit kesulitan, tetapi kami sudah tahu ini akan menjadi peluang.
"Ketika saya melihat latihan, ada pemain yang seharusnya bermain, tetapi sulit dengan hanya satu pertandingan [per pekan] untuk menarik beberapa pemain dari tim, karena mereka juga tampil baik selama latihan dan dalam pertandingan. Jadi pemain lain akan memiliki kesempatan untuk membantu kami. Mereka memahami cara kami ingin bermain, jadi jika kami meningkat dalam hal itu, perubahan karakteristik tidak akan mengubah ide atau momentum tim. Tapi mari kita manfaatkan Amad dan Bryan di pertandingan ini dan kita lihat secara umum."
United Berusaha Kembali ke Jalur Kemenangan
Setelah performa gemilang di bulan Oktober, di mana mereka memenangkan tiga pertandingan berturut-turut (sesuatu yang gagal dicapai United sebelumnya di era Amorim), performa mereka agak menurun saat ditahan imbang 2-2 oleh Forest akhir pekan lalu. Meski imbang, United naik ke posisi kedelapan di klasemen Liga Primer, berkat raihan 10 poin dalam empat pertandingan terakhir. Mereka kini akan berusaha kembali ke jalur kemenangan pada Sabtu saat bertandang ke London utara untuk menghadapi Tottenham.
