Bryan Mbeumo Perjelas Sikap Soal Panggilan Piala Afrika, Berusaha Hindari Perselisihan Antara Man Utd Dan Kamerun

Mbeumo menikmati musim yang gemilang bersama Brentford pada 2024/25 dengan mencetak 20 gol liga dan memberikan delapan assist dalam 38 pertandingan, muncul sebagai pencetak gol terbanyak keempat di Liga Primer. Performa impresifnya untuk The Bees itu menarik perhatian bos United Ruben Amorim, yang menggelontorkan £65 juta ($87 juta) untuk mengamankan tanda tangan sang pemain sayap. Amorim mengidentifikasi pemain Kamerun itu sebagai bagian penting dari perombakan skuadnya setelah menjalani musim debut yang kelam di Old Trafford.

Pemain berusia 26 tahun itu sejauh ini tampil mengesankan di musim perdananya bersama Setan Merah dengan mencetak empat gol dan menyumbang satu assist dalam 10 pertandingan liga. Bulan lalu, Mbeumo mencatatkan tiga gol dan satu assist, memainkan peran penting dalam kebangkitan United setelah awal musim yang lamban. Penampilannya yang enerjik mencerminkan kedewasaan dan kecerdasan taktisnya di bawah Amorim, yang telah memberinya kebebasan untuk menyerang dari sisi kanan sambil bergerak ke posisi sentral. Itu juga membantunya meraih penghargaan Pemain Terbaik Liga Primer Bulan Oktober.